Guardaespaldas retiran de emergencia a la gobernadora de Tlaxcala por manifestantes y reciben críticas por el protocolo

Los campesinos exigían una mesa de diálogo con el gobierno de Tlaxcala para discutir cuestiones agrarias del estado. Crédito: X/@vampipe

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La gobernadora Lorena Cuéllar fue evacuada de emergencia el pasado 30 de septiembre por su equipo de seguridad durante un evento oficial en Calpulalpan, Tlaxcala, luego de que productores irrumpieron para exigir atención a sus demandas.

Integrantes del colectivo Agricultura Digna Tlaxcala y productores de Tlaxcala pidieron una mesa de diálogo por la falta de apoyos institucionales, las afectaciones climáticas y los bajos precios del maíz.

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Gobierno de Tlaxcala reconoce un error en la salida de Lorena Cuéllar de un acto

La administración estatal apercibió al equipo de logística por retirar de forma aparatosa a la mandataria durante una manifestación campesina en Calpulalpan. Crédito: X/@vampipe (Captura de video)

El gobierno de Tlaxcala reconoció el jueves 1 de octubre que fue un error la salida de la gobernadora Lorena Cuéllar de un acto en Calpulalpan, después de que una protesta campesina interrumpió su mensaje. El equipo de logística fue apercibido por la forma “aparatosa” en que retiró a la mandataria del evento.

La gobernadora tenía previsto acudir al Foro Automotriz en la capital del estado, pero integrantes de Agricultura Digna Tlaxcala bloquearon el paso con tractores, según declaraciones de Antonio Martínez Velázquez, titular de la Coordinación de Comunicación, recogidas por La Jornada de Oriente. El funcionario afirmó que la protesta impidió el traslado de Cuéllar Cisneros y de otras personas invitadas al acto.

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Martínez Velázquez negó que los agricultores fueran agredidos o amenazados y confirmó que la gobernadora recibió un pliego petitorio. También señaló que varias instituciones estatales han atendido al grupo, aunque algunas solicitudes corresponden a la Federación.

El acto se realizó el 30 de septiembre en un predio de Calpulalpan donde se colocó la primera piedra de la Ciudad de las Personas Adultas Mayores. El grupo, encabezado por Emigdio Taboada, exigió una audiencia y un plan emergente para rescatar el campo tlaxcalteca.

A su vez, el gobierno estatal evalúa la fecha de una nueva reunión con la organización para continuar el diálogo. Martínez Velázquez sostuvo que el movimiento tiene un componente político y mencionó la posible participación electoral de integrantes de la familia Taboada en 2027.

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Designa Morena la coordinación del partido en Tlaxcala y otros 16 estados

El nombramiento, encabezado por figuras clave del partido gobernante, consolida la estructura territorial de Morena en el estado y señala el peso estratégico de la entidad en la proyección política nacional

Morena designó a Clara Luz Flores Carrales, Ana Lilia Rivera Rivera y Elí César Cervantes como coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Tlaxcala y San Luis Potosí, respectivamente, rumbo a las elecciones de 2027. Los nombramientos forman parte de la definición de las estructuras partidistas en los 17 estados que renovarán gubernatura.

El partido presentó el pasado lunes 28 de septiembre a los últimos siete coordinadores estatales, correspondientes a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. El acto se realizó en el World Trade Center de la CDMX, con la participación de Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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Morena ya había dado a conocer a Julieta Ramírez Padilla en Baja California; Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche; Rosa María “Rosi” Bayardo en Colima; Beatriz Mojica Morga en Guerrero; Carlos Torres Piña en Michoacán; Santiago Nieto en Querétaro; Gino Segura en Quintana Roo; Imelda Castro en Sinaloa; Verónica Díaz en Zacatecas y Nora Ruvalcaba en Aguascalientes.

Ana Lilia Rivera llama a integrar a toda la militancia de Tlaxcala

Los nuevos responsables conducirán la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Tlaxcala y San Luis Potosí. (Morena Sí, Youtube (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de imagen))

La exsenadora Ana Lilia Rivera asumió la coordinación estatal de Morena en Tlaxcala durante el mismo acto. Al comenzar su intervención, se emocionó hasta las lágrimas y expresó: “Hace unos minutos, toda mi vida pasó ante mis ojos”.

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Rivera agradeció al “gigante pueblo de Tlaxcala” y reconoció a Montiel y Hernández. Sobre ambas dirigentes, dijo que “dos mujeres liderando tan difícil tarea no es fácil”.

También agradeció a la Comisión Nacional de Elecciones por escuchar a los participantes y resolver sus dudas antes de informar el resultado. A quienes contendieron por la coordinación les ofreció “reconocimiento, respeto” y “mano extendida”.

La coordinadora mencionó un compromiso que atribuyó a Arturo Escobar, del Partido Verde, y a “Chava Santos”, con el propósito de que permanezcan juntos en “la construcción que viene”. A la militancia de Morena en Tlaxcala le pidió sumarse: “Aquí nadie se excluye, aquí todos somos necesarios”.

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Rivera es originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala e inició su trayectoria política en el PRD, donde participó en distintas campañas. Fue diputada local de 2008 a 2011 y se incorporó a Morena en 2014 como una de las fundadoras del partido en el estado.

En 2018 llegó al Senado como representante de Tlaxcala. Presidió la Cámara de Senadores entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.

Morena nombró a Elí César Cervantes coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí. Hernández precisó que el partido no buscará la gubernatura de 2027 en coalición con el PT ni con el Partido Verde.

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Cervantes, exdelegado federal de la SICT, quedará al frente de los trabajos políticos y organizativos del partido en la entidad. Montiel señaló que es fundador de Morena y que ha “caminado de la mano de nuestro gran dirigente Andrés Manuel López Obrador y hoy de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.