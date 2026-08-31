México

Declaración notarial vincula a Maha Schekaibán con presunto pago de 80 mil pesos relacionado con un dictamen psicológico

El documento fue ratificado ante notario y presentado ante la Fiscalía capitalina

Declaración notarial (IA)
Declaración notarial (IA)
Guardar

El testimonio de un ex empleado del despacho que representó a Maha Schekaibán Tohmé describe supuestas entregas de dinero para favorecer su estrategia jurídica.

El documento, incorporado a una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, menciona un pago de 80 mil pesos relacionado con una valoración psicológica.

Una declaración de 20 páginas, ratificada ante notario por un ex empleado del despacho que representó a Maha Schekaibán Tohmé, abrió una nueva línea en el litigio que se mantiene en tribunales de la Ciudad de México.

El testimonio describe presuntos pagos a funcionarios y particulares para obtener actuaciones favorables a la estrategia jurídica de la clienta, entre ellos una supuesta entrega de 80 mil pesos vinculada con una valoración psicológica que inicialmente no habría acreditado afectación emocional.

PUBLICIDAD

El documento fue presentado por la defensa de Bernardo Vogel Fernández de Castro ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y quedó integrado a la carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024 D01.

De acuerdo con el declarante, en julio de 2024, el despacho enfrentaba un obstáculo: las evaluaciones practicadas a Schekaibán no detectaban la afectación emocional que buscaban acreditar dentro del procedimiento.

En el documento se atribuye a la titular de la firma una instrucción directa sobre el resultado esperado: “Sí tiene que salir con afectación, o sea, no puede salir sin afectación”. A partir de ese momento, el testimonio reconstruye mediante mensajes y una nota de voz la forma en que presuntamente se habría gestionado la modificación del dictamen.

PUBLICIDAD

Las conversaciones incorporadas en la declaración muestran el uso de palabras como chocolates, oficios y recursos para hablar de dinero. Según la explicación del exempleado, cada chocolate equivalía a mil pesos.

El término aparece relacionado con diferentes gestiones: 30 chocolates para conseguir que una carpeta regresara del área de judicialización, 60 para que una investigación fuera determinada como archivo y 100 por la elaboración del dictamen psicológico, aunque finalmente se habrían autorizado 80, es decir, 80 mil pesos.

Según la declaración, los mensajes citados fueron intercambiados el 19 de julio de 2024, mientras la valoración psicológica aún estaba en curso: “Amiga, ya estamos en el búnker. Maha sigue en valoración. ¿Podrías hacerme llegar los chocolates?”, se lee en una de las comunicaciones. La respuesta indicaba que el dinero iba en camino y, horas después, otro mensaje confirmó: “Ya se entregaron los chocolates”. El intercambio terminó con un agradecimiento, de acuerdo con la transcripción incluida en el testimonio.

La declaración también reproduce una nota de voz en la que, de acuerdo con el testimonio, uno de los abogados habría adelantado el resultado de la evaluación antes de que el documento fuera emitido: “Acabo de ver a mi contacto y me dice que nos va a hacer un súper chingón dictamen, sí, súper chingón, en donde ahí, aparte de que va a salir como víctima de violencia por parte de este sujeto, violencia vicaria, aparte sí, nos va a poner ahí un apartado en donde va a decir que ella no es generadora de violencia”, señala el audio citado en el escrito.

El exempleado reconoce en su declaración haber participado en las entregas de dinero y asegura que decidió renunciar cuando tomó conciencia de las posibles implicaciones de esas prácticas. También sostiene que Maha Schekaibán conocía los movimientos debido a que ella supervisaba directamente la estrategia jurídica.

El documento fue ratificado ante notario y presentado ante la Fiscalía capitalina el 30 de junio. La intervención de la notaria acredita la comparecencia, la firma y la autoría de las 20 páginas. Corresponderá al Ministerio Público verificar la autenticidad y el contexto de los mensajes y audios, rastrear las presuntas entregas de dinero, revisar las actuaciones mencionadas y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales.

Temas Relacionados

mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de México renueva acuerdo con gasolineros para combatir la inflación

La medida contempla mantener el diésel por debajo de 27 pesos por litro

Gobierno de México renueva acuerdo con gasolineros para combatir la inflación

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás del coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

El fiscal del estado, Cristian Paul Camacho, detalló que esta organización criminal podría estar detrás de los últimos actos violentos en contra de autoridades

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás del coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

La cantante cuestionó la posición de su compañera dentro de la casa y puso en duda el respaldo que ha encontrado junto a Aldo Rendón y Karina Torres

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

Polémica para la nueva Miss Universe México: filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos

La controversia llegó en el peor momento para la nueva reina: el video circuló justo cuando Jalisco celebraba la victoria de su representante en Los Cabos

Polémica para la nueva Miss Universe México: filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es el R5, el líder del Cártel de los Reyes por quien EEUU ofrece 3 millones de dólares

Quién es el R5, el líder del Cártel de los Reyes por quien EEUU ofrece 3 millones de dólares

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás del coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

Cuando las balas forman parte de las clases en Sinaloa: niños practican cómo protegerse de un ataque armado

Defensa arma operativo en Michoacán contra el Cártel de Los Reyes: reportan posible abatimiento del “R5″, uno de sus líderes

Ejército blinda escuelas por regreso a clases en Sinaloa: vigilan planteles tras amenaza en colegio privado de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

Polémica para la nueva Miss Universe México: filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos

¿A qué se debe el éxito de Maná? Vocalista revela el secreto que involucra al estado de Jalisco

Karina Torres cumple atrevido reto con Ese Pérez y Gema Garoa tras salvarse de la eliminación en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Lista de mexicanos que son campeones mundiales en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028

Lista de mexicanos que son campeones mundiales en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028

David Faitelson y prensa mexicana se rinden ante Messi tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

Estos son los equipos de la UEFA Champions League que no podrían jugar en la Liga Mx por el aforo de su estadio

Boletos NFL México 2026: fechas, horarios y todo sobre la venta de entradas para el San Francisco vs Minnesota en el Estadio Banorte

De Cruz Azul al Porto: Santiago Gimenez y los jugadores que han vestido ambas camisetas