México

Ciclones en México: todos los estados que cierran escuelas por riesgo de lluvias e inundaciones

Autoridades ya dieron a conocer que estados no asistirán a clases

Las distintas tormentas tropicales obligaron a suspender clases. REUTERS/Priyanshu Singh/Archivo
Las distintas tormentas tropicales obligaron a suspender clases. REUTERS/Priyanshu Singh/Archivo
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La temporada de ciclones tropicales mantiene bajo vigilancia distintas regiones de México, donde las condiciones meteorológicas pueden afectar las actividades cotidianas y obligar a las autoridades a tomar medidas preventivas.

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas, las familias deben mantenerse atentas a los avisos oficiales, especialmente en las zonas donde los traslados hacia los planteles pueden representar un riesgo.

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Durante esta semana, la evolución de los sistemas tropicales en el golfo de México y el océano Pacífico motivó la suspensión de actividades escolares en varias entidades.

Sin embargo, las medidas no son iguales en todo el territorio nacional: algunas abarcan municipios específicos, otras comprenden regiones completas y las fechas dependen de las decisiones de cada gobierno estatal.

Mapa satelital de México y áreas colindantes con conos de trayectoria rojos, símbolos circulares con letras y franjas de color en la costa.
Un mapa meteorológico señala las trayectorias proyectadas de varios ciclones y tormentas tropicales frente a las costas de México y en el golfo de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estados de México suspenden clases por los ciclones?

Hasta este jueves 8 de octubre, Puebla, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán figuran entre las entidades que anunciaron suspensiones escolares o medidas preventivas relacionadas con los sistemas tropicales.

No obstante, es necesario distinguir cuáles mantienen la suspensión para el viernes 9 de octubre y cuáles emitieron avisos únicamente para el jueves.

En Puebla, la Secretaría de Educación Pública estatal suspendió las clases presenciales los días 8 y 9 de octubre en 173 municipios de las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca.

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La medida comprende educación básica, media superior y superior, con actividades a distancia durante ambas jornadas.

En Michoacán, la suspensión presencial también se mantiene para el jueves y viernes en siete municipios de la región Sierra-Costa: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

(redes sociales)
(redes sociales)

La decisión responde a las condiciones meteorológicas asociadas con la tormenta tropical Simón y busca reducir los riesgos para estudiantes y trabajadores de los planteles.

Guerrero también anunció la suspensión de clases en las regiones de Acapulco y Costa Grande. La disposición contempla el turno vespertino del jueves 8 y ambos turnos durante el viernes 9 de octubre, ante los efectos previstos de Simón.

En cuanto a Campeche, las autoridades suspendieron las actividades de educación básica durante el jueves 8 de octubre, mientras que la decisión para los niveles medio superior y superior quedó a consideración de cada institución.

En Yucatán, se anunció una suspensión preventiva para el jueves 8 en 27 municipios ante los posibles efectos de la tormenta tropical Isaías. Hasta el cierre de esta información, no se debe dar por confirmada la extensión de esas dos medidas al viernes sin un nuevo aviso oficial.

Simón e Isaías: los riesgos que mantienen en alerta a las autoridades

Las suspensiones escolares buscan evitar que estudiantes, docentes y personal administrativo se expongan a condiciones que puedan complicar sus desplazamientos.

Entre los principales riesgos se encuentran las lluvias intensas, las inundaciones, los deslaves, las corrientes repentinas en ríos y arroyos, así como las afectaciones en caminos y carreteras.

El reporte de CONAGUA (redes sociales)
El reporte de CONAGUA (redes sociales)

En el Pacífico, la tormenta tropical Simón motivó las medidas preventivas en municipios costeros de Michoacán y regiones de Guerrero. La evolución del sistema puede modificar las condiciones del tiempo, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento de los pronósticos y de las recomendaciones de Protección Civil.

En el golfo de México, Isaías generó medidas preventivas en la península de Yucatán y Campeche.

Además de las precipitaciones y los vientos, las condiciones marítimas adversas llevaron a disponer cierres de puertos en localidades yucatecas. Estas restricciones buscan proteger a las comunidades costeras y a quienes realizan actividades pesqueras o de navegación.

Las familias deben consultar los comunicados de las secretarías estatales de Educación y Protección Civil para verificar los municipios incluidos, los niveles educativos afectados y las fechas de regreso a las aulas.

También es importante evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, mantenerse alejados de cauces y atender las indicaciones de las autoridades.

Por ahora, Puebla, Michoacán y Guerrero cuentan con anuncios de suspensión que abarcan el viernes 9 de octubre, mientras que las medidas reportadas para Campeche y Yucatán corresponden al jueves. La situación puede cambiar conforme evolucionen los sistemas tropicales, por lo que cualquier ampliación deberá confirmarse mediante nuevos avisos oficiales.

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