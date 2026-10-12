Luis Miguel reaparece en un estudio de grabación y dispara rumores de nuevo disco

El último álbum de estudio del cantante, ¡México por siempre!, fue lanzado en el año de 2017. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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Luis Miguel desató rumores sobre un posible nuevo álbum este 11 de octubre, después de que circulara en redes sociales una fotografía del cantante junto a dos productores en un estudio de grabación. La imagen, atribuida al guitarrista Paul Jackson Jr., fue eliminada minutos después de publicarse, lo que multiplicó las especulaciones entre los seguidores del cantante mexicano.

La supuesta fotografía mostraba al intérprete acompañado de Jackson Jr. y del ingeniero de sonido Dave Reitzas. El pie de foto, antes de ser borrado, decía: “Gran sesión anoche con el productor ingeniero Dave Reitzas y el increíble Luis Miguel”. La frase, breve y sin mayores detalles, fue suficiente para que medios de espectáculos retomaran el tema durante las horas siguientes.

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Una supuesta fotografía eliminada minutos después de publicarse reaviva los rumores sobre un posible regreso discográfico del cantante. (Captura de pantalla TikTok)

Según la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, la sesión habría ocurrido en el Westlake Recording Studios, con sede en Los Ángeles, California. El dato ubicaría la posible grabación en uno de los estudios más utilizados por artistas internacionales de distintos géneros, aunque ni el cantante ni su equipo lo han confirmado hasta el momento.

Nueve años sin disco de estudio alimentan la expectativa

El interés por un regreso discográfico se intensifica por el tiempo transcurrido desde el último lanzamiento de Luis Miguel. Su disco más reciente, ¡México por siempre!, salió en noviembre de 2017 e incluyó 14 canciones de música mexicana interpretadas con mariachi, un proyecto que consolidó su vínculo con el repertorio tradicional del país.

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El anuncio oficial del Tour 2027 intensificó las especulaciones entre los seguidores del intérprete.

Desde entonces, el cantante no ha presentado música inédita. Su actividad se concentró en los escenarios: entre 2023 y 2024 realizó una gira de alrededor de 194 conciertos, uno de los recorridos más extensos de su carrera reciente y que lo mantuvo activo frente al público sin necesidad de material nuevo.

Esa ausencia prolongada de canciones inéditas es, según los medios que han dado seguimiento al tema, el principal motivo detrás de la expectativa que generó la fotografía filtrada. Cualquier indicio de actividad en un estudio de grabación se interpreta como una posible señal de regreso al trabajo discográfico.

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La supuesta fotografía no permite determinar la naturaleza del encuentro. No existe evidencia de que Luis Miguel haya grabado voces, participado en un proceso de composición o simplemente sostenido una reunión de trabajo con los productores mencionados en la imagen.

Tampoco hay detalles sobre posibles colaboradores adicionales, una lista de canciones o una fecha tentativa de lanzamiento para un eventual proyecto discográfico. Ni el cantante ni representantes de su equipo han confirmado o desmentido públicamente que se encuentre trabajando en un disco nuevo.

Por otro lado, en caso de que haya existido la imagen que circula en redes, la rapidez con la que se eliminó la publicación original tampoco ofrece pistas adicionales. Pudo tratarse de un error de manejo de redes sociales, de una indiscreción no autorizada o de una decisión deliberada para evitar filtraciones, pero ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las partes involucradas.

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El anuncio del Tour 2027 reactivó las especulaciones

Los rumores sobre nueva música coinciden con el anuncio oficial de Luis Miguel Tour 2027. El cantante confirmó la gira el 21 de septiembre a través de sus redes sociales, con una imagen acompañada únicamente del mensaje “Luis Miguel Tour 2027”.

El anuncio no incluyó fechas, ciudades, recintos ni información sobre venta de boletos. Tampoco se reveló el nombre definitivo del espectáculo ni los países que formarán parte del recorrido, en línea con el estilo de anuncios escuetos que ha mantenido el artista en etapas anteriores de su carrera.

La gira anterior del intérprete, realizada entre 2023 y 2024, se prolongó cerca de 500 días y recorrió una veintena de países, con 125 conciertos en 99 ciudades y 110 recintos. Entre los territorios visitados estuvieron México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú y España, aunque ninguno de esos destinos está confirmado todavía para la edición de 2027.

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Antes del anuncio oficial, circularon publicaciones que aseguraban fechas específicas para México: el 9 de enero en el Palacio de los Deportes, el 15 de enero en Guadalajara y el 30 de enero en Monterrey. Los boletos se promocionaban a través de la plataforma GoTicket.

La Procuraduría Federal del Consumidor intervino el 11 de septiembre para advertir que esas presentaciones no estaban anunciadas en los canales oficiales del artista y que GoTicket no era una boletera autorizada para esos conciertos.

En giras anteriores, Luis Miguel ha optado por anuncios escalonados: primero confirma el proyecto y después revela ciudades, fechas y etapas adicionales conforme avanza el proceso de venta. Por ahora, el Tour 2027 es el único proyecto confirmado oficialmente por el cantante, mientras el supuesto nuevo álbum permanece sin verificación oficial.

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