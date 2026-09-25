Elton John en México 2026: este es el posible setlist para sus conciertos en el Estadio Banorte

El cantante británico confirmó un repertorio exclusivo para sus dos presentaciones en el Estadio Banorte, programadas para el 2 y 3 de octubre, tras 14 años de ausencia en la capital mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elton John confirma un repertorio exclusivo para sus dos conciertos en el Estadio Banorte, programados para este 2 y 3 de octubre, con motivo de su regreso a la capital mexicana tras 14 años de ausencia. El cantautor británico difundió un mensaje en video a través de sus redes sociales dirigido a sus seguidores mexicanos.

“Hola México, soy Elton, voy a la Ciudad de México el próximo fin de semana para tocar dos conciertos. Hace mucho que no voy y ya es hora que vuelva y les dé un gran espectáculo. Estoy muy emocionado y hemos preparado un set especial para ustedes”, dijo el artista.

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Estas fechas no forman parte del recorrido mundial Farewell Yellow Brick Road Tour, que se extendió por más de 4,600 conciertos en más de 80 países desde su lanzamiento en 2018. México quedó fuera de ese trayecto por las restricciones derivadas de la pandemia.

El repertorio repasa cinco décadas de carrera del pianista británico

De acuerdo con el setlist habitual de la gira de despedida, el show contempla alrededor de 23 canciones que abarcan los distintos periodos de la trayectoria de Elton John. La lista reúne piezas de sus discos más comerciales junto con temas de mayor carga sentimental para el público. No obstante, de acuerdo a la más reciente declaración de Elton, el repertorio podría tener variantes, ya que aseguró es muy especial y pensado específicamente para México.

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El artista de 79 años prometió "un set especial" para el público mexicano en un mensaje difundido en redes sociales previo a sus conciertos en el Estadio Banorte. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Posible setlist de Elton John en el Estadio Banorte

Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Don’t Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

Cold Heart

Your Song (bis)

Goodbye Yellow Brick Road (bis)

Cabe señalar que uno de los temas más icónicos del cantante, ”Candle in the Wind" (1997) mantiene el récord del sencillo físico más vendido de todos los tiempos. Los próximos conciertos son imperdibles para los fans del “Pianoman” pues la selección musical para los shows en la capital reunirá composiciones de las décadas de 1970 y 1980.

La gira Farewell to Mexico reúne cerca de 23 canciones de la carrera del pianista, entre ellas Rocket Man, Tiny Dancer y Candle in the Wind, en un show que no forma parte de su gira mundial de despedida. (AP Photo/Kevin Wolf)

Estas son las canciones más reconocidas de su catálogo:

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time) — uno de sus sencillos más identificados a nivel mundial.

Tiny Dancer — pieza central de su repertorio desde los años setenta.

Candle in the Wind — mantiene el récord del sencillo físico más vendido de todos los tiempos.

I’m Still Standing — himno de su etapa de los ochenta.

Crocodile Rock — uno de sus temas más bailables y masivos.

Saturday Night’s Alright for Fighting — infaltable en sus presentaciones en vivo.

Don’t Let the Sun Go Down on Me — balada emblemática de su catálogo.

Bennie and the Jets — abre habitualmente el show en la gira de despedida.

Your Song — parte del bis, uno de sus temas más versionados.

Goodbye Yellow Brick Road — cierre del concierto y título de uno de sus álbumes más influyentes.

The Bitch Is Back — otro de los himnos de su etapa clásica.

Cold Heart — su colaboración más reciente con Dua Lipa y PNAU, incluida como puente generacional en el repertorio.

El regreso de Elton John 14 años después de su última visita a México

Elton John se presentó por última vez en el país en 2012, cuando ofreció dos conciertos en el Auditorio Nacional junto al percusionista Ray Cooper. Antes de eso, en 1992, tocó en el Estadio Azteca con la gira The One.

“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”, declaró el artista. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”, agregó, cuando anunció su regreso al país.

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English pop singer Elton John in a flamboyant stage outfit of white suit with feather trim and rhinestone encrusted glasses, circa 1973.

Boletos y precios:

El costo de los accesos va de 990 a 16,000 pesos a través de la boletera Superboletos, más cargos por servicio. La venta se abrió por etapas: primero para titulares de tarjetas Banco Banorte, después para los miembros del Rocket Club, y finalmente al público general desde el 16 de julio.

Los boletos en áreas seleccionadas contaron con ajustes de hasta 60% de descuento sobre su precio base. La alta demanda motivó la habilitación de nuevas secciones dentro del recinto.

Un número limitado de paquetes VIP incluye asientos reservados, sesiones fotográficas junto al piano del artista, servicio de bienvenida previo al concierto y productos personalizados. La información completa está disponible en el sitio oficial EltonJohn.com.

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Elton John, de 79 años, acumula más de 50 años de carrera con 327 millones de discos vendidos en el mundo. En 2024 completó el EGOT —Emmy, Grammy, Óscar y Tony— tras su triunfo en los premios Emmy, y a través de su fundación contra el sida ha contribuido a recaudar más de 600 millones de dólares para la lucha global contra el VIH.