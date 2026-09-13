México

Predicción del clima en Puebla de Zaragoza para este domingo 13 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, consulta la predicción del clima en Puebla para las próximas horas para hoy.

En la ciudad se espera una temperatura máxima de 26.1 grados centígrados y una mínima de 12.6 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 86% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 71% en el transcurso del día y del 47% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del estado del tiempo en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Puebla entre cordilleras

El clima en Puebla es principalmente templado con diversos grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

PUBLICIDAD

Por zonas, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual ronda entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los últimos años la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Gustavo Adolfo Infante ventila que Gala Montes enfrentaría demanda por agredir a la hija de Sergio Sendel

El periodista reveló que la actriz habría agredido físicamente a la joven durante un reality show; la familia afectada rechazó mediar con la empresa televisora

Gustavo Adolfo Infante ventila que Gala Montes enfrentaría demanda por agredir a la hija de Sergio Sendel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

Coordinador del IMSS Bienestar que insultó a médicos residentes en Veracruz culpa al “odio y envidia” por la polémica

Roberto Ramos Alor presumió su asistencia al evento de Claudia Sheinbaum en la entidad y, de paso, se excusó de sus dichos que lo exhibieron en redes

Coordinador del IMSS Bienestar que insultó a médicos residentes en Veracruz culpa al “odio y envidia” por la polémica

Narcolanchas: FGR logra sentencia de casi 20 años contra cuatro detenidos con 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán

El juez federal a cargo del caso impuso además una multa de más de un millón de pesos a los detenidos cerca del municipio de Lázaro Cárdenas

Narcolanchas: FGR logra sentencia de casi 20 años contra cuatro detenidos con 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

Narcolanchas: FGR logra sentencia de casi 20 años contra cuatro detenidos con 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán

Atacan con armas de fuego un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua: se reporta un elemento herido

El Comando Norte de Estados Unidos aplaude el esfuerzo de México contra drones del narco en la frontera

La dolorosa cifra de niños asesinados en Sinaloa desde la guerra de Los Chapos vs Los Mayos: cerca de 200

ENTRETENIMIENTO

Rise Against cancela su presentación en el Vans Warped Tour por enfermedad de su vocalista

Rise Against cancela su presentación en el Vans Warped Tour por enfermedad de su vocalista

Gustavo Adolfo Infante ventila que Gala Montes enfrentaría demanda por agredir a la hija de Sergio Sendel

Tristán da la espalda a Gala Montes y acusa a la actriz de consumir cristal

Momo Guzmán confesó que sus videos llorando contra Turbulence son falsos y parte de una “estrategia”

Hospitalizan de emergencia a vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser: cancelan concierto

DEPORTES

Monterrey vs Tigres EN VIVO: el Clásico Regio apunto de terminar en empate en el Gigante de Acero

Monterrey vs Tigres EN VIVO: el Clásico Regio apunto de terminar en empate en el Gigante de Acero

Toluca exhibe con goleada al Atlas pese a la tormenta eléctrica

Real Madrid se inspira en México para lanzar colección del Día de Muertos

Místico y Carlos Salcido se enfrentarán a otros atletas en el reality Habilidad Física 100

Alexa Grasso, primera mexicana campeona de la UFC, somete con autoridad a Manon Fiorot y amenaza con ganar el Campeonato Peso Mosca