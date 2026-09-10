Librerías mexicanas tendrían tasa cero de IVA con propuesta del Paquete Económico 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Cultura informó el pasado miércoles que propuso aplicar una tasa cero a pequeñas y medianas librerías del país, medida que fue incorporada al Paquete Económico 2027 y que podría representar un beneficio fiscal de entre 200 y 250 millones de pesos anuales, equivalentes a unos 11.8 y 14.8 millones de dólares.

De acuerdo con la dependencia, la iniciativa forma parte del documento entregado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre y fue elaborada en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria.

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La propuesta contempla diversas medidas destinadas a fortalecer el sector del libro, respaldar a librerías y editoriales mexicanas, actualizar las colecciones de las bibliotecas públicas y ampliar el acceso de la población a la lectura.

Además, la Secretaría de Cultura señaló que la tasa cero busca mejorar la liquidez de comercios nacionales, contribuir a su permanencia y reconocer su papel como un componente esencial de la infraestructura cultural del país.

Tasa cero busca fortalecer a las librerías mexicanas

La iniciativa se presenta después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidiera a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, analizar el cierre de Ediciones Era debido a dificultades financieras. El sello, que anunció la suspensión de sus actividades el pasado 17 de agosto tras 66 años, cuenta con obras de autores como José Revueltas, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Efraín Huerta y Sergio Pitol.

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Durante su conferencia matutina del 20 de agosto, la mandataria mexicana consideró que el cierre de una editorial “no es una buena noticia” y planteó la necesidad de revisar posibles mecanismos de apoyo.

En este mismo contexto, la dependencia anunció que destinará 50 millones de pesos de su presupuesto de 2026 a la compra de libros, con el objetivo de renovar los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

La convocatoria estará enfocada especialmente en editoriales independientes, pequeñas y medianas, y será publicada el lunes 21 de septiembre.

IVA en libros

Gobierno destinará recursos para renovar bibliotecas públicas

Asimismo, la institución explicó que la adquisición de nuevos ejemplares pretende impulsar la producción editorial nacional y, al mismo tiempo, ampliar la variedad de títulos, autores y géneros disponibles para las comunidades lectoras del país.

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Por su parte, el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, señaló que la medida tiene como finalidad “apoyar a la industria editorial” y destacó que la tasa cero al Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa una “vieja demanda” que anteriormente había sido planteada desde Educal y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

La propuesta llega en un momento de dificultades para el sector editorial independiente. El pasado 17 de agosto, Ediciones Era informó la suspensión de sus actividades después de 66 años debido a problemas financieros, situación que puso nuevamente de manifiesto la fragilidad de la industria editorial en México.

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Puntos clave del Paquete Económico 2027

El secretario de Hacienda y Crédito Público en México, Édgar Amador Zamora informó que el Paquete Económico 2027 protege el bienestar de las y los mexicanos, impulsa el desarrollo y mantiene una trayectoria de finanzas públicas sanas por medio de cinco pilares fundamentales:

Crecimiento

Meta de crecimiento económico de más del 2%.

La meta busca fortalecer la generación de empleo y el bienestar de las familias mexicanas.

Prioridades protegidas

Programas del Bienestar.

Proyectos prioritarios.

Inversión pública.

Garantiza participaciones a entidades federativas.

Pago de la deuda.

Fortalecimiento de ingresos

Medidas para combatir las factureras y la evasión fiscal.

Más eficiencia en la recaudación sin crear ni aumentar impuestos.

Gasto más eficiente

Se avanza con la austeridad republicana.

Disciplina fiscal

Reducción paulatina y responsable del déficit.

Mensaje central

Manejo responsable y justo de las finanzas públicas.