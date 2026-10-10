México

Por presunto bullying a su hermana, adolescente golpea a dos alumnas en Tepatitlán: el caso se vuelve viral

El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de la Preparatoria Regional de Tepatitlán. Un adulto también fue señalado por presuntamente alentar la confrontación

Las agresiones quedaron grabadas cerca de una preparatoria de la UdeG. Las autoridades escolares revisan lo ocurrido, pero no han confirmado que las jóvenes atacadas hayan cometido acoso.

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Un presunto caso de acoso escolar habría desencadenado una violenta confrontación entre estudiantes de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, Jalisco, luego de que una adolescente fuera señalada por golpear a dos alumnas que supuestamente habrían hostigado a su hermana menor. Los hechos quedaron registrados en video y provocaron una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por la participación de un adulto que presuntamente habría alentado las agresiones.

Las imágenes difundidas muestran enfrentamientos físicos entre adolescentes en las inmediaciones de un establecimiento de comida cercano al plantel de la Universidad de Guadalajara (UdeG). En las grabaciones también aparece un hombre señalado en publicaciones como padre de una de las jóvenes involucradas, cuya conducta generó cuestionamientos por su presunta participación durante el altercado.

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Aunque la versión que circula relaciona las agresiones con un supuesto caso de bullying contra la hermana menor de una de las adolescentes, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que las estudiantes golpeadas hayan cometido acoso escolar. Por ello, las circunstancias que originaron el conflicto todavía deben esclarecerse.

Así ocurrieron las agresiones contra las estudiantes

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, los enfrentamientos se desarrollaron en dos momentos. En el primero, una estudiante fue golpeada y pateada en la terraza de un establecimiento de comida. Posteriormente, otra alumna fue confrontada y agredida en las inmediaciones del lugar.

Durante uno de los episodios, una de las jóvenes habría advertido que otras personas recibirían un trato similar si hablaban de su hermana. Esta expresión alimentó la versión de que las agresiones estarían relacionadas con un conflicto previo entre estudiantes.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La posibilidad de que el enfrentamiento surgiera como respuesta a un presunto caso de acoso contra una menor se convirtió en uno de los principales temas de discusión. Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer qué ocurrió antes de las peleas ni determinar si las acusaciones de bullying son ciertas.

Por tratarse de adolescentes, sus identidades se mantienen reservadas. La investigación deberá establecer la participación de cada una de las involucradas y las circunstancias en las que se produjeron los golpes.

Cuestionan a un adulto por su presunta participación

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otro de los aspectos que provocó indignación fue la presencia de un hombre adulto durante los enfrentamientos. En publicaciones relacionadas con el video se le identifica como padre de una de las jóvenes, aunque esa relación no ha sido confirmada de manera independiente.

Los señalamientos contra el hombre apuntan a que habría alentado a las adolescentes durante la confrontación, en lugar de intervenir para detener la violencia. Su presunta conducta generó críticas entre usuarios que cuestionaron la intervención de un adulto en un conflicto entre menores.

No obstante, será necesario esclarecer el contexto completo de las grabaciones para determinar con precisión qué hizo el hombre y cuál fue su papel en los hechos.

La Preparatoria de Tepatitlán inició una revisión interna

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El 9 de octubre se reportó que la Preparatoria Regional de Tepatitlán comenzó una investigación interna para conocer lo ocurrido y atender el conflicto.

Según la información difundida, tres adolescentes relacionadas con el caso permanecen en sus domicilios y reciben clases en línea mientras continúa el procedimiento escolar. También se indicó que representantes de la institución ya hablaron con las personas involucradas para conocer sus versiones y buscar una solución.

Además de las agresiones, la revisión busca esclarecer los señalamientos sobre posibles antecedentes de acoso escolar dentro del plantel. Aunque han circulado testimonios acerca de presuntos episodios previos, estos no han sido corroborados de manera independiente.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Hasta ahora, no se han anunciado públicamente sanciones definitivas ni una resolución oficial que confirme que el enfrentamiento comenzó por bullying contra la hermana menor.

El caso ha reavivado la discusión sobre cómo deben atenderse las denuncias de acoso escolar y qué responsabilidad tienen los adultos cuando se enfrentan a situaciones de violencia entre adolescentes. Mientras continúa la investigación, será fundamental distinguir entre las acusaciones que circulan en redes sociales y los hechos que puedan comprobar las autoridades educativas.

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