México

Eduardo Ramírez presenta en Ciudad de México el PRF 2027 y la Carrera Panamericana 2026

Chiapas será sede de ambos eventos internacionales de café y automovilismo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)
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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026, dos encuentros que tendrían sede en el estado y que buscarían atraer visitantes, actividades comerciales e inversión.

El Producer Roaster Forum se llevará a cabo por primera vez en México los días 18 y 19 de marzo de 2027. Tuxtla Gutiérrez recibirá a productores, tostadores, compradores, especialistas e investigadores vinculados con la industria global del café.

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Ramírez Aguilar explicó que el foro abriría espacios para negocios y comercialización entre integrantes de la cadena cafetalera. El encuentro también busca fortalecer la conexión entre proveedores, productores y compradores en los ámbitos local, nacional e internacional.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)

El gobernador estimó que la realización del PRF generará una derrama de hasta 15 millones de dólares para Chiapas. El cálculo contemplaba beneficios para la economía del sector y acciones dirigidas a elevar la producción y los estándares de calidad del café chiapaneco.

Tuxtla Gutiérrez recibiría a la industria global del café en marzo de 2027

La presentación del Producer Roaster Forum colocó a Chiapas como anfitrión de un encuentro dedicado a una de sus principales actividades productivas. El gobierno estatal planteó que la reunión permitiría acercar al sector local con empresas, compradores y especialistas de otros mercados.

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Ramírez Aguilar sostuvo que la cafeticultura ocupa un lugar central en la economía estatal. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, Chiapas produce más de 60% del café que se consume en México.

La agenda del foro contempla la participación de actores de distintas etapas de la industria. Productores y tostadores podrán establecer contacto con compradores, mientras especialistas e investigadores intercambiarían información sobre procesos, calidad y comercialización.

El mandatario afirmó que la llegada de participantes nacionales e internacionales a Tuxtla Gutiérrez podrá ampliar las oportunidades de venta para las familias dedicadas a la producción de café. También planteó que el encuentro favorecerá la articulación de cadenas de suministro.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)

La directora de Operaciones de Producer & Roaster Forum, Andrea Melo-León, acudió a la presentación junto con el director del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles. Ambos acompañaron al gobernador durante el anuncio realizado en la capital del país.

El gobierno de Chiapas promueve el foro como una plataforma para mostrar la oferta cafetalera del estado. La administración estatal busca que el evento contribuya a vincular la producción local con mercados que demandaban café de distintas regiones del mundo.

La sede será la capital chiapaneca, una ciudad que concentrará durante dos días las actividades programadas por el Producer Roaster Forum. La realización en México marcará la primera edición nacional de este encuentro del sector.

La Carrera Panamericana volvería a Chiapas durante octubre de 2026

La Carrera Panamericana se llevará a cabo en Chiapas durante octubre de 2026. Será el segundo año consecutivo en que el estado formaría parte de la ruta de la competencia automovilística.

Ramírez Aguilar atribuyó la continuidad del evento a las condiciones de seguridad en las distintas regiones de Chiapas. El gobernador sostuvo que la aplicación de la ley, la estrategia estatal y la recuperación de la confianza ciudadana permitían transitar con tranquilidad.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)

“El estado está en paz y se puede recorrer con seguridad”, planteó el mandatario al referirse a la realización de la carrera. La competencia recorrería rutas chiapanecas y colocaría al estado ante participantes, equipos y visitantes.

El director de la Carrera Panamericana, Carlos Cordero, participó en la conferencia de prensa junto con el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo. La presencia de los organizadores y autoridades estatales busca respaldar la preparación de la edición de ese año.

El gobernador expuso que tanto la competencia como el foro cafetero representaban actividades para impulsar la economía de comunidades y prestadores de servicios. La expectativa estatal incluía beneficios en hospedaje, alimentos, transporte y otros servicios vinculados con el turismo.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Casa Chiapas, en la Ciudad de México, el Producer Roaster Forum 2027 y la Carrera Panamericana 2026 (Cortesía)

“Son actividades muy atractivas, pero también son un buen pretexto para visitar y disfrutar de las bellezas naturales y las riquezas culturales e históricas que caracterizan a Chiapas ante el mundo”, dijo Ramírez Aguilar.

La administración estatal planteó que la llegada de visitantes por ambos eventos permitirán promover destinos turísticos y productos locales. Las actividades se realizarán con un año de diferencia: la Carrera Panamericana en octubre de 2026 y el Producer Roaster Forum en marzo de 2027.

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