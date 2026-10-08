¿Por qué Manelyk fue castigada y deberá comer arroz, frijoles y huevo en La Granja VIP?

Manelik escucha la llamada de atención de la producción durante la emisión del programa de televisión La Granja VIP. (La Granja VIP / YouTube)

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Manelyk González recibió un castigo en La Granja VIP después de protagonizar un enfrentamiento con Kevyn Bicolor por las sobras de comida. La influencer terminó arrojando los alimentos a la basura, una acción que provocó críticas dentro y fuera del reality y llevó a la producción a imponerle una restricción durante toda la semana.

El conflicto ocurrió cuando Kevyn, quien esta semana desempeña el papel de peón, tomó las sobras de la cena colectiva. Manelyk consideró que estaba incumpliendo las reglas relacionadas con la distribución de alimentos y reaccionó arrebatándole el plato para después tirar su contenido.

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En el reality, el desperdicio de comida representa una falta importante, especialmente cuando los alimentos pueden echarse a perder o cuando una acción individual afecta el suministro de los participantes.

La pelea por la comida que detonó el castigo contra Manelyk

La discusión subió de tono rápidamente. Manelyk reclamó a Kevyn por tomar los restos de la comida y, posteriormente, lanzó una advertencia que elevó todavía más la tensión entre ambos.

La producción intervino después del episodio y Adal Ramones anunció el castigo para la influencer: durante toda la semana tendrá que consumir únicamente el menú correspondiente a los peones.

Su alimentación quedó limitada a huevo, arroz, frijoles y sardinas. Cualquier alimento adicional podría provocar una reducción del presupuesto semanal destinado a la casa.

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La sanción busca marcar una diferencia entre defender las reglas de la granja y desperdiciar comida. En este caso, la producción determinó que la reacción de Manelyk también debía tener consecuencias.

Manelyk prometió vengarse de Kevyn Bicolor. (YouTube: La Graja VIP)

Acusaciones contra Rafa Mercadante

La asamblea también estuvo marcada por un enfrentamiento entre Mónica Escobedo y Rafa Mercadante.

Mónica explicó que se sintió incómoda durante una situación relacionada con el bloqueador solar. Según su versión, le pidió a Rafa que se lo colocara en la espalda y planeaba bajarse parcialmente la bata, pero aseguró que él la descubrió de abajo hacia arriba frente a los demás participantes.

“Me dejaste vulnerable”, expresó Mónica.

La participante también acusó a Mercadante de haber utilizado expresiones ofensivas al referirse a ella. Rafa negó haberla llamado “machorra”, pero durante su respuesta afirmó: “Yo nunca te dije ‘machorra’. Deberían buscarlo las cámaras porque es grave tu acusación. Yo te dije ‘gorda homosexual’”.

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La asamblea del miércoles también estuvo marcada por enfrentamientos. (YouTube: La Granja VIP)

La declaración generó sorpresa entre los habitantes. Manelyk y La Bebeshita reaccionaron con un “¡Ya no le arregles!”, mientras Kunno expresó: “No lo puedo creer”.

Mónica intentó modificar posteriormente su votación para darle tres puntos a Rafa, pero las reglas de la dinámica ya no se lo permitieron.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

La quinta noche de nominación dejó en riesgo de eliminación a Pascal, Julio, Pimpinela Escarlata, Ivonne y Natalia.

La jornada tuvo además una particularidad: Kunno, Mónica Escobedo, Kevyn Bicolor y Pimpinela comenzaron con dos puntos en contra como consecuencia de haber aceptado un encuentro con familiares durante la emisión del domingo.

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Después de la salida de Kenny Avilés, cada voto adquiere mayor peso dentro de una competencia que se acerca a su siguiente eliminación.

Mientras tanto, Manelyk deberá cumplir una semana con un menú reducido, después de que su enfrentamiento por la comida terminara convirtiéndose en uno de los principales conflictos de La Granja VIP.