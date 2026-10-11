Ariadna Montiel llama a la unidad en Morena rumbo a la elección 2027: siguen en diálogo con Tatiana Clouthier. (Foto: Morena)

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Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, encabezó la toma de protesta de 17 coordinadores estatales durante la VIII Sesión Ordinaria y llamó a la unidad interna de cara al proceso electoral. La morenista aseguró que debido a las diferencias surgidas en Nuevo León, aún mantienen el diálogo con Tatiana Clouthier.

La exfuncionaria advirtió que “la mentira, la calumnia y la guerra sucia son la doctrina de la oposición” y pidió a la militancia respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Montiel pide “sensibilidad y voluntad” para mantener vivo el movimiento

Durante su discurso, advirtió que “mantener vivo nuestro movimiento exige sensibilidad para escuchar, unidad para comprender y voluntad para actuar”, llamó a construir una política de alianzas basada en los principios de la Cuarta Transformación.

La dirigente subrayó que la organización partidista no se limita al trabajo de oficina. “La organización es transformación. Ahí está nuestra lucha. No está en las oficinas”, dice, y llamó a mantener presencia constante “en el territorio” y cercanía con las comunidades.

Montiel acusa al PAN de buscar fuera el apoyo que no tiene dentro

Ariadna Montiel encabezó la toma de protesta de los 17 candidatos a la gubernatura. (Foto: Morena)

Montiel criticó, una vez más, al dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, por ausentarse del país durante el inicio del proceso electoral, que dio arranque el pasado 10 de septiembre, donde todos los partidos participaron en la sesión constituyente del proceso electoral de 2027 para definir lo relativo a los distritos.

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“¿Y dónde estaba el presidente de Acción Nacional? En Europa, buscando el apoyo que aquí no tiene”, dijo la presidenta nacional del partido oficialista, y agregó que esa será “la tónica” de la oposición de cara a la contienda.

La extitular de Bienestar pidió a la militancia cuidar al partido como forma de cuidar la confianza de millones de mexicanos que, mencionó, han creído en el movimiento. Pidió que cada decisión interna responda a fortalecer el proyecto de nación y no a “pequeños cálculos políticos”.

Montiel recordó el reciente libro de AMLO

La líder de Morena retomó fragmentos del libro Pueblo, que publicó recientemente el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde su retiro en Palenque, Chiapas, quien citó tres consideraciones finales del texto dirigidas a la militancia y al pueblo de México.

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La primera, lanzó la dirigente, es votar por Morena “porque es garantía del bienestar del pueblo”. La segunda es la autorización expresa del expresidente para que el partido utilice su imagen y sus palabras con fines políticos y electorales. “Morena puede utilizar con propósitos políticos y electorales mis palabras e imagen”, citó Montiel del texto.

Como tercera consideración, pidió el respaldo total a la presidenta Sheinbaum, a quien llamó “gran orgullo de México”.

Desde Palenque, Chiapas, AMLO reflexionó sobre el rol de las redes sociales en la sociedad. Crédito: Captura de Video

Tensión en Nuevo León continúa, sigue el diálogo con Clouthier

El disgusto de Tatiana Clouthier sigue sobre la mesa con Morena, la exfuncionaria ha declarado que descarta ir por otro cargo dentro del partido pese al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a bajar la tensión interna.

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La exsecretaria de Economía se reunió con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda, sin llegar a un acuerdo sobre su postura contraria a la candidatura de Clara Luz Flores en Nuevo León.

Clouthier ha insistido en que el perfil respaldado por Morena y el Partido Verde “le miente a Nuevo León” y no representa lo que la Cuarta Transformación necesita en las elecciones del 6 de junio.

La exsecretaria de Economía, que reconoció los avances de la Cuarta Transformación, evitó respaldar a Clara Luz Flores y reencuadró su proyecto político como una iniciativa de participación cívica, no electoral

Al respecto, Ariadna Montiel aclaró que siguen en diálogo con la exaspirante, además que también se extendió a Clara Luz, “todas las cargas administrativas”. Detalló que el problema no afecta a la imagen del partido ya que la dirigencia ha permitido expresarse de manera legítima sobre la disputa interna.

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