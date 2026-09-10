Terminal de Gas de Calidad recibe al alcalde de Tuxpan

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El presidente municipal de Tuxpan, Daniel Cortina Martínez, recorrió las instalaciones de la Terminal Marítima de Almacenamiento de Gas LP de la empresa Gas de Calidad, una de las obras de infraestructura energética que actualmente se construyen en el municipio veracruzano.

Durante la visita, Cortina Martínez destacó el impacto que representa para Tuxpan recibir proyectos de esta dimensión, particularmente por la inversión asociada a su desarrollo y la creación de nuevos puestos de trabajo.

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“La construcción de estas ocho esferas y la terminal marítima para autoabasto de gas actualmente genera empleo para 350 trabajadores. La obra terminará en 2028”, precisó el alcalde en un video publicado en sus redes sociales.

Con esta terminal, Gas de Calidad incorpora a Tuxpan una infraestructura de largo plazo para la recepción de gas LP por vía marítima y su posterior distribución hacia otras regiones del país.

El proyecto fue planteado también como una alternativa de respaldo para la cadena de suministro, con el objetivo de contar con mayor capacidad de respuesta cuando se presenten contingencias o afectaciones en el abasto del combustible.

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Abastecer a cerca de un millón de hogares al mes

En su primera etapa, la terminal tendrá una capacidad aproximada de 30 mil toneladas de gas LP, volumen que, de acuerdo con la información presentada sobre el proyecto, equivale al consumo mensual de alrededor de un millón de hogares.

Las instalaciones contemplan ocho recipientes de almacenamiento semirrefrigerado y 12 posiciones destinadas al despacho del combustible.

Con este modelo, el gas LP podrá llegar mediante embarcaciones al puerto de Tuxpan, permanecer almacenado en la terminal y posteriormente ser movilizado por vía terrestre hacia los centros de consumo.

La ubicación es una de las ventajas del proyecto. Desde el puerto veracruzano se busca aprovechar la conexión con el centro del país para sumar una ruta adicional a la logística de distribución del combustible.

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Con el avance de la obra, Tuxpan suma así un proyecto que no sólo representa nueva inversión para el municipio, sino infraestructura destinada a participar durante las próximas décadas en el almacenamiento y movimiento de gas LP desde el Golfo de México.