Obras de modernización de la carretera Macuspana-Escárcega avanzan en un 64 por ciento

La meta para este año es modernizar 54 km de tramos ubicados en Tabasco, Campeche y Chiapas. (Gobierno de México)

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El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega registra un avance general de 64% durante 2026.

La dependencia, encabezada por Jesús Esteva Medina, mantiene trabajos en esta vía que busca reducir hasta en 40 minutos los tiempos de traslado para quienes circulan entre Tabasco, Campeche y Chiapas.

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La carretera Macuspana-Escárcega se integrará al Corredor del Golfo

Así marchan los trabajos de la carretera. (Gobierno de México)

Los trabajos de modernización abarcan tres entidades del sureste. En Tabasco, se intervienen 28.5 kilómetros y dos puentes, con un avance de 71.34%. En Campeche, las obras se desarrollan en 20 kilómetros y registran un progreso de 55.6%, mientras que en Chiapas se rehabilitarán 5.5 kilómetros.

Durante 2025, la SICT modernizó 16 kilómetros de esta vía. De ese total, 12 kilómetros corresponden al tramo entre Macuspana y el kilómetro 60, en Tabasco, donde también se construyeron dos puentes. En Campeche se concluyeron 4 kilómetros, en el tramo de Escárcega a El Tormento.

Una vez que terminen las labores de ampliación y conservación, la ruta formará parte del Corredor del Golfo. La conexión permitirá mejorar el tránsito de largo itinerario, agilizará el traslado de pasajeros y mercancías, además de reducir los costos de operación para el transporte que circula por la zona.

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La modernización reducirá hasta 40 minutos el trayecto entre Macuspana y Escárcega

El proyecto ayudará a reducir los tiempos de traslado. (Gobierno de México)

La modernización de la carretera Macuspana-Escárcega busca reducir el tiempo de traslado entre ambos municipios. De acuerdo con las estimaciones del proyecto, el recorrido pasará de cerca de tres horas a dos horas con 20 minutos.

La obra beneficiará a alrededor de 760,000 habitantes de Tabasco, Campeche y Chiapas. La reducción en los tiempos de viaje facilitará el traslado de personas, así como el movimiento de productos y mercancías entre las tres entidades.

El proyecto contempla una longitud total de 249 kilómetros. Para las labores de ampliación, rehabilitación y conservación se prevé una inversión de 25,022 millones de pesos.

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La obra avanza en 65 frentes de trabajo durante 2026

La obra avanza en 65 frentes de trabajo. (Gobierno de México)

La SICT mantiene 65 frentes de obra para ampliar a cuatro carriles 54 kilómetros de la carretera Macuspana-Escárcega. Los trabajos se concentran en los tramos con mayor flujo vehicular y forman parte de las acciones de infraestructura previstas para el sureste del país.

El proyecto incluye labores de ampliación, rehabilitación y conservación en Tabasco, Campeche y Chiapas. La intervención en puentes y segmentos carreteros busca mejorar las condiciones de circulación en una ruta utilizada para conectar comunidades y transportar mercancías.

La reducción estimada de 40 minutos en el recorrido permitirá que el trayecto entre Macuspana y Escárcega pase de tres horas a dos horas con 20 minutos. El beneficio alcanzará a habitantes de las tres entidades, así como a transportistas y viajeros que utilizan esta vía.

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Con una extensión total de 249 kilómetros y una inversión prevista de 25,022 millones de pesos, la carretera se integrará al Corredor del Golfo una vez que concluyan las obras.