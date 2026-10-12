México

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 11 de octubre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 11 de octubre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36769.

Número ganador: 02-03-05-18-25.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12306.

Número ganador: 01-11-15-20-27.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cárteles mexicanos roban autos de lujo a agencias en EEUU: así los rentan y cruzan a México, según LA Times

Desde el reclutamiento por redes sociales hasta la complicidad de funcionarios para cambiar placas, así es el modus operandi

Cárteles mexicanos roban autos de lujo a agencias en EEUU: así los rentan y cruzan a México, según LA Times

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy lunes 12 de octubre: Huracán Simón se mantiene en categoría 3 a 75 km de Cabo Corrientes, Jalisco

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy lunes 12 de octubre: Huracán Simón se mantiene en categoría 3 a 75 km de Cabo Corrientes, Jalisco

Melate, Revancha y Revanchita resultados domingo 11 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita resultados domingo 11 de octubre

Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP 2026

La competencia se reduce con la salida de uno de los seis nominados de la semana, cuya reacción de sorpresa se replicó entre sus compañeros dentro del estudio

Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP 2026

Yanet García denuncia presunto robo de maleta en viaje de Uber: “No responde mis llamadas ni mis mensajes”

La conductora pidió ayuda urgente después de que el conductor identificado como Jorge Arturo no le respondiera sus llamados

Yanet García denuncia presunto robo de maleta en viaje de Uber: “No responde mis llamadas ni mis mensajes”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en el Edomex “El Cara de Cochi”, vinculado a “Carlitos Rugrats” y Caro Quintero

Cae en el Edomex “El Cara de Cochi”, vinculado a “Carlitos Rugrats” y Caro Quintero

Cárteles mexicanos roban autos de lujo a agencias en EEUU: así los rentan y cruzan a México, según LA Times

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: capturan a “El Junior”, líder de una célula ligada a Los Rusos en Guerrero

Sentencian al líder de “Los Molina” con más de 240 años de cárcel por el multihomicidio de siete personas en Coyoacán

Tras un tiroteo, autoridades confiscan un Barret .50 y arsenal bélico en Mocorito, Sinaloa: hay dos detenidos

ENTRETENIMIENTO

Gema Garoa arremete otra vez contra Mariana Ochoa y cuestiona su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Gema Garoa arremete otra vez contra Mariana Ochoa y cuestiona su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién es la Máscara? 2026: Qué personaje fue el primer eliminado este domingo

Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP 2026

Yanet García denuncia presunto robo de maleta en viaje de Uber: “No responde mis llamadas ni mis mensajes”

Eduin Caz regala 1 millón de pesos a Ese Pérez tras perder LCDLF: “El verdadero ganador”

DEPORTES

Cruz Azul rescata empate ante Pumas pese a expulsión del Chino Huerta: así fueron los goles

Cruz Azul rescata empate ante Pumas pese a expulsión del Chino Huerta: así fueron los goles

Confirman que Canelo Álvarez mantendrá pelea en Arabia Saudita pese a bombardeos en Riad: “No le teme a nada”

Qué lesión tiene Gilberto Mora: Loco Abreu explica cuál es la situación del delantero de Xolos

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato desde México

Afición de Cruz Azul se lanza contra El Potro Gutiérrez por posar con playera del América mientras dirige al equipo femenil