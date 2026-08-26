Senadora de Morena presenta informe junto a imitadora de Claudia Sheinbaum

La senadora Simey Olvera encabeza la presentación de su informe de actividades junto a Gerardo Fernández Noroña y una imitadora de Claudia Sheinbaum. (Instagram: Fernandez Noroña / Instagram)

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La senadora de Morena, Simey Olvera Bautista, presentó su segundo informe de labores legislativas en Ixmiquilpan, Hidalgo, en un acto que generó comentarios por la presencia de una invitada poco habitual en este tipo de eventos: la actriz Tamara Henaine, conocida por interpretar a “Claudita”, personaje inspirado en la presidenta Claudia Sheinbaum.

El evento también contó con la participación del senador Gerardo Fernández Noroña. Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios tomaron con humor la aparición de la imitadora, otros cuestionaron que una actividad legislativa incorporara un elemento de entretenimiento.

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Las críticas centraron el debate en un contraste entre la puesta en escena del informe y los problemas que enfrenta Hidalgo en áreas como economía, seguridad y desarrollo.

El senador Gerardo Fernández Noroña encabeza un acto público con dirigentes políticos y simpatizantes durante una ceremonia formal y encuentro ciudadano. (Instagram: Fernández Noroña)

¿Quién es Simey Olvera?

Simey Olvera Bautista es senadora de Morena por Hidalgo durante la LXVI Legislatura del Senado de la República, correspondiente al periodo del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027.

La política nació el 20 de agosto de 1983 en Mixquiahuala, Hidalgo. Antes de ocupar un escaño en el Senado, fue diputada federal durante las legislaturas LXIV y LXV, además de diputada local en Hidalgo.

Entre los cargos que ha desempeñado también se encuentra la titularidad de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del gobierno de Hidalgo.

Durante su trayectoria legislativa ha participado en comisiones relacionadas con trabajo, bienestar, justicia, energía, cultura, salud y relaciones exteriores.

En el ámbito académico, Olvera Bautista estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde además tuvo actividad docente. En 2018 obtuvo una maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

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También cuenta con diplomados vinculados con comunicación y publicidad, además de una certificación como locutora categoría A.

La senadora argumentó que la frase es importante para la Cuarta Transformación y que ellos sí se la saben. Crédito: X/@InformateyMas

Polémica por citar frase de Benito Juárez

El nombre de Simey Olvera ya había generado controversia por una intervención en el Senado en la que intentó citar dos frases históricas relacionadas con Vicente Guerrero y Benito Juárez.

Durante su participación, la legisladora afirmó: “La patria es primero”, expresión atribuida a Vicente Guerrero. Posteriormente, intentó citar una de las frases más conocidas de Benito Juárez.

“Nosotros sí nos la sabemos. Ellos yo creo que la necesitan leer. Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”, expresó.

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La frase histórica de Juárez es: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Olvera sostuvo que esa expresión forma parte de los principios de la Cuarta Transformación y añadió: “Por eso, aquí en la Cuarta Transformación lo tenemos como máxima. Acá ni siquiera se lo saben”.

La frase fue pronunciada por Juárez en 1867, después de su regreso a la Ciudad de México tras el triunfo sobre la Segunda Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano.

Con la presentación de su segundo informe, la senadora volvió al centro de la conversación pública. Esta vez, la atención se concentró en la decisión de compartir el escenario con una imitadora de Claudia Sheinbaum durante un acto de carácter legislativo.

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