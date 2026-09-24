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Armour King: mujeres ya son mayoría en sus operaciones de seguridad en el AICM

En México, la participación de mujeres en la seguridad privada se ha extendido a funciones operativas y de vigilancia

Mujeres ya son mayoría en sus operaciones de seguridad en el AICM (rs)
Mujeres ya son mayoría en sus operaciones de seguridad en el AICM (rs)
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En México, la participación de mujeres en la seguridad privada se ha extendido a funciones operativas y de vigilancia. Un ejemplo se observa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde Armour King reporta una plantilla integrada por 783 mujeres y 692 hombres en los servicios que opera dentro de la terminal aérea.

El dato muestra una composición distinta a la que tradicionalmente ha caracterizado al sector de la seguridad privada, donde los puestos operativos han tenido una participación mayoritariamente masculina.

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De acuerdo con la empresa, a nivel nacional las mujeres representan alrededor de 40 por ciento de su plantilla. La participación femenina incluye tanto posiciones administrativas como actividades directamente relacionadas con la operación de seguridad.

Mayor participación de mujeres en seguridad privada

La incorporación de mujeres a la seguridad privada también ha alcanzado funciones operativas. En el caso de Armour King, la compañía señala que sus procesos de reclutamiento buscan ampliar las oportunidades de desarrollo profesional sin establecer diferencias por género.

“Nos enfocamos en que cada persona que se suma a Armour King encuentre las mismas oportunidades de desarrollo, sin distinción de género. Los resultados que vemos hoy en el AICM son un reflejo de esa filosofía de trabajo”, señaló la responsable de Reclutamiento de la compañía.

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El AICM es uno de los espacios donde esta composición resulta más visible, debido a las características de una operación aeroportuaria que requiere personal para distintas tareas de vigilancia y seguridad.

Igualdad laboral y no discriminación

Además de los datos sobre su plantilla, Armour King cuenta con la certificación NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, relacionada con prácticas de igualdad de oportunidades, permanencia y desarrollo profesional.

Para la industria de la seguridad privada en México, la incorporación de mujeres a puestos operativos forma parte de una transformación en la composición de los equipos de trabajo. El caso registrado en el AICM muestra que la participación femenina ya puede superar a la masculina dentro de determinados servicios de seguridad.

Armour King señala que continuará revisando sus prácticas de contratación y desarrollo profesional para mantener condiciones de igualdad y no discriminación.

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