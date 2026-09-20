México

Cancún: el pronóstico del tiempo para este 20 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)
Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)
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En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Cancún este domingo 20 de septiembre:

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La probabilidad de lluvia para este 20 de septiembre en Cancún es de 68% durante el día y del 59% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 85% en el transcurso del día y del 62% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 32.2 grados y un mínimo de 23.4 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El tropical clima de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en esta región favorita de los turistas la temperatura media es de 26 grados, misma que puede elevarse hasta los 35 grados durante el verano.Pese a que el clima es muy similar durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.Las precipitaciones siempre se hacen presentes, pero son más cuantiosas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

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<div class="visual__image"><img src="https://www.infobae.com/new-resizer/UvUuBK8g7yffDaUitfy7fvFBgbA=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/LDPYLUQVMJGUVMWYOQLJXIB4AU" alt="clima Cancún" loading="lazy" width="100%" height="auto"/><figcaption>La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)</figcaption></div>

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha transformado en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una bajada de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

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