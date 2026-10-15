México

Conductor pierde la paciencia y enfrenta a manifestantes con tijeras de jardinero en Naucalpan

Un hombre se bajó de su vehículo e intentó cortar los lazos que colocaron las familias de víctimas de feminicidio y desaparición sobre Periférico Norte

Varias personas en una calle pavimentada observan a dos individuos cerca de una escalera metálica de color rojo con grafiti.
Asegura estar varado durante cuatro horas en Periférico Norte tras protestas de familiares de feminicidio y desaparición (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Naucalpan, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición realizaron una manifestación para reclamar avances en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Tras casi ocho horas de bloqueo en Periférico Norte, un conductor trató de cortar los lazos que mantenían cerrado el paso por Periférico Norte utilizando tijeras de jardinería. Una mujer con megáfono se dio cuenta y logró evitar que esta persona dividiera la cuerda.

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Según reportes, el hombre quedó atrapado durante varias horas, aprovechó ese tiempo para dirigirse a una tienda cercana y comprar las tijeras de jardinero para partir el lazo que los manifestantes utilizaron para negar el paso de los automovilistas.

Un video registrado en el lugar de la protesta muestra cómo una mujer se coloca frente al hombre que llevaba unas tijeras de gran tamaño para impedir que cortara los lazos. Algunas manifestantes alertaron que portaba un “arma blanca”.

En cambio, esta persona denunció que la mujer con el megáfono lo estaba “tocando” y “golpeando” antes de entablar una plática con un director de gobernación. “Llevó cuatro horas parado”, aseguró el conductor que una mujer señaló de “intento de feminicidio”.

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La identidad del conductor no fue difundida. Tampoco hay información pública que permita determinar de dónde venía, cuál era su destino o si alguna autoridad lo identificó después del incidente en Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México.

La protesta mantuvo cerrada la vialidad por más de ocho horas

Un hombre con megáfono y una mujer caminan junto a un automóvil blanco sostenidos detrás de una lona blanca y una valla metálica.
Dos mujeres tratan de evitar el acto en Periférico Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manifestación de los familiares de víctimas de feminicidios y desaparición comenzó durante la mañana del miércoles 14 de octubre, en los carriles centrales y laterales del Periférico Norte, con dirección a la Ciudad de México, frente al Parque Naucalli.

Los participantes ocuparon lazos y lonas para el cierre vial, lo que provocó largas filas de automóviles en la zona de Torres de Satélite y afectaciones que alcanzaron municipios cercanos. El cierre se prolongó durante más de ocho horas. La circulación volvió a abrirse después de las 19:00 horas.

La movilización fue encabezada por familiares de Sofía Madaí, una niña de 11 años cuya desaparición fue reportada el 26 de septiembre en Tultitlán, Estado de México. La menor fue localizada sin vida tres días después en un paraje cercano a la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 25, en San Martín Obispo, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los familiares exigieron que la Fiscalía estatal esclarezca el caso y localice a los responsables. A la protesta se sumaron personas con expedientes por desapariciones, homicidios y feminicidios que, según los participantes, permanencen sin avances sustanciales.

La tensión aumentó entre automovilistas y manifestantes

Acta de Sofía Madai antes de ser encontrada sin vida en Cuautitlán Izcalli. (Crédito: redes sociales)
Acta de Sofía Madai antes de ser encontrada sin vida en Cuautitlán Izcalli. (Crédito: redes sociales)

El intento de cortar los lazos ocurrió en medio de varias confrontaciones. Conductores y pasajeros descendieron de sus vehículos para reclamar por el cierre de una de las vialidades con mayor circulación rumbo a la Ciudad de México.

Antes del episodio de las tijeras de jardinero, se registraron empujones e intentos de retirar a los manifestantes del camino. Los Policías intervinieron para contener uno de los conatos de enfrentamiento.

Según N+, un automovilista bajó de su unidad y golpeó a uno de los manifestantes durante el bloqueo. El medio también informó que algunos vehículos de transporte público trataron de retirar el acordonamiento instalado por las familias que alzaron la voz en Naucalpan.

Los participantes abrieron de manera parcial algunos carriles durante la jornada para reducir el riesgo de accidentes. Aun así, la protesta mantuvo bloqueados los carriles laterales y centrales de Periférico Norte, con el tránsito detenido por varios kilómetros.

La movilización expuso dos reclamos que coincidieron en el mismo punto: el de las familias que pedían respuestas institucionales por casos de violencia y desaparición, y el de los automovilistas que quedaron varados durante largas horas como el sujeto que apareció con tijeras de jardinería.

El conductor que amedrentó a las familias no consiguió cortar el cordón. Tras la discusión con una de las manifestantes, se retiró del lugar con insultos y faltas de respeto, sin que hubiera reportes públicos de una detención o una denuncia vinculada con ese hecho.

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