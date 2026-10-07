Euro hoy en México: cotización de apertura del 7 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 20,18 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,47% respecto al precio de cierre anterior de 20,27 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.
En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del -1,45%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -5,07%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando una caída sostenida en su valor.
La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,53%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 5,66%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.
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