Celebra el Día de Muertos con el taller de papel picado en el MUNAL: fechas, horarios y cómo llegar

La estación Bellas Artes, líneas 2 y 8 del Metro, queda a pocos minutos de camino del museo. (Instagram/@munalmx)

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El Museo Nacional de Arte (MUNAL) ofrece un taller de papel picado en el marco de las celebraciones por Día de Muertos, con sesiones los martes y jueves de 12 a 15 horas en el Laboratorio de Arte del recinto, sin necesidad de registro previo.

La actividad, llamada Recuerdos en papel. Los artistas del MUNAL, tiene un donativo de 20 pesos y cupo limitado a 15 personas por día.

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El taller está dirigido a mayores de 18 años y utiliza como referencia las obras de la colección permanente del museo.

El papel picado se elabora con hojas finas de papel de colores recortadas con cincel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes trabajan la técnica tradicional del papel picado inspirados en piezas de artistas representados en las salas del recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Cómo llegar al Museo Nacional de Arte

El MUNAL se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, CP 06010.

Se puede llegar al museo en Metro por las estaciones Bellas Artes, en las líneas 2 y 8, o Allende, en la línea 2, ambas a pocos minutos de caminata del recinto. También resulta una opción la estación Zócalo, en la línea 2.

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En Metrobús, la estación más cercana es Bellas Artes, sobre la línea 4, ubicada a una calle del museo.

La fachada del MUNAL, antiguo Palacio de Comunicaciones, recibe a los visitantes en pleno Centro Histórico. (FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

El horario general del museo es de martes a domingo, de 10 a 18 horas, con último acceso a las 17:30 horas.

El taller de papel picado se imparte únicamente los martes y jueves, de 12 a 15 horas, en el Laboratorio de Arte del museo. El recinto permanece cerrado los días lunes.

La admisión general tiene un costo de 95 pesos, aunque el taller y otras actividades de Día de Muertos son gratuitas o con donativo simbólico.

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Se pueden obtener más informes a través del correo laboratoriodearte@munal.inba.gob.mx.

Para llegar al museo, además de las estaciones Bellas Artes y Allende, se puede llegar caminando desde el metro Zócalo.

El MUNAL suma recorridos y talleres infantiles por Día de Muertos

La programación de octubre y noviembre incluye actividades adicionales.

El museo organiza Entre calaveras y arte el 1 y 2 de noviembre, de 12 a 17 horas, donde los asistentes elaboran una calaverita inspirada en los artistas de la colección.

Para público infantil, el recinto programó el taller Dibujo en sala para infancias.

El papel picado decora altares, fiestas patronales y celebraciones comunitarias en México. Foto: Cuartoscuro

Tilica la calavera el 30 de octubre, de 12 a 15 horas, con cupo limitado a 20 niñas y niños. La actividad invita a observar obras con calacas y plasmar en papel lo que descubren durante el recorrido.

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Los recorridos La última pincelada: arte, muerte y modernidad se realizan el 23 y 28 de octubre, dirigidos a jóvenes de 15 a 30 años, con cupo de 20 personas.

El miércoles 28 de octubre incluye una edición nocturna de 22:30 a 23:30 horas, en el marco de la Noche de Museos.

Cada pieza de papel picado representa el vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual. Foto: Cuartoscuro

El 8 y 9 de noviembre, a las 12 horas, el equipo de inclusión del museo presenta Una aventura en Día de Muertos, con intérprete de Lengua de Señas Mexicana y la participación de Los Cucuruchitos, según informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

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Visitas guiadas gratuitas todos los días de la semana

El MUNAL ofrece visitas guiadas de martes a domingo, en dos horarios: 12 y 14 horas.

La actividad es gratuita, sin registro previo, y tiene un cupo limitado a 30 personas por recorrido.

El vestíbulo del museo es el punto de encuentro para las visitas guiadas gratuitas. (Foto: Instagram/@munalmx)

El punto de encuentro es el vestíbulo del museo. Estas visitas recorren la exposición permanente del recinto y se suman a la oferta especial de actividades por la temporada de Día de Muertos.

Qué exhibe actualmente el Museo Nacional de Arte

El MUNAL forma parte del INBAL y resguarda el patrimonio artístico mexicano desde el periodo virreinal hasta el siglo XX.

Entre las exposiciones temporales vigentes está Ángel Zárraga. Los ideales del arte, en el segundo piso, con cierre programado hasta el 28 de marzo de 2027.

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La exposición Ángel Zárraga. Los ideales del arte permanece en el segundo piso hasta marzo de 2027. (MUNAL)

También se exhibe México: ruta y destino, en planta baja, hasta el 14 de febrero de 2027.

Como exposiciones permanentes, el museo mantiene El arte mexicano del siglo XIX y Arte y visualidad en el México moderno, ambas en el primer piso.

En el segundo piso se exhibe El arte virreinal en el Museo Nacional de Arte, un recorrido con 60 piezas entre pintura religiosa, retrato, paisaje y pintura de castas.

El arte mexicano del siglo XIX ocupa una de las salas permanentes del primer piso. (Foto: MUNAL)

El museo inauguró el 10 de octubre de 2026 el recorrido permanente Colección MUNAL - Siglo XX, organizado en cinco núcleos cronológicos que incluyen obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, entre otros artistas de la Escuela Mexicana de Pintura.

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La técnica tradicional del papel picado combina origen prehispánico y virreinal

El papel picado es una de las manifestaciones más representativas del arte popular mexicano.

Se elabora a partir de hojas finas de papel de colores, recortadas con cinceles o tijeras para formar diseños que representan elementos de la naturaleza, símbolos festivos y escenas cotidianas.

Su origen combina influencias prehispánicas con técnicas introducidas durante la época virreinal, lo que dio lugar a una tradición artesanal particular.

En su mayoría, el papel picado es de colores llamativos. EFE/ Hilda Ríos

El resultado se usa en celebraciones como Día de Muertos, fiestas patronales y eventos comunitarios para aportar color y movimiento a los espacios.

Más allá de su función ornamental, el papel picado simboliza la fragilidad de la vida y el vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual.

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En el taller del MUNAL, esta técnica se vincula directamente con las obras de la colección permanente del museo.