Declaración notarial vincula a Maha Schekaibán con presunto pago de 80 mil pesos relacionado con un dictamen psicológico

Declaración notarial (IA)

Guardar

El testimonio de un ex empleado del despacho que representó a Maha Schekaibán Tohmé describe supuestas entregas de dinero para favorecer su estrategia jurídica.

El documento, incorporado a una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, menciona un pago de 80 mil pesos relacionado con una valoración psicológica.

Una declaración de 20 páginas, ratificada ante notario por un ex empleado del despacho que representó a Maha Schekaibán Tohmé, abrió una nueva línea en el litigio que se mantiene en tribunales de la Ciudad de México.

El testimonio describe presuntos pagos a funcionarios y particulares para obtener actuaciones favorables a la estrategia jurídica de la clienta, entre ellos una supuesta entrega de 80 mil pesos vinculada con una valoración psicológica que inicialmente no habría acreditado afectación emocional.

PUBLICIDAD

El documento fue presentado por la defensa de Bernardo Vogel Fernández de Castro ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y quedó integrado a la carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024 D01.

De acuerdo con el declarante, en julio de 2024, el despacho enfrentaba un obstáculo: las evaluaciones practicadas a Schekaibán no detectaban la afectación emocional que buscaban acreditar dentro del procedimiento.

En el documento se atribuye a la titular de la firma una instrucción directa sobre el resultado esperado: “Sí tiene que salir con afectación, o sea, no puede salir sin afectación”. A partir de ese momento, el testimonio reconstruye mediante mensajes y una nota de voz la forma en que presuntamente se habría gestionado la modificación del dictamen.

PUBLICIDAD

Las conversaciones incorporadas en la declaración muestran el uso de palabras como chocolates, oficios y recursos para hablar de dinero. Según la explicación del exempleado, cada chocolate equivalía a mil pesos.

El término aparece relacionado con diferentes gestiones: 30 chocolates para conseguir que una carpeta regresara del área de judicialización, 60 para que una investigación fuera determinada como archivo y 100 por la elaboración del dictamen psicológico, aunque finalmente se habrían autorizado 80, es decir, 80 mil pesos.

Según la declaración, los mensajes citados fueron intercambiados el 19 de julio de 2024, mientras la valoración psicológica aún estaba en curso: “Amiga, ya estamos en el búnker. Maha sigue en valoración. ¿Podrías hacerme llegar los chocolates?”, se lee en una de las comunicaciones. La respuesta indicaba que el dinero iba en camino y, horas después, otro mensaje confirmó: “Ya se entregaron los chocolates”. El intercambio terminó con un agradecimiento, de acuerdo con la transcripción incluida en el testimonio.

PUBLICIDAD

La declaración también reproduce una nota de voz en la que, de acuerdo con el testimonio, uno de los abogados habría adelantado el resultado de la evaluación antes de que el documento fuera emitido: “Acabo de ver a mi contacto y me dice que nos va a hacer un súper chingón dictamen, sí, súper chingón, en donde ahí, aparte de que va a salir como víctima de violencia por parte de este sujeto, violencia vicaria, aparte sí, nos va a poner ahí un apartado en donde va a decir que ella no es generadora de violencia”, señala el audio citado en el escrito.

El exempleado reconoce en su declaración haber participado en las entregas de dinero y asegura que decidió renunciar cuando tomó conciencia de las posibles implicaciones de esas prácticas. También sostiene que Maha Schekaibán conocía los movimientos debido a que ella supervisaba directamente la estrategia jurídica.

PUBLICIDAD

El documento fue ratificado ante notario y presentado ante la Fiscalía capitalina el 30 de junio. La intervención de la notaria acredita la comparecencia, la firma y la autoría de las 20 páginas. Corresponderá al Ministerio Público verificar la autenticidad y el contexto de los mensajes y audios, rastrear las presuntas entregas de dinero, revisar las actuaciones mencionadas y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales.