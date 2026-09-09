Pese a no oponer resistencia sicarios mataron a una pareja para robar su auto en Tlalpan: su bebé sobrevivió

La Policía de Nueva York investiga la escena donde Amir Ahmad fue baleado mortalmente durante un intento de robo de su vehículo BMW el 13 de febrero en El Bronx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un bebé de dos años fue el único sobreviviente de un ataque armado en Tlalpan, luego de que una pareja que lo acompañaba fue ejecutada dentro de un auto estacionado en el pueblo de San Miguel Ajusco, en la Ciudad de México (CDMX).

Las cámaras de vigilancia captaron la agresión ocurrida en la madrugada de ayer, cuando el hombre, la mujer y el menor permanecían dentro de un Honda City en una esquina de la zona.

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Eran casi las 3:00 de la mañana cuando una camioneta gris se acercó al cruce de las calles Alborada y Privada La Gloria. Del vehículo bajaron dos hombres y caminaron hacia el automóvil donde estaban las víctimas.

Los agresores abrieron las puertas traseras del coche y se metieron. De acuerdo con las imágenes, la pareja no opuso resistencia a que los sujetos abordaran la unidad.

Silla de auto para bebé, diseñada para ofrecer seguridad y confort, con fácil instalación y máxima protección en cada viaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ataque y denuncia vecinal

Minutos después se escucharon detonaciones. Tras los disparos, los atacantes salieron del auto y huyeron.

A esa hora, policías recibieron una denuncia de habitantes del pueblo que reportaron haber escuchado tiros. Los uniformados se trasladaron al punto señalado.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre y a la mujer ensangrentados en los asientos delanteros. En la parte trasera estaba el niño, sin lesiones visibles.

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Paramédicos que atendieron la emergencia determinaron que la pareja ya había muerto por impactos de bala en la cabeza. El hombre tenía un disparo en el ojo derecho y la mujer uno en la parte trasera de la cabeza.

Un individuo con gorro y pasamontañas intenta forzar la puerta de un sedán plateado estacionado en una calle urbana con edificios residenciales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El menor fue trasladado a la agencia ministerial, donde quedó bajo resguardo de autoridades en espera de ubicar a sus familiares. En el lugar, las víctimas no portaban documentos, por lo que no fueron identificadas.

Los cuerpos permanecieron como desconocidos en el anfiteatro de la agencia ministerial. Las cámaras también captaron la huida de los agresores a bordo de la camioneta, que tomó rumbo hacia el municipio de Neza.

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Un niño de dos años sobrevivió a un ataque armado en Tlalpan ; la pareja que lo acompañaba murió en el lugar.

La agresión ocurrió cerca de las 3:00 de la mañana en San Miguel Ajusco , en el cruce de Alborada y Privada La Gloria .

Cámaras registraron que dos hombres bajaron de una camioneta gris, dispararon dentro del Honda City y escaparon rumbo a Neza.

Estadísticas de robos de autos en CDMX

Brugada indicó que el robo de vehículo, con y sin violencia, disminuyó 25 por ciento respecto al año pasado y 62 por ciento si se compara con abril de 2019, cuando se reportaron 1,149 casos, frente a los 436 de abril de 2026.

“Ese es el resultado más importante”, señaló Brugada desde la Unidad de Protección Ciudadana Hormiga, en Azcapotzalco.

Aumentan órdenes de aprehensión y condenas

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que las órdenes de aprehensión por homicidio aumentaron 9 por ciento y las vinculadas a robo de vehículo crecieron 49 por ciento en el periodo. Mientras que en materia de extorsión, se registraron 55 órdenes de aprehensión, lo que representó un incremento de 162 por ciento frente a 2019.

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Un hombre permanece esposado con las manos sujetas por detrás de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las judicializaciones por homicidio subieron 38 por ciento y las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril, lo que equivale a un alza de 89 por ciento respecto al año anterior. En el caso de violación, se han cumplimentado 140 órdenes de aprehensión, 48.9 por ciento más que en 2024.

Las judicializaciones por homicidio subieron 38 por ciento y las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril (Cortesía)

Operativos y decomisos marcan la administración

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó la detención de 10,435 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y abril de 2026. Durante este periodo, las autoridades aseguraron 1,680 kilogramos de marihuana, 215 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y 15 kilogramos de cristal. Además, decomisaron 2,962 armas de fuego y 6,106 vehículos.

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En la alcaldía Azcapotzalco, se logró la detención de 56 personas ligadas a grupos generadores de violencia y se llevaron a cabo más de 330 acciones operativas que resultaron en 390 detenciones.

Disminuye la percepción negativa y las llamadas de emergencia

Finalmente, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que durante abril de 2026 se recibieron 107,841 llamadas, una baja de 7.2 por ciento frente al mismo mes de 2025. Las llamadas improcedentes descienden 17.4 por ciento y el promedio diario de llamadas efectivas pasó de 4,092 a 3,592.

Las judicializaciones por homicidio subieron 38 por ciento y las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril (Cortesía)

Brugada Molina sostuvo que la tendencia a la baja en delitos y la mejoró en la percepción de seguridad están relacionadas con la estrategia integral fundamentada en inteligencia, proximidad policial y atención a causas. La jefa de Gobierno también reconoció la actuación de las fiscalías en los recientes casos de homicidio y feminicidio donde los responsables fueron detenidos.

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