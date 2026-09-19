Morena mueve sus piezas en Cuajimalpa rumbo a 2027: perfiles buscan construir una ruta común para recuperar alcaldía

Morena Cuajimalpa CDMX (especial)

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De cara a las elecciones de 2027, distintos perfiles vinculados con Morena comenzaron a mover sus piezas políticas en la alcaldía Cuajimalpa, donde buscan construir una ruta común para recuperar la alcaldía y fortalecer su presencia territorial.

El encuentro fue encabezado por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y reunió a actores políticos que han manifestado interés en participar en la construcción del proyecto de Morena en la demarcación.

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Entre los asistentes destacó Gonzalo Espina, magistrado federal y exdiputado local, quien cuenta con antecedentes de participación política y electoral en Cuajimalpa. También participó Roberto Candia, otro de los perfiles que en procesos anteriores ha sido considerado dentro de las alternativas para encabezar un proyecto político en la alcaldía.

Buscan recuperar Cuajimalpa en las elecciones de 2027

Alcaldía Cuajimalpa (FB)

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la necesidad de fortalecer el trabajo territorial y establecer acuerdos entre los distintos grupos que buscan participar en el proceso electoral de 2027.

El encuentro se realizó en el marco de Construyendo, proyecto que se presenta como un espacio de organización y participación en torno a la transformación en el cual se respalda al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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A partir de esta estructura, los participantes han impulsado recorridos, reuniones vecinales y actividades con habitantes de Cuajimalpa, con el propósito de ampliar su presencia en la demarcación.

La reunión encabezada por Ramírez Cuéllar permitió reunir a perfiles con diferentes trayectorias políticas, pero que actualmente coinciden en la intención de construir una alternativa electoral para que la Cuarta Transformación vuelva a competir por el gobierno de Cuajimalpa, actualmente gobernada por el panista Carlos Orvañanos.

Buscan unidad de aspirantes

Uno de los nombres que ha cobrado relevancia dentro de esta etapa de organización es el de Gonzalo Espina, quien tiene una trayectoria política vinculada directamente con Cuajimalpa.

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Espina fue diputado local en dos ocasiones y posteriormente participó como candidato a la alcaldía de la demarcación.

Actualmente se desempeña como magistrado representante del Gobierno Federal en la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Su participación en el encuentro lo coloca nuevamente dentro de la conversación política de cara al proceso electoral de 2027.

Roberto Candia, otro perfil rumbo a 2027

Se busca la unidad en Morena Cuajimalpa (Roberto Candia Ortega/X)

Durante la reunión también estuvo Roberto Candia, quien cuenta con antecedentes de participación en procesos internos y electorales relacionados con Cuajimalpa.

Su presencia forma parte de los movimientos que distintos actores políticos han comenzado a realizar con el objetivo de posicionarse de cara a la próxima elección.

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Por ahora, el encuentro entre los diversos perfiles no representa una definición de candidatura ni un acuerdo formal sobre quién encabezará el proyecto de Morena en la demarcación.

Sin embargo, la reunión muestra que diferentes grupos ya trabajan en la construcción de una estructura territorial y en la búsqueda de coincidencias rumbo a 2027.

La definición de la candidatura deberá realizarse, en su momento, mediante los mecanismos internos que determine Morena y conforme a las reglas electorales aplicables.

Mientras ese proceso llega, los encuentros políticos y las actividades continuarán marcando la etapa de organización de los distintos perfiles interesados en disputar Cuajimalpa.