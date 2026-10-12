Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de octubre

En la apertura de hoy, el euro se cotiza en 20,49 pesos mexicanos, reflejando una disminución del -0,66% respecto al precio de cierre de la sesión anterior de 20,62 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro mostró un avance de 1,06, sin embargo, a nivel interanual presenta una bajada del 3,12%.
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El tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 13,41%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 5,85%, lo que indica una considerable inestabilidad en el mercado.
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