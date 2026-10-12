México

Beca Rita Cetina: lista de documentos oficiales para inscribirte en octubre

El Gobierno de México publicó la lista oficial de requisitos para el nuevo periodo de registro del programa, seis para el tutor y dos para el estudiante

Una mano sostiene una tarjeta del Banco del Bienestar rodeada por billetes de quinientos pesos y documentos oficiales mexicanos.
La identificación oficial debe digitalizarse en formato PDF o JPG antes de subirla a la plataforma.
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El Gobierno de México confirmó la lista completa de documentos que madres, padres y tutores necesitan para inscribir a sus hijas e hijos de primaria y secundaria en la Beca Rita Cetina durante el nuevo periodo de registro, que abre el lunes 26 de octubre y cierra el viernes 6 de noviembre de 2026.

El trámite exige seis documentos del adulto responsable y dos del estudiante, todos digitalizados antes de ingresar a la plataforma oficial.

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La beca forma parte del sistema de Programas para el Bienestar y entrega apoyos económicos que varían según el nivel educativo del estudiante.

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)
El número de celular y el correo electrónico sirven para recibir avisos durante el proceso de validación. (Foto: Gobierno de México)

En primaria, las familias reciben 2,500 pesos anuales por cada hija o hijo inscrito, en un pago único por ciclo escolar destinado a la compra de útiles y uniformes.

En secundaria, las familias reciben 1,900 pesos bimestrales, monto que aumenta 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria inscrito en el mismo hogar.

Qué documentos necesita el padre, madre o tutor

La lista oficial de documentos publicada por Programas para el Bienestar:

  • CURP certificada
  • Identificación oficial digitalizada
  • Comprobante de domicilio digitalizado (no mayor a tres meses)
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico
Ilustración de Rita Cetina en un recuadro crema, junto a su nombre. Una carpeta amarilla abierta con documentos blancos asoma desde abajo, sobre un fondo degradado.
El comprobante de domicilio no puede tener una fecha de expedición mayor a tres meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sexto requisito es la Cuenta Llave MX, mecanismo de acceso que identifica a madres, padres, tutoras y tutores dentro de la plataforma.

A diferencia de otros programas sociales, esta cuenta debe crearse a nombre del adulto responsable, no del estudiante, y es obligatoria para completar el trámite en este periodo de registro.

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Qué documentos necesita el estudiante a inscribir

Para cada hija o hijo que se busca incorporar al programa, el trámite requiere únicamente dos documentos: la CURP certificada del estudiante y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública donde cursa primaria o secundaria.

El sistema utiliza esta clave para confirmar que el plantel cuenta con cobertura del programa.

Solo los estudiantes inscritos en primaria o secundaria pública acceden al apoyo.
Solo los estudiantes inscritos en primaria o secundaria pública acceden al apoyo.

Cómo saber si la CURP está certificada

La certificación se verifica en el portal oficial del Gobierno de México https://www.miregistrocivil.gob.mx/public/actas/commons/RequisitosTramites.xhtml?idTramite=11.

Ahí, el usuario ingresa la clave de 18 dígitos o los datos personales completos —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y entidad de nacimiento— y resuelve el captcha antes de presionar el botón de búsqueda.

El sistema genera una constancia descargable en formato PDF. Para que el documento cumpla con el requisito de la beca, debe mostrar la leyenda “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”, tanto en la del tutor como en la del estudiante.

La CURP certificada será necesaria para poder realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)
La leyenda "CURP certificada: Verificada con el Registro Civil" es obligatoria para el trámite. (X@BecasBenito)

Si la CURP no está certificada, debes corregirla antes del 26 de octubre mediante el trámite en línea con tu Llave MX, acudiendo al Registro Civil de tu localidad actual, o contactando al de tu estado de origen solo si tu acta de nacimiento tiene errores graves de captura.

Cómo crear la cuenta Llave MX

El proceso para obtener la Llave MX es gratuito y se realiza en línea en el portal llave.gob.mx.

El primer paso es seleccionar la opción “Crear cuenta” e ingresar la CURP del adulto responsable, no la del estudiante.

El sistema resuelve el captcha y autocompleta los datos personales con base en la CURP capturada. Después solicita el código postal y la colonia del domicilio para continuar con el registro de contacto.

El portal oficial debe verse de la siguiente manera. (Foto: Gobierno de México)
El portal oficial debe verse de la siguiente manera. (Foto: Gobierno de México)

El usuario debe capturar un número de celular y un correo electrónico activos, y crear una contraseña de al menos ocho caracteres que combine mayúsculas, minúsculas y números.

El sistema pide escribirla dos veces para confirmarla y recomienda guardarla, porque se usa durante todo el trámite de la beca.

El último paso es aceptar el aviso de privacidad y confirmar los enlaces que el sistema envía por SMS y correo electrónico para activar la cuenta de forma definitiva.

El último paso arroja un aviso sobre un mensaje de validación al correo electrónico registrado. (Foto: Gobierno de México)
El último paso arroja un aviso sobre un mensaje de validación al correo electrónico registrado. (Foto: Gobierno de México)

Cómo conseguir la Clave de Centro de Trabajo de la escuela

La CCT es un código de diez caracteres que la SEP asigna a cada plantel del país, y funciona como un identificador único, similar a una CURP escolar.

La forma más directa de consultarla es a través del buscador de escuelas del Sistema de Información y Gestión Educativa.

En ese buscador basta con escribir el nombre de la escuela, elegir el estado y el municipio, y filtrar por nivel educativo y turno para que el sistema muestre la CCT junto con el nombre del plantel.

La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
La Cuenta Llave MX se crea de forma gratuita en el portal llave.gob.mx. (Gobierno de México)

Si el nombre no arroja resultados, se recomienda intentar solo con el estado, el municipio y el nivel educativo.

Cuando no es posible usar el buscador en línea, la clave también aparece impresa en la boleta de calificaciones del estudiante y en los certificados que emite la escuela.

También puede solicitarse directamente en la dirección del plantel, donde se entrega sin ningún trámite adicional por tratarse de un dato público.

La SEP comparte un video sobre la vida y conmemoración de Rita Cetina, figura histórica de la cual la beca lleva nombre. (X/ SEP)

Cómo digitalizar correctamente la identificación y el comprobante de domicilio

La plataforma de la beca acepta los archivos de identificación oficial y comprobante de domicilio en formato PDF o JPG.

La identificación oficial puede ser credencial del INE, pasaporte o cédula profesional vigente, siempre que la fotografía del documento se vea legible y completa.

Una mujer con suéter verde teclea en un computador portátil sobre una mesa con un cuaderno, una taza y plantas.
La fotografía de la identificación oficial debe verse legible antes de digitalizarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de subir cualquier archivo, conviene revisar que los datos del documento coincidan exactamente con los capturados en el formulario, ya que las discrepancias pueden detener el proceso de validación.

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