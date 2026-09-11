México

La calidad del aire en la CDMX este 11 de septiembre

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días el estado en el que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Así los capitalinos y mexiquenses podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 11 de septiembre al corte de las 05:00 horas.

Buena calidad del aire en CDMX

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Buena”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Bajo".

PUBLICIDAD

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (UIZ): Buena

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Sin datos o en mantenimiento

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)
La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas quería retenerlo, pero el “Memote” eligió a Tigres: así se dio la polémica salida de Guillermo Martínez

Esteban Solari aseguró que el club universitario quería mantener al “Memote” Martínez y le ofreció renovar su contrato

Pumas quería retenerlo, pero el “Memote” eligió a Tigres: así se dio la polémica salida de Guillermo Martínez

Rocha Moya y Héctor Cuén habrían buscado un acuerdo por la UAS a petición de AMLO 9 días antes del asesinato del rector

Rubén Rocha Moya llamó “cacique” a Cuén Ojeda un día antes de que ambos bandos se reunieran en la Secretaría de Gobernación

Rocha Moya y Héctor Cuén habrían buscado un acuerdo por la UAS a petición de AMLO 9 días antes del asesinato del rector

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 11 de septiembre en Puebla?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 11 de septiembre en Puebla?

Pumas golea al León y vuelve al triunfo: partido termina con agresiones en CU

Los universitarios vencieron 3-1 a La Fiera en el Olímpico Universitario y escalaron al séptimo lugar del Apertura 2026

Pumas golea al León y vuelve al triunfo: partido termina con agresiones en CU

Fotos del hospital clandestino del CJNG: así vivían los reclutas heridos entre muletas, colchones rotos y altares a la Santa Muerte

La Fiscalía de Jalisco liberó a ocho reclutas heridos del CJNG en una finca de Tecalitlán: uno tenía ficha de desaparecido

Fotos del hospital clandestino del CJNG: así vivían los reclutas heridos entre muletas, colchones rotos y altares a la Santa Muerte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fotos del hospital clandestino del CJNG: así vivían los reclutas heridos entre muletas, colchones rotos y altares a la Santa Muerte

Fotos del hospital clandestino del CJNG: así vivían los reclutas heridos entre muletas, colchones rotos y altares a la Santa Muerte

Red de extorsión en Ecatepec: Diputado contradice a FGJEM y niega detenciones en la Central de Abasto

Mariana Echeverría revela que dio shows privados a narcotraficantes: reconoció a uno tras verlo en las noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Golpe a los ejércitos de los cárteles, Sinaloa aprueba hasta 30 años de cárcel por el reclutamiento forzado de menores

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Laguardia revive historia del yate donde murió Emilio Azcárraga Milmo

Ernesto Laguardia revive historia del yate donde murió Emilio Azcárraga Milmo

Carín León cancela concierto en Sphere de Las Vegas por fallas en aviones: fans abuchean tras reprogramar hasta 2027

Mariana Echeverría revela que dio shows privados a narcotraficantes: reconoció a uno tras verlo en las noticias

“Pa’ cuidarte y serte fiel”: Nodal adelanta canción y fans aseguran que será el tema de su boda con Ángela Aguilar

Aldo Rendón presume a su novio tras salir de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Pumas quería retenerlo, pero el “Memote” eligió a Tigres: así se dio la polémica salida de Guillermo Martínez

Pumas quería retenerlo, pero el “Memote” eligió a Tigres: así se dio la polémica salida de Guillermo Martínez

Pumas golea al León y vuelve al triunfo: partido termina con agresiones en CU

Hormiga González lanza mensaje a Julián Quiñones por nominación al Balón de Oro y confiesa cómo tomó su poca participación en el Mundial 2026

Ivar Sisniega estaría por despedirse como presidente de la FMF tras presentación de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana

La burla que Conor Benn lanzó a Ryan García por no hablar español previo a su pelea: “¿Eres mexicano?”