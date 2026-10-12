México

Se le cayeron las flores a mi orquídea: ¿se está muriendo o es su ciclo natural?

Un descenso nocturno de temperatura en otoño estimula la salida de nuevos tallos en estas plantas, por lo que colocarlas cerca de áreas frescas sin corrientes de aire frío directo activa el brote de hermosos pétalos

Composición dividida con una orquídea sin flores a la izquierda y una orquídea florecida con tonos fucsia a la derecha.
Las flores de la orquídea mariposa duran entre dos y seis meses antes de caer por sí solas.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las flores de la orquídea mariposa, la especie más común en casa, duran entre dos y seis meses, según la extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Cuando caen al final de ese periodo, se trata del ciclo natural de la planta y no de una señal de que se está muriendo.

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La confusión es frecuente entre quienes tienen esta flor en casa. El tallo floral queda desnudo, sin un solo pétalo, y la primera reacción suele ser pensar que la planta murió, cuando en la mayoría de los casos solo entró en reposo.

Una orquídea en maceta de barro con tallos secos sin flores se encuentra sobre una repisa de madera junto a artesanías.
El tallo desnudo después de la floración es la etapa más común de confusión entre quienes cultivan orquídeas en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo distinguir el reposo de un problema real

La extensión de la Universidad de Maryland señala que el indicador más confiable no está en las flores sino en las raíces aéreas. Cuando están sanas pasan de un tono plateado o blanquecino a verde pálido en cuanto absorben suficiente agua.

Raíces firmes, blancas o verdosas confirman que la planta vive y descansa. Raíces oscuras, blandas o huecas sí son señal de alarma y requieren revisar si hay pudrición en la maceta.

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Una maceta transparente sobre una mesa de madera contiene raíces y sustrato de corteza de una orquídea con hojas verdes.
El verdadero indicador sobre el estado de la planta son las raíces, si se ven sanas, la caída de las flores se debe a una etapa natural de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las raíces, conviene revisar la corona, el punto central donde nacen las hojas. Debe sentirse firme, nunca blanda ni oscurecida, porque ahí se concentra el crecimiento futuro de la planta.

Por qué las hojas también caen sin que la planta esté muriendo

Las hojas inferiores, las más viejas, amarillean y caen de forma gradual con el paso de los meses.

Eso forma parte del envejecimiento normal de la planta, siempre que ocurra de una en una y el resto del follaje se mantenga firme.

La caída simultánea de varias hojas sí advierte un problema de raíz que requiere revisión inmediata. REUTERS/Roselle Chen
La caída simultánea de varias hojas sí advierte un problema de raíz que requiere revisión inmediata. REUTERS/Roselle Chen

Si en cambio varias hojas caen de golpe, o la corona luce oscura y blanda, ahí sí hay un problema de pudrición que requiere intervención, no solo esperar.

Qué hacer con el tallo que queda después de la floración

La Sociedad Real de Horticultura (RHS, por sus siglas en inglés) recomienda observar el color del tallo antes de decidir qué hacer con él. Si está café y seco, se corta desde la base con tijeras limpias.

Si el tallo sigue verde, la planta conserva la posibilidad de emitir una ramificación lateral y producir flores nuevas sin necesidad de generar un tallo completo desde cero.

Maceta transparente con raíces de orquídea verdes y grisáceas en sustrato de corteza, junto a hojas verdes y raíces aéreas extendidas.
Raíces firmes y blanquecinas indican que la planta descansa; raíces oscuras y blandas señalan pudrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jardín Botánico de Misuri recomienda cortar el tallo cerca de la base cuando el objetivo es dejar que la planta acumule energía para el ciclo de floración del año siguiente.

La alternativa, cortar arriba del segundo nodo contando desde abajo, puede generar una floración secundaria en ocho a doce semanas, aunque exige más esfuerzo a la planta.

Qué hacer si la planta está sana pero no vuelve a florecer

La extensión de la Universidad Estatal de Iowa identifica la ausencia de una caída de temperatura nocturna en otoño como una de las causas principales de que una orquídea con hojas y raíces sanas simplemente no vuelva a florecer.

Mujer con la mano en la barbilla mirando una orquídea en maceta transparente sobre una mesa de madera.
El envejecimiento natural de las hojas inferiores libera energía para el crecimiento de hojas nuevas en la corona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su hábitat natural del sudeste asiático, la Phalaenopsis experimenta en otoño un descenso nocturno de entre -9 a -12 grados centígrados al día. Esa diferencia de temperatura es la señal que activa la formación de un nuevo tallo floral.

Lo recomendable es ubicar la planta en un sitio con noches de entre 13 a 18 grados centígrados durante varias semanas en otoño, sin exponerla a corrientes de aire frío directo.

El riego excesivo, la causa real de muerte en estas plantas

La misma extensión de la Universidad Estatal de Iowa señala que la falta de luz suficiente es otra causa común de que una orquídea no rebrote.

Un sitio cercano a una ventana oriente, con luz brillante pero sin sol directo, suele ser suficiente.

Mujer adulta con trenzas y delantal floral poda una orquídea morada en maceta sobre mesa de madera. Se ven otras plantas, una ventana con rejas y una calle exterior.
El exceso de agua en la maceta es la causa más común de muerte real en estas plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jardín Botánico de Misuri recomienda regar una vez por semana en plantas maduras sembradas en corteza, dejando que la mezcla se seque un poco entre riegos, siempre por la mañana para que el follaje se seque antes de la noche.

El agua nunca debe acumularse en la base de las hojas ni dejar la maceta reposando sobre agua estancada, porque ese exceso de humedad favorece la pudrición de raíces, la causa más común de muerte real en estas plantas, muy distinta a la simple caída de flores al final del ciclo.

La humedad del ambiente también decide si vuelve a florecer

El Jardín Botánico de Misuri recomienda mantener una humedad de entre 50 y 60 por ciento alrededor de la planta, colocando la maceta sobre una charola con grava húmeda sin que la base toque el agua.

Una persona de espaldas ajusta una ventana abierta en un salón iluminado junto a un higrómetro digital y árboles otoñales al exterior.
Una humedad de entre 50 y 60 por ciento favorece la recuperación de la planta tras la floración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión de la Universidad de Maryland advierte que rociar las hojas con agua casi nunca aporta suficiente humedad en una casa y puede favorecer hongos si el agua queda atrapada entre las hojas. Un humidificador cercano resulta más efectivo que el rocío directo sobre el follaje.

Un exceso de fertilizante daña las raíces

La extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte recomienda aplicar un fertilizante balanceado dos veces al mes a media concentración, o una vez por semana a un cuarto de la dosis indicada en la etiqueta.

Una mano con guante sostiene una pala de jardín llena de polvo blanco que cae sobre la tierra.
El exceso de fertilizante daña las raíces en lugar de fortalecer a la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de fertilizante daña las raíces en lugar de ayudar a la planta. Una vez al mes conviene regar solo con agua limpia, sin fertilizante, para eliminar los residuos de sales acumulados en la corteza y evitar que se quemen las raíces.

Los cambios bruscos de temperatura explican por qué caen los botones antes de abrir

El Jardín Botánico de Misuri identifica los cambios repentinos de temperatura y las corrientes de aire como la causa más común de que los botones caigan antes de abrir, fenómeno conocido como aborto floral.

Colocar la planta cerca de una puerta que se abre al frío, de un calefactor o de un aire acondicionado provoca este problema, algo que debe tenerse en cuenta al comenzar el otoño en México.

Orquídea Phalaenopsis blanca con múltiples flores y capullos en una maceta de cerámica blanca, situada en una estantería de madera clara junto a una ventana.
Colocar la orquídea cerca de calefactores o aires acondicionados altera su temperatura constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta madura cercana también libera un gas llamado etileno que puede acelerar la caída de botones, por lo que conviene mantener a la orquídea lejos del frutero.

Cuándo sí conviene cambiar la maceta y la corteza de la orquídea

El Jardín Botánico de Misuri recomienda cambiar de maceta cada dos años, o antes si la corteza se ve descompuesta y oscura.

Conoce cuáles son los principales cuidados que necesita una orquídea en casa.
La corteza debe renovarse cada dos años o cuando se ve descompuesta y oscura. (Jardín Botánico de Estados Unidos)

La prueba es sencilla: si al meter un dedo en el orificio inferior de la maceta la corteza ya no se siente firme, es momento de cambiarla.

El mejor momento para hacerlo es justo después de que termina el ciclo de floración, nunca mientras la planta todavía tiene flores o botones, para no interrumpir el proceso.

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