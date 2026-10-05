Cateos en Iztapalapa y Tláhuac dejan siete detenidos de “El Güero Fresa”: les aseguran drogas y réplicas de armas

Las investigaciones han relacionado a la estructura de “El Güero Fresa” con actividades de narcomenudeo, extorsión y despojo de inmuebles en el oriente de la capital. (Crédito: especial)

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Siete personas fueron detenidas en la Ciudad de México durante una serie de cateos y una acción paralela contra una célula delictiva identificada como “El Güero Fresa” que, de acuerdo con las investigaciones, tiene presencia en el oriente de la capital, así como en municipios del Estado de México e Hidalgo.

Cinco de las capturas ocurrieron durante siete cateos simultáneos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, mientras que otras dos personas fueron detenidas en flagrancia en una acción desarrollada en Iztapalapa. Las autoridades aseguraron diversas dosis de narcóticos, dos réplicas de armas de fuego, teléfonos celulares y vehículos.

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Entre los detenidos durante los cateos se encuentran Ignacio “N”, de 48 años; Hugo Enrique “N”, de 42; César “N”, de 37; Verónica Esmeralda “N”, de 35; y Javier “N”, de 22.

En una acción paralela realizada en la colonia San Antonio, Iztapalapa, fueron detenidos Damián Ulises “N”, de 30 años, y Karen Guadalupe “N, de 29, quienes llevaban 139 dosis de narcóticos.

Las autoridades identificaron a los siete como presuntos integrantes de una célula denominada “El Güero Fresa”, a la que atribuyen actividades relacionadas con la venta, distribución y almacenamiento de drogas en la zona oriente de la Ciudad de México y con presencia en el Estado de México e Hidalgo.

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Los cateos se concentraron en Iztapalapa y Tláhuac

Uno de los operativos se realizó en un inmueble de la calle 2, en la colonia José López Portillo, Iztapalapa, donde fueron localizados 22 paquetes con una sustancia con características de cocaína, siete bolsas con una sustancia similar a la piedra, cinco envoltorios con una sustancia sólida y dos teléfonos celulares. En el lugar fueron detenidos Verónica Esmeralda “N” e Ignacio “N”.

En otro inmueble de la calle 14, también en la colonia José López Portillo, fue detenido Hugo Enrique “N”. En ese sitio fueron aseguradas dos réplicas de armas de fuego, 18 bolsas con marihuana, 48 envoltorios con una sustancia con características de cristal y cuatro teléfonos celulares.

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El tercer cateo con información detallada se realizó en la calle 4 de la misma colonia, donde fueron encontrados 25 envoltorios con marihuana, una bolsa con la misma sustancia a granel, 24 bolsas con narcóticos y 17 envoltorios con una sustancia con características de cocaína. Ahí fueron detenidos César “N” y Javier “N”.

Los otros cuatro cateos se realizaron en inmuebles ubicados en las colonias José López Portillo, Valle de San Lorenzo y Área Rural, en Iztapalapa y Tláhuac. La información difundida por las autoridades no detalló los objetos asegurados en cada uno de esos domicilios.

Dos detenidos en flagrancia llevaban 139 dosis de narcóticos

Mientras se desarrollaban los cateos, agentes realizaron una acción paralela en la colonia San Antonio, Iztapalapa, donde detuvieron a Damián Ulises “N” y Karen Guadalupe “N”.

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A ambos les fueron aseguradas 139 dosis de narcóticos, además de una motocicleta y un vehículo tipo motoneta, de acuerdo con la información oficial.

Después de las capturas, las siete personas fueron trasladadas ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones. En las acciones participaron elementos de SSPC, FGR, Defensa y GN, en coordinación con la SSC y la Fiscalía CDMX.

Pedro Contreras Galindo, identificado por autoridades capitalinas como “El Güero Fresa”, señalado como presunto líder de una organización dedicada al narcomenudeo y la extorsión en el oriente de la Ciudad de México. (Crédito: X |@siete_letras)

El Güero Fresa: origen, antecedentes y cómo opera la organización en el oriente de CDMX

El nombre de “El Güero Fresa” comenzó a aparecer en investigaciones de autoridades capitalinas al menos desde 2020, cuando comerciantes y transportistas de Iztapalapa y Tláhuac denunciaron amenazas y extorsiones atribuidas a un hombre que se identificaba con ese alias. En ese momento, las autoridades todavía no habían establecido públicamente la identidad de quien encabezaba la estructura.

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Posteriormente, investigaciones revelaron que bajo ese apodo se encontraba Pedro Contreras Galindo, señalado como líder de un grupo dedicado al narcomenudeo y la extorsión, con actividad principalmente en el oriente de la capital. Para octubre de 2020 ya existían denuncias de comerciantes que colocaron mantas para señalarlo como responsable de exigir dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades.

Una de las investigaciones documentó amenazas contra transportistas. De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI-1 C/D/01302/08-2020 —consultada por Infobae México—, integrantes del grupo exigían cuatro mil pesos por cada unidad de una ruta y una cuota semanal de 400 pesos por vehículo, bajo amenazas de incendiar los autobuses si no realizaban los pagos. En otro caso incluido en la misma carpeta, un chofer reportó que uno de sus autobuses fue incendiado después de recibir amenazas relacionadas con el cobro de cuotas.

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La actividad atribuida a la estructura no se limitaba a la extorsión. Las investigaciones de la Fiscalía capitalina también la relacionaron con la venta y distribución de drogas y con el despojo de inmuebles en Iztapalapa y Tláhuac. En 2021, además, autoridades identificaron a integrantes del grupo en puntos de narcomenudeo de la colonia José López Portillo, donde fueron aseguradas cantidades de marihuana y cocaína, así como armas y cartuchos.

Carpeta de investigación por tentativa de extorsión en 2021. (Foto: FGJ)

Pedro Contreras fue detenido en diciembre de 2021 en la colonia Bondojito, en Gustavo A. Madero. Durante el operativo le aseguraron un fusil tipo AR, una pistola y marihuana. La Fiscalía lo identificó entonces como posible líder de un grupo que operaba en Iztapalapa y Tláhuac y lo puso a disposición de un juez por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

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La estructura también fue relacionada con una disputa territorial con remanentes del Cártel de Tláhuac. Las investigaciones ubicaron su actividad en colonias como Barrio San Antonio, El Rosario, José López Portillo, Jardines de San Lorenzo, Barrio Guadalupe y Villa del Mar, además de distintas zonas de Tláhuac.

La detención de Pedro Contreras no significó que desaparecieran las células asociadas con el nombre. En julio de 2021, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la captura de 10 presuntos integrantes del grupo en Tláhuac e Iztapalapa, a quienes aseguró cocaína, piedra, marihuana y dinero en efectivo.

En años posteriores, las autoridades continuaron identificando operadores relacionados con esta estructura. En abril de 2025 fue asesinado Rafael Contreras Galindo, conocido como “El Fantasma” y hermano de Pedro Contreras, en Valle de San Lorenzo, Iztapalapa. Las investigaciones lo señalaban como integrante de la estructura y lo relacionaban con extorsión y narcotráfico en el oriente de la capital.

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Los reportes sobre el grupo también muestran una operación mediante células y operadores en distintos puntos del oriente capitalino. En 2025 fue detenido en Valle de Chalco un presunto operador identificado como Williams Jesús “N”, señalado de pertenecer a la estructura y relacionado con narcomenudeo, extorsión, despojo, robo y homicidio de integrantes de grupos rivales.

La actividad atribuida a la organización continuó apareciendo en investigaciones durante 2026. En julio, un juez vinculó a proceso a Israel “N”, identificado como presunto integrante de una célula de “El Güero Fresa”, por un caso de homicidio calificado en grado de tentativa ocurrido durante un enfrentamiento en Iztapalapa. Las autoridades lo relacionaron con una estructura dedicada, entre otros delitos, a extorsión, narcomenudeo y homicidio.

El operativo de octubre de 2026 vuelve a ubicar a la estructura en Iztapalapa y Tláhuac. Los antecedentes documentados muestran una estructura que ha sido vinculada a narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, amenazas, despojo y hechos violentos.