México

Cancillería mexicana confirma asistencia a Samuel Adrián director del documental sobre menores trans detenido en Colombia

Señalan que el director de contenidos se encuentra en buen estado de salud y que su defensa ya atiende el caso

La Policía Nacional de Colombia informó que el procedimiento ejecutó una sanción dictada por un juzgado de Cali y que no corresponde a una investigación penal, tras su llegada a Bogotá el domingo 13 de septiembre - crédito @AgustinLaje / X

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que brinda asistencia consular y acompañamiento integral al director de contenidos mexicano Samuel Adrián, luego de que fuera detenido en Colombia, de acuerdo con lo reportado por el periodista Óscar Zúñiga. Según esta información, la dependencia precisó que el connacional se encuentra en buen estado de salud y que su equipo legal ya da seguimiento al caso. Hasta el momento, la SRE no ha difundido un comunicado oficial adicional con mayor detalle sobre las gestiones realizadas.

¿Qué pasó con Samuel Adrián?

Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali - crédito Composición fotográfica
Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali - crédito Composición fotográfica

De acuerdo con reportes de medios colombianos, Adrián fue detenido el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, tras el cumplimiento de una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali. Según la Policía Nacional de Colombia, el procedimiento no deriva de una investigación penal por el contenido de su documental, sino de un presunto incumplimiento de una orden judicial dictada dentro de una acción de tutela.

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De acuerdo con la información disponible, Adrián debía cumplir 10 días de arresto y pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia (alrededor de 7 mil 200 dólares, según cifras que el propio creador había mencionado previamente).

El origen del proceso judicial

La decisión fue emitida por un juzgado colombiano dentro de un incidente de desacato y abrió un cruce público sobre la independencia de la Justicia frente al Gobierno - crédito X

Adrián es director del documental Colombia: fábrica de niños trans, una producción que cuestiona tratamientos y protocolos médicos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes en ese país. Cabe precisar que dicho título corresponde al enfoque del propio documentalista y no constituye una conclusión oficial de las autoridades colombianas.

Según la información difundida sobre el proceso, este se originó a partir de una acción de tutela promovida por el médico Mario Angulo, vinculado a la atención de género de la Fundación Valle del Lili, en Cali, quien fue mencionado en el documental y en publicaciones posteriores. De acuerdo con estos reportes, el médico alegó una presunta vulneración de sus derechos y daño a su honor, luego de que Adrián difundiera grabaciones con cámara oculta en las que se exponían declaraciones de personal médico sobre dichos tratamientos.

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La justicia le habría ordenado retirar el material audiovisual de circulación. El presunto incumplimiento de esa disposición derivó en la apertura de un incidente de desacato y, posteriormente, en la orden de arresto.

En Colombia, el desacato es un mecanismo utilizado para procurar el cumplimiento de las órdenes emitidas por un juez de tutela y, según ha establecido la Corte Constitucional colombiana, esta sanción tiene naturaleza disciplinaria y no penal.

Adrián anticipó su detención

Agustín Laje difundió en X la detención de Samuel Adrián y cuestionó la orden judicial emitida en Colombia - crédito @AgustinLaje / X
Agustín Laje difundió en X la detención de Samuel Adrián y cuestionó la orden judicial emitida en Colombia - crédito @AgustinLaje / X

Horas antes de aterrizar en Bogotá, Adrián publicó un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que dijo conocer la orden judicial en su contra y anticipó que podría ser detenido al llegar a territorio colombiano. En ese mensaje, señaló: “No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados”.

De acuerdo con lo que él mismo indicó, sus representantes legales —la firma Ogaz y Asociados, en México, y el equipo de Nueva Democracia, en Colombia— se harían cargo de su defensa. Adrián también pidió respaldo al Gobierno de México y solicitó a sus seguidores compartir el mensaje, expresando: “Espero que el gobierno de México me proteja”.

Según un reporte periodístico, previo a ser puesto a disposición de la autoridad en Bogotá, el creador de contenido habría solicitado la asistencia consular de la Embajada de México en Colombia para garantizar la protección de sus derechos humanos durante el periodo de la sanción.

Reacciones y contexto político

El caso se viralizó luego de una publicación del escritor argentino Agustín Laje, quien vinculó la decisión judicial con el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Juristas colombianos consultados por distintos medios rechazaron esa versión, y precisaron que la orden proviene de un juez ordinario en respuesta a una querella civil, no de una instrucción del Ejecutivo.

El arresto también generó pronunciamientos en sentido contrario, entre organizaciones de derechos humanos, colectivos LGBTIQ+ y sectores que respaldan la postura de Adrián, según reportes de medios colombianos.

Puntos clave

  • La SRE informó, según lo reportado en redes por Óscar Zúñiga, que otorga asistencia consular a Samuel Adrián.
  • La dependencia indicó que el connacional está en buen estado de salud.
  • Su equipo legal ya da seguimiento al caso, de acuerdo con la misma fuente.
  • La detención responde a un proceso de desacato, no a una causa penal, según la Policía colombiana.
  • Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente un comunicado ampliado de la Cancillería mexicana sobre el caso.

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