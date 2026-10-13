México

Clima: las temperaturas que predominarán este 13 de octubre en Tijuana

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este 13 de octubre en Tijuana.

PUBLICIDAD

En Tijuana se espera una temperatura máxima de 21.1 grados centígrados y una mínima de 14.8 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 96% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 72% en el transcurso del día y del 49% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 4.

La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

El caluroso clima de Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracterizan por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

PUBLICIDAD

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las lluvias no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno de los llamados Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son raras en esta zona.

Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en TijuanaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Unos padres agredieron sexualmente a su hija, la golpearon hasta matarla y sepultaron el cuerpo en casa de Chimalhuacán: recibieron más de 60 años de cárcel

Un tribunal mexiquense dictó la condena individual tras comprobarse que ambos adultos participaron en el ilícito

Unos padres agredieron sexualmente a su hija, la golpearon hasta matarla y sepultaron el cuerpo en casa de Chimalhuacán: recibieron más de 60 años de cárcel

Receta de frijoles charros estilo Sinaloa: platillo lleno de sabor ideal para compartir en familia

Esta preparación toma como base los frijoles del norte de México y los acerca a los tradicionales frijoles puercos sinaloenses

Receta de frijoles charros estilo Sinaloa: platillo lleno de sabor ideal para compartir en familia

El IMSS priorizará recetas no surtidas: cómo reportar en línea los medicamentos faltantes

De acuerdo con Zoé Robledo atenderán las demandas de los trabajadores, principalmente para brindar insumos necesarios para atender a pacientes

El IMSS priorizará recetas no surtidas: cómo reportar en línea los medicamentos faltantes

Biblioteca Vasconcelos proyectará cine mexicano de terror y misterio gratis: fechas y cartelera del ciclo Historias de lo extraño

Macario, Hasta el viento tiene miedo y Veneno para las hadas son parte de las películas que podrán verse sin costo en la Biblioteca Vasconcelos

Biblioteca Vasconcelos proyectará cine mexicano de terror y misterio gratis: fechas y cartelera del ciclo Historias de lo extraño

Temblor hoy 12 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Huixtla, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 12 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Huixtla, Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Ronald Johnson celebra golpe de 1.2 toneladas de cocaína contra el narcotráfico en aguas mexicanas

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona

Hidalgo, Sonora y CDMX encabezan lista de cárceles estatales con autogobierno: riñas y suicidios son los que más afectan a los reclusos

Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro: Las telenovelas, series y películas en las que ha actuado la hija de Angélica Rivera

Sofía Castro: Las telenovelas, series y películas en las que ha actuado la hija de Angélica Rivera

Biblioteca Vasconcelos proyectará cine mexicano de terror y misterio gratis: fechas y cartelera del ciclo Historias de lo extraño

Enjambre anuncia concierto gratis en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será

Miau Fest tendrá edición Michictlán en CDMX por Día de Muertos: habrá pasarela de gatos, talleres y colecta de alimento

Belinda consiente a su padre en su cumpleaños: le da de comer en la boca y se vuelve viral

DEPORTES

José Ramón Fernández rompe con el antiamericanismo para felicitar a las Águilas en su 110 aniversario

José Ramón Fernández rompe con el antiamericanismo para felicitar a las Águilas en su 110 aniversario

André Jardine mantiene su cariño por América: el emotivo mensaje que dedicó en su 110 aniversario

Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 5 de la NFL desde México

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”