Detienen a siete personas tras agresión a policías de CDMX: intentaron evitar que se llevaran motocicletas mal estacionadas en el Centro Histórico

En calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, agentes de seguridad participan en un operativo relacionado con la remoción de motocicletas mal estacionadas. Durante el despliegue, un grupo de civiles golpean a los policías en la vía pública, registrándose altercados e intercambio de golpes en las calles de Motolinía y Madero. El video muestra la llegada de más elementos policiales con equipo de protección al lugar.

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Siete personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente agredieron físicamente a dos policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y a un integrante de seguridad privada que acudió en su apoyo, durante un operativo de recuperación del espacio público en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en calles del Centro Histórico, donde personal de la SSC, en coordinación con elementos de la Policía Auxiliar (PA) y autoridades de la zona, realizaba acciones para retirar motocicletas mal estacionadas en lugares donde se buscaba liberar el espacio público.

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La movilización se registró en las inmediaciones de las calles Madero y Motolinía, en la colonia Centro, cuando los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico detectaron y reportaron una agresión contra los policías que participaban en el operativo.

Buscan evitar que se llevaran motocicletas mal estacionadas

Detención Centro histórico CDMX SSC @SSC_CDMX

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, un grupo de personas habría comenzado a confrontar y agredir a los agentes que realizaban el retiro de las motocicletas.

Ante la alerta, policías capitalinos acudieron al sitio para apoyar a sus compañeros y controlar la situación. Al llegar, observaron una riña y procedieron a intervenir para contener a los involucrados.

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Durante la acción fueron detenidos siete hombres, quienes presuntamente participaron en las agresiones físicas contra los oficiales y un elemento de seguridad privada que acudió para auxiliarlos.

Los detenidos tienen 29, 28, 25, 24, 23, 22 y 21 años de edad. Tras su aseguramiento, los policías les informaron sus derechos constitucionales y posteriormente fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de los siete hombres y realizar las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Dos lesionados fueron trasladados a un hospital

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Durante la intervención también fue necesaria la presencia de servicios de emergencia debido a las lesiones registradas durante la confrontación.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al punto para brindar atención a las personas que resultaron lesionadas.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los paramédicos atendieron a los lesionados en el lugar y posteriormente trasladaron a dos de ellos a un hospital, donde recibirían atención médica especializada.

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El operativo formó parte de las acciones realizadas por autoridades capitalinas para recuperar y mantener libres de obstáculos distintos espacios públicos del Centro Histórico, una de las zonas con mayor concentración de peatones y actividad comercial de la Ciudad de México.

La intervención comenzó con el retiro de motocicletas estacionadas en las calles Madero y Motolinía, pero posteriormente derivó en una confrontación que requirió la intervención de más elementos de seguridad.

La alerta emitida desde el C2 Centro Histórico permitió movilizar a los policías hacia el punto donde se registraba la agresión. Con la llegada de los uniformados, la riña fue controlada y los siete presuntos participantes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

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La SSC señaló que será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones y determine las consecuencias legales para los detenidos, mientras se recaban los elementos necesarios para esclarecer la agresión contra los policías y el personal de seguridad privada.

Las autoridades mantienen los operativos de recuperación del espacio público en distintos puntos de la ciudad, con participación de diversas corporaciones de seguridad y autoridades encargadas de la atención de esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc.