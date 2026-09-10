México

Gala Montes amenaza con golpear a Joanna Vega-Biestro por meterse con ella y su mamá: “Le voy a partir la madre”

La actriz detalló lo ocurrido durante las últimas horas que pasó en el reality y cuestionó las versiones difundidas sobre su comportamiento tras abandonar la competencia

Gala Montes
Gala Montes
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Gala Montes rompió el silencio sobre su salida de La Casa de los Famosos México, ocurrida menos de tres días después de su ingreso, y utilizó sus historias para contar una versión muy distinta a la que había circulado públicamente. La actriz aseguró que no abandonó voluntariamente el programa como se había señalado y explicó que todo comenzó cuando necesitaba un tampón durante su periodo menstrual.

“Yo no me quería salir, me sacaron”, afirmó Gala, quien relató que salió de una zona de la casa para solicitar ayuda y posteriormente regresó al confesionario. Según su versión, después de insistir para recibir el producto, intervino una psicóloga, situación que terminó elevando la tensión.

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La actriz también arremetió contra Joanna Vega-Biestro y Gustavo Adolfo Infante por las versiones que, según ella, difundieron sobre lo ocurrido. Contra Vega-Biestro lanzó una de sus frases más fuertes: “A la que le voy a partir la madre es a ti”, mientras que a Infante le dedicó otro ataque relacionado con su apariencia y la información que, desde su perspectiva, había manejado.

Gala Montes cuenta por qué salió de la casa

Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

De acuerdo con el relato de Gala, su salida comenzó por una situación relacionada con su menstruación. La actriz afirmó que estaba manchada y que pidió insistentemente un tampón. “Jefa, un tampón”, contó que gritó mientras buscaba la manera de recibir ayuda.

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Gala explicó que salió por una puerta ubicada en la zona donde reciben paquetes y posteriormente regresó. “Yo no me quería salir, me sacaron”, reiteró. También aseguró que antes de ese momento se encontraba adaptándose al reality, entrenando box y durmiendo adecuadamente.

Posteriormente, según su versión, una psicóloga se acercó para hablar con ella. Gala cuestionó que tuviera una sesión programada y relató que durante la conversación surgieron comentarios sobre su estado emocional. “Yo no tenía sesión hoy con la psicóloga, para empezar”, dijo, antes de describir como incongruentes algunas de las explicaciones que recibió.

¿Qué había dicho Joanna Vega-Biestro?

Gala Montes
Gala Montes

Antes de las declaraciones de Gala, Joanna Vega-Biestro había compartido una versión que, según ella misma aclaró, provenía de terceras personas y no de algo que hubiera presenciado directamente. De acuerdo con ese relato, la producción habría intentado hablar con Gala en un espacio establecido y la situación presuntamente se habría complicado.

Vega-Biestro señaló que Gala supuestamente se habría molestado y se habría abalanzado contra alguien, por lo que habría sido necesario solicitar apoyo de más personas. También mencionó que incluso habrían buscado a Icho, quien se encontraba en Cuernavaca, y que una persona cercana habría considerado que la actriz no estaba bien.

La periodista, sin embargo, dejó claro que existían dudas y que aquella versión no explicaba de manera definitiva las razones de la salida. Hasta el material proporcionado, ese relato no cuenta con una confirmación independiente que permita establecerlo como una versión definitiva de lo ocurrido.

Gala también carga contra Gustavo Adolfo Infante

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)
Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

La actriz no se limitó a responder a Joanna Vega-Biestro. También dirigió sus críticas hacia Gustavo Adolfo Infante, a quien reclamó la manera en que, desde su perspectiva, se habían manejado los comentarios sobre su comportamiento dentro del reality.

“Ya deja de inyectarte la cara, no se te ve ni tantita expresión”, lanzó Gala contra el periodista. Después cuestionó la actualidad de sus informaciones y agregó: “Por eso sus chismes son viejos”. La actriz sostuvo que quienes hablan de ella deberían “informarse bien” antes de difundir versiones sobre lo ocurrido.

Gala también acusó a Joanna de manejar información que, según ella, debería ser confidencial y cuestionó el origen de esos datos. “Eso es confidencial y eso se llama acoso y hostigamiento”, declaró. Por ahora, lo que queda sobre la mesa son dos relatos diferentes: el de Vega-Biestro, basado en información de terceros, y el de Gala Montes, quien decidió contar públicamente su propia versión.

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