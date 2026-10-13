México

Hombre ingresó con arco y flechas a primaria de Veracruz tras saltarse una barda

El hombre generó momentos de terror ante el posible intento de ataque a los niños que lograron ser resguardados rápidamente

Un padre de familia se saltó la barda de una primaria pára ingresar por su hija y generó alarma ya que testigo señalaron que portaba un arcos con flechas, el hombre se subió a la azotea del inmueble junto a su hija Foto: Facebook Fenom Veracruz
Un padre de familia se saltó la barda de una primaria pára ingresar por su hija y generó alarma ya que testigo señalaron que portaba un arcos con flechas, el hombre se subió a la azotea del inmueble junto a su hija Foto: Facebook Fenom Veracruz
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Un hombre ingresó con un arco y flechas a la escuela primaria 16 de Septiembre, en Coatzacoalcos, Veracruz, el lunes 12 de octubre, para buscar a su hija. El padre de familia entró sin autorización al plantel ubicado en la colonia Benito Juárez Sur, lo que activó medidas de resguardo para alumnos y personal; la dirección confirmó que no hubo personas lesionadas ni amenazas contra estudiantes o docentes, tras la intervención de corporaciones de seguridad.

El padre de familia habría saltado una barda perimetral que colinda con un jardín de niños ubicado junto a la escuela, localizada en la colonia Benito Juárez Sur. Su ingreso ocurrió mientras los estudiantes se encontraban dentro de las instalaciones.

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Una docente intervino cuando el hombre se encontró con su hija y detectó que portaba el arco y las flechas. La maestra le solicitó salir del aula y notificó de inmediato a la dirección escolar, de acuerdo con el comunicado difundido por el plantel.

El director de la primaria, Óscar Ricardo Pérez Tzab, activó los protocolos preventivos para resguardar a los menores. Las puertas fueron cerradas y los alumnos permanecieron dentro de sus salones mientras se pedía apoyo a las autoridades.

Los maestros resguardadron a los menores y el sujeto subió a la azotea de la escuela junto con su hija mientras exigió la presencia de elementos de la Secretaría de Marina Foto: Maps
Los maestros resguardadron a los menores y el sujeto subió a la azotea de la escuela junto con su hija mientras exigió la presencia de elementos de la Secretaría de Marina Foto: Maps

La escuela resguardó a los alumnos dentro de las aulas

Personal de la institución colocó mesas para bloquear el acceso a las zonas donde se encontraban los estudiantes. La medida buscó impedir que el hombre se acercara a los salones durante el incidente.

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La dirección escolar sostuvo que el ingreso no fue autorizado y que el personal priorizó la protección de los alumnos desde que detectó la presencia del padre de familia. También aseguró que no hubo amenazas contra estudiantes ni trabajadores de la primaria.

“Al encontrarse con su hija, la docente intervino de manera inmediata y, al percatarse de que el padre portaba un arco y flechas, solicitó su salida del aula y dio aviso”, señaló el comunicado de la escuela.

Algunos padres de familia acudieron al plantel para recoger a sus hijos ante la preocupación generada por el hecho. Una vez que la situación estuvo bajo control, la dirección notificó a las familias que los alumnos se encontraban sanos y a salvo.

El hombre habría salido de la primaria acompañado de su hija

Versiones recabadas durante el incidente en medios locales indicaron que el hombre habría buscado a su hija y pidió la presencia de elementos de la Secretaría de Marina. La menor permaneció junto a él y ambos subieron a la azotea de uno de los edificios escolares.

Testigos señalaron que el individuo realizó movimientos con el objeto que portaba, lo que elevó la tensión entre quienes se encontraban en el plantel. La información disponible no estableció que hubiera atacado a alguna persona con el arco, las flechas o algún otro objeto.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina acudieron a la escuela primaria para dialogar con el padre de familia. Tras varios minutos de comunicación, el hombre accedió a abandonar las instalaciones junto con su hija.

Las autoridades trasladaron a ambos para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ingreso al plantel. La información oficial disponible no precisó la situación jurídica del hombre ni detalló las medidas posteriores respecto de la menor.

La dirección descartó personas lesionadas y riesgo directo

La primaria 16 de Septiembre afirmó que “ningún alumno resultó lesionado ni se encontró en una situación de riesgo directo”. La institución también indicó que durante el episodio no hubo agresiones contra la comunidad escolar.

El reporte escolar estableció que la actuación preventiva se mantuvo mientras el hombre permaneció dentro de la escuela. Los estudiantes fueron resguardados en sus aulas hasta que las corporaciones atendieron el caso.

La dirección informó a madres, padres y tutores que la emergencia había concluido y solicitó que acudieran por los menores como una medida preventiva. El plantel no informó si modificaría sus actividades escolares después de lo ocurrido.

El caso quedó bajo revisión de las autoridades, que trasladaron al padre y a su hija después de que ambos salieron de la primaria.

Presuntamente el hombre habría salido de la cárcel hace poco y habría perdido la custodia de su hija por lo que habría ido a buscarla a la escuela para habñlar con ella, sin embargo esto no ha sido confirmado por las autoridades que seguirán la investigación para resguardar a la menor y aclarar el hecho.

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