¿Dónde trabajar o hacer una junta en Tijuana? La cafetería con espacios gratuitos e internet de alta velocidad

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Encontrar un lugar tranquilo para trabajar, estudiar o reunirse con un equipo puede convertirse en un problema en Tijuana. Las oficinas compartidas suelen requerir membresía, las salas privadas se rentan por hora y no todas las cafeterías cuentan con la conectividad o el espacio necesarios para sostener una jornada de trabajo.

En la Zona Centro existe una alternativa que combina café de especialidad, áreas de trabajo y espacios privados sin costo de renta. Se trata de Lumi Café ( https://lumicafe.com/) una cafetería que permite utilizar sus instalaciones para trabajar, estudiar, realizar videollamadas o reunirse con otras personas.

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La propuesta busca resolver una necesidad cada vez más común en una ciudad fronteriza como Tijuana, donde estudiantes, emprendedores, trabajadores independientes y equipos remotos necesitan lugares accesibles para conectarse y trabajar fuera de una oficina tradicional.

Sala de juntas y espacios privados sin costo

(RS)

Lumi Café dispone de una sala de juntas y un espacio privado que pueden utilizarse para reuniones de trabajo, presentaciones, sesiones de estudio, entrevistas, asesorías, clubes de lectura y encuentros de equipos pequeños.

El uso de estos espacios no tiene costo de renta ni exige un consumo mínimo. Aunque la mayoría de los visitantes decide pedir café, bebidas o alimentos durante su estancia, consumir no es una condición para utilizar las instalaciones.

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La política tiene una excepción importante: dentro de la cafetería no se permite ingresar alimentos ni bebidas de otros establecimientos. La medida busca conservar un ambiente agradable para todos, evitar olores fuertes en las áreas cerradas y mantener la limpieza del lugar.

Quienes necesiten llevar alimentos para una reunión o evento pueden solicitar el uso de la terraza, donde sí se permite ingresar comida externa. Las bebidas, sin embargo, deben adquirirse en Lumi Café.

Los espacios se proporcionan de acuerdo con su disponibilidad, por lo que para una reunión programada se recomienda reservar con anticipación.

Internet pensado para trabajar de verdad

¿Dónde trabajar o hacer una junta en Tijuana? La cafetería con espacios gratuitos e internet de alta velocidad

Una de las características que distingue a Lumi es su conexión a internet de alta velocidad. Pruebas realizadas en sus instalaciones han registrado velocidades superiores a los 900 megabits por segundo, aunque el resultado puede variar dependiendo del dispositivo, la red y la cantidad de usuarios conectados.

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Esta capacidad permite realizar videollamadas, compartir archivos pesados, trabajar en plataformas digitales, estudiar en línea o transmitir contenido con mayor estabilidad que una conexión doméstica convencional.

El servicio resulta especialmente útil para trabajadores remotos vinculados con empresas de México o Estados Unidos, creadores de contenido, diseñadores, estudiantes y personas que necesitan conectarse durante varias horas.

A diferencia de un coworking convencional, no se requiere contratar una membresía. Los visitantes pueden utilizar las áreas comunes o solicitar alguno de los espacios privados disponibles.

Una cafetería que también funciona como punto de encuentro

La idea detrás de Lumi Café es que una cafetería puede ser algo más que un lugar de consumo rápido. Además de servir café de especialidad y repostería artesanal, el establecimiento busca funcionar como un espacio útil para la comunidad.

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Su ubicación en la Zona Centro, sus horarios amplios, la posibilidad de trabajar durante varias horas y el acceso a espacios gratuitos han hecho que sea utilizado como oficina temporal, punto de reunión y lugar de estudio.

En Google, Lumi Café mantiene una de las combinaciones más altas de calificación y número de reseñas entre las cafeterías más visitadas de Tijuana. Al momento de publicar esta información, conviene verificar la cifra actual directamente en Google Maps, ya que tanto la valoración como el total de opiniones cambian continuamente.

Más allá de la calificación, muchas reseñas mencionan el ambiente, la atención, las bebidas y la posibilidad de permanecer en el establecimiento para trabajar o reunirse.

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¿Qué se puede hacer en los espacios?

Entre las actividades para las que pueden solicitarse se encuentran:

-Juntas de trabajo.

-Videollamadas y presentaciones.

-Entrevistas.

-Sesiones de estudio.

-Asesorías y capacitaciones.

-Reuniones de equipos remotos.

-Clubes de lectura.

-Talleres pequeños.

-Encuentros entre emprendedores.

Para evitar confusiones, es recomendable confirmar previamente cuál espacio se adapta mejor al número de asistentes y al tipo de actividad.

¿Cómo reservar?

Lumi Café se encuentra en Calle 11 número 8290, Zona Centro, Tijuana, Baja California.

Las reservaciones de la sala de juntas, el espacio privado o la terraza pueden solicitarse por WhatsApp al 664 980 4080. El equipo de la cafetería informa qué áreas y horarios se encuentran disponibles de acuerdo con el tipo de reunión.

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No existe costo de renta ni consumo mínimo. En las áreas interiores no se permite ingresar alimentos o bebidas externas. En la terraza se puede llevar comida, pero las bebidas deben comprarse en Lumi Café.

Con esta propuesta, el establecimiento busca acercarse a una nueva categoría de cafetería: un lugar que sirve café, pero que también ofrece infraestructura para trabajar, estudiar y reunirse sin el costo de una oficina tradicional.