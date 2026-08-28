PAN y MC impulsan Fiscalía autónoma en Chihuahua: Morena acusa intento de blindar a Maru Campos

Desacuerdo en Congreso chihuahuense por la iniciativa para la designación de Fiscal (Congreso del Estado de Chihuahua/FB)

Guardar

A cuatro meses de la renuncia de César Jáuregui Moreno como fiscal general de Chihuahua, las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN) impulsan la reforma a la Constitución estatal para transformar la Fiscalía y otorgarle autonomía respecto del Poder Ejecutivo.

La propuesta contempla que el próximo fiscal general permanezca ocho años en el cargo, hasta 2034, por lo que su periodo abarcaría prácticamente toda la próxima administración estatal y se extendería un año más. Además, tendría fuero constitucional y sólo podría ser removido por causas graves debidamente acreditadas.

La iniciativa ha generado críticas de Morena, cuyos legisladores consideran que la reforma podría convertirse en un mecanismo para mantener a un fiscal vinculado políticamente con la actual administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

PUBLICIDAD

PAN y MC defienden una Fiscalía autónoma

Francisco Sánchez Villegas, diputado local por MC en Chihuahua (Congreso Chihuahua)

Los coordinadores parlamentarios de MC y PAN, Francisco Sánchez Villegas y Alfredo Chávez Madrid, respectivamente, sostienen que la reforma busca separar a la Fiscalía de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo y garantizarle autonomía técnica, presupuestal, financiera y de gestión.

De acuerdo con los legisladores, las funciones de la institución no deberán ser influidas, restringidas ni condicionadas por ninguna autoridad.

Francisco Sánchez argumentó que una Fiscalía subordinada al gobierno en turno difícilmente puede garantizar investigaciones sin presiones políticas.

“Una fiscalía subordinada al gobierno en turno nunca podrá garantizar plenamente que la ley se aplique sin cálculos políticos”, afirmó el legislador, quien sostuvo que el objetivo es que la procuración de justicia en Chihuahua no reciba órdenes del poder.

PUBLICIDAD

La iniciativa también establece que el fiscal sólo podrá ser removido mediante el voto de las dos terceras partes del Congreso, después de acreditar causas graves y respetar su derecho a la defensa.

Renuncia de César Jáuregui abrió la discusión

Renunció el Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui por el caso de agentes de la CIA en la entidad (Crédito: Captura de pantalla)

La propuesta llega meses después de la salida de César Jáuregui, quien dejó la Fiscalía luego de que se conociera la participación de dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente vinculados con la CIA, en un operativo antidrogas realizado en la Sierra Tarahumara.

Ambos extranjeros murieron junto con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, en un accidente automovilístico cuando regresaban a Chihuahua.

PUBLICIDAD

El gobierno estatal anunció investigaciones para determinar si existieron posibles delitos relacionados con seguridad nacional. Hasta ahora, se han informado vínculos de los extranjeros con el fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien también renunció, además de su relación con Oseguera Cervantes.

Morena acusa reforma “con dedicatoria”

Diputado local Cuauhtémoc Estrada Sotelo Morena Chihuahua (Congreso Chihuahua/FB)

El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó que la discusión de una Fiscalía autónoma se realice al cierre del gobierno de María Eugenia Campos.

El legislador acusó que PAN y MC pretenden establecer un modelo que permita a la actual administración dejar un fiscal con un periodo que trascienda al próximo gobierno.

PUBLICIDAD

“Maru Campos sabe que ya se va, pero no se quiere ir sin un fiscal que cubra las espaldas de su administración”, afirmó.

Estrada también cuestionó el procedimiento propuesto para seleccionar al titular de la Fiscalía. Señaló que la gobernadora enviaría una terna y que bastaría con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, además de considerar insuficiente que sólo se exija licenciatura en Derecho o cinco años de experiencia.

Morena propone que la licenciatura en Derecho sea obligatoria y que los aspirantes cuenten con al menos 10 años de experiencia. También plantea crear una comisión integrada por nueve especialistas que evalúe a los candidatos y determine la terna.

PUBLICIDAD