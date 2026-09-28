México

Pronóstico del clima en Cancún este 28 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

<br>¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)
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¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 28 de septiembre, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Cancún.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32.7 grados, la previsión de lluvia será del 57%, con una nubosidad del 94%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 7.4 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24.8 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 19%, con una nubosidad del 65%, mientras que las ráfagas de viento serán de 9.3 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El tropical clima de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en este lugar turístico la temperatura media es de 26 grados, misma que puede elevarse hasta los 35 grados durante el verano.Pese a que el clima es casi idéntico durante todo el año, se ven al menos dos tiempos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de precipitaciones pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más cuantiosas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

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La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

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