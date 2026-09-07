México

Precio de la gasolina en Jalisco hoy lunes 7 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

El valorde la gasolina y el diésel dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean la cotización del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Estas condiciones provocan que el costo de la gasolina y el diésel se modifiquen todos los díastomando en ocasiones por sorpresa a los usuarios.

PUBLICIDAD

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de las gasolinas en todo el territorio mexicano.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Jalisco

Este lunes, la gasolina magna se ubica en un promedio de 23.984pesos por litro.

En cambio, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.349 pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.145pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Jaliscomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ángela Aguilar asegura que no lanzaría indirectas con canciones como Shakira y usuarios recuerdan declaraciones pasadas

La cantante sostiene que la música representa un terreno que prefiere cuidar sin recurrir a mensajes dirigidos contra otras personas

Ángela Aguilar asegura que no lanzaría indirectas con canciones como Shakira y usuarios recuerdan declaraciones pasadas

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos criminales

Las autoridades buscan evitar que grupos criminales como el CJNG o el Cártel de Sinaloa reconstruyan mandos duraderos como El Mayo, El Chapo o El Mencho

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos criminales

Ángela Aguilar revela cuándo será su boda con Christian Nodal y niega intereses económicos

La cantante detalló las razones detrás del retraso de su boda y defendió la solidez de su relación con el cantante sonorense

Ángela Aguilar revela cuándo será su boda con Christian Nodal y niega intereses económicos

Muerte de Zenyazen Escobar: qué se sabe del caso y qué falta por esclarecer mientras la FGR investiga

El diputado de Morena fue hallado sin vida el viernes dentro de su vehículo en la carretera Xalapa-Veracruz

Muerte de Zenyazen Escobar: qué se sabe del caso y qué falta por esclarecer mientras la FGR investiga

Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa

Con más de dos décadas de trayectoria en programas de telerrealidad, la conductora enfrenta ahora los desafíos de convivencia y trabajo de campo que exige este reality

Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa
MÁS NOTICIAS

NARCO

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos criminales

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos criminales

Anabel Hernández reacciona a la etapa de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero

Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar asegura que no lanzaría indirectas con canciones como Shakira y usuarios recuerdan declaraciones pasadas

Ángela Aguilar asegura que no lanzaría indirectas con canciones como Shakira y usuarios recuerdan declaraciones pasadas

Ángela Aguilar revela cuándo será su boda con Christian Nodal y niega intereses económicos

Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa

Quién fue el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Quién es el nuevo habitante que entró a La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca vs Monterrey Final Leagues Cup EN VIVO: cómo quedó la final, goles y lo más relevante del partido

Cruz Azul habría expulsado a Santiago Domínguez del Estadio Azteca, directiva cumple su palabras luego de comentarios machistas al equipo femenil

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

A días de que Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresen al ring, su padre da veredicto de cómo están sus hijos