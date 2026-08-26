Yanet García rompe el silencio tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México 2026

Con un punto de diferencia, los habitantes del reality votaron por su salida definitiva luego de que regresara del Exilio; García respondió a las críticas de quienes la llamaron "mueble" y afirmó que fue fiel a lo que es. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Guardar

Yanet García salió de La Casa de los Famosos México 2026 con la certeza de que fueron sus propios compañeros quienes decidieron su destino. La modelo y presentadora regiomontana fue eliminada por votación interna tras ingresar al Exilio, en una gala que también guardó una sorpresa para Luis Chaparro, otro de los habitantes que había pasado por esa zona de tensión.

La eliminación llegó por un margen estrecho. Marie Claire le reveló a Yanet, antes de llegar a la Post Gala, que la diferencia había sido de apenas un punto. “Una salida inesperada, mis compañeros decidieron que no regresara... pero no pasa nada, es parte del juego”, dijo la exchica del clima.

PUBLICIDAD

Mientras la eliminada se preparaba para entrar al set, la conductora Galilea Montijo lanzó una declaración que puso en perspectiva lo ocurrido: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a mi casa”, afirmó. La frase aludió directamente al apodo con el que algunos participantes catalogaron a quienes, según ellos, no generaban suficiente contenido dentro de la competencia.

La modelo regiomontana fue eliminada por votación interna con apenas un punto de diferencia y aseguró que se va en paz consigo misma tras haber sido fiel a sus valores dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

“Fui yo y fui fiel a lo que soy”

Ya frente a Wendy Guevara en la entrevista de la Post Gala, Yanet García respondió a esas críticas sin evasivas. “De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Traté de ser compartida, de ayudar. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”, expresó Yanet con calma.

PUBLICIDAD

La modelo admitió que la velocidad de los eventos la tomó por sorpresa. “Estoy muy sorprendida porque todo ha sido muy rápido, vengo de El Exilio”, reconoció.

Aun así, subrayó que asume el resultado sin rencor: “Fue una eliminación diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero no pasa nada, a eso venimos a jugar, a divertirnos y a quedarnos con lo mejor siempre”.

Asimismo le mandó un mensaje de despedida a su amiga Brianda Deyanara, quien se encontraba desconsolada dentro de la casa. “Bri, te mando un abrazo enorme, te quiero mucho chaparra. Dale con todo, lo estás haciendo increíble, gracias por hacer de mi estancia en la casa de los famosos muchísimo mejor, te quiero mucho”.

PUBLICIDAD

La regiomontana habló tras su salida del reality y rechazó las críticas sobre su falta de contenido: aseguró que aportó dentro de la casa y que se va tranquila por haber actuado siempre con base en sus valores. (Captura de pantalla YouTube)

Luis Chaparro y Ese Pérez regresaron a la casa en la misma gala

La noche no terminó solo con una salida. Mientras Yanet recibía la noticia de su eliminación, La Jefa anunció en plena gala que Luis continuaba en la competencia. “Luis, puedes regresar a la casa... Luis, por favor regresa a la casa, sigues en la competencia, por favor regresa a la casa ya”, indicó la voz del reality. El habitante reingresó entre gritos y abrazos de sus compañeros. “Los amo, no mam*s. Qué locura, no me he bañado, perdónenme”, dijo Luis al reencontrarse con el grupo.

Cabe señalar que minutos antes, Ese Pérez fue el primero en regresar a la competencia con sus compañeros de reality. Pues de acuerdo a las votaciones internas, él habría obtenido 6 votos, Luis Chaparro 3 puntos y Yanet solamente 1.

PUBLICIDAD

La eliminación de García cerró así un ciclo vertiginoso: llegó desde El Exilio, enfrentó la votación de sus compañeros y salió por un solo punto de diferencia, con la cabeza en alto y sin señalar a nadie en particular.