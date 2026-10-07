Desabasto de diésel provocaría pérdidas millonarias y alza de precios en diversos productos, advierte la Canacar

La Canacar habló sobre las consecuencias del desabasto de diésel. Crédito: Canacar

Guardar

En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha mantenido latente la posibilidad de bloquear las exportaciones de diésel para contener el alza de precios del energético por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Ante esta situación, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) advirtió este martes que la medida tendría un impacto de pérdida de siete mil 194 millones de pesos diarios.

PUBLICIDAD

Desabasto de diésel provocaría pérdidas millonarias en México

Augusto Ramos, presidente de la Canacar, explicó que, con una eventual interrupción en el suministro de diésel, el impacto en México sería particularmente relevante, ya que el 95 por ciento de la flota de autotransporte utiliza ese tipo de combustible para su operación.

Además, detalló que más de 466 mil vehículos pesados que transportan la carga general por las carreteras de todo el país dependen directamente del diésel.

“El autotransporte de carga es el motor de la economía nacional. Garantizar el suministro de diésel va más allá del precio”, enfatizó Ramos durante la Convención Nacional 2026 de la Canacar.

PUBLICIDAD

El desabasto de diésel pone en alerta a los transportistas. Crédito: Especial

Reconoce esfuerzo del gobierno de México por topar el precio del combustible

Por otro lado, reconoció el esfuerzo del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, por mantener su compromiso de que el litro de diésel no rebase la barrera de los 27 pesos en más del 80 por ciento de las estaciones de servicio del país.

No obstante, reconoció que el sector enfrenta una presión financiera que va al alza por el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, que se mantiene en cero pesos, lo que no permite que las empresas acrediten dicho beneficio.

Proponen a Hacienda opciones para compensar sobrecostos

La Canacar pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso mantener sin cambios el umbral de facturación del estímulo para el pago de peajes en casetas.

PUBLICIDAD

Desde el punto de vista de la organización, no hay margen en el IEPS para compensar los sobrecostos operativos que generan las fluctuaciones del mercado energético internacional.

La propuesta se deriva del hecho de que el Paquete Económico 2027 plantea reducir ese tope de 300 a 250 millones de pesos de facturación anual.

La presidenta Sheinbaum explica el esquema fiscal para contener los precios de la gasolina y el diésel

“La estructura del transporte está conformada principalmente por los micros y pequeños empresarios, que representan el 97 por ciento, muchas de estas empresas cuentan con más de 50 a 60 vehículos y esas empresas ya rebasan los 300 millones de pesos”, agregó Ramos.

En consecuencia, advirtió que la medida contraería a las empresas del ramo y las despojaría de la posibilidad de contar con dicho estímulo.

“Hemos estado en reuniones con legisladores y con la Secretaría de Hacienda con la intención de que vean el impacto. Nuestra propuesta habla de que, si en estos 15 años ha sido ese mismo monto, hay que buscar tener un montón real de acuerdo con la inflación”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Desabasto desataría una ola inflacionaria

Otro punto que abordó el líder de la Canacar durante la Convención Nacional 2026, es que la falta de diésel no solo dejaría camiones detenidos, sino que también elevaría los costos logísticos y terminaría presionando el precio de las mercancías.

El tema no es menor, ya que México importa cerca del 40 por ciento del diésel que consume. Estados Unidos concentra la mayor parte de esas compras.

No obstante, el riesgo es mayor para el autotransporte de carga: el diésel representa el 95 por ciento de su fuente de energía.

De cara a 2026, la industria de vehículos pesados en México se enfrenta al desafío de recuperar volúmenes en un entorno aún incierto (Imagen: Shutterstock)

Por ahora, México no enfrenta un problema de suministro

Hasta ahora, nuestro país no enfrenta un problema de suministro, pero en caso de que Estados Unidos decida restringir las exportaciones de diésel, el servicio de transportes de mercancías se detendría y tendría un efecto negativo sobre los comercios y consumidores.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el sector estima que por cada peso que aumenta el precio del diésel, el costo de los fletes sube cerca del 4 por ciento. Ese encarecimiento de los viajes puede trasladarse, a su vez, al precio de los productos.

Desde hace unas semanas se mantiene latente que el gobierno de Estados Unidos cierre sus exportaciones de diésel, lo que generaría pérdidas millonarias en México y elevaría el costo de diversos productos.