Motociclista no paga caseta en la autopista Peñón-Texcoco y activa sistema antievasión dañando una camioneta

Otro incidente vial en una caseta de peaje de la autopista Peñón-Texcoco. Se observa una SUV blanco con la parte delantera levantada por una rampa de seguridad activada. Este sistema se activó después de que un motociclista evadiera el pago del peaje, causando daños al vehículo que circulaba justo detrás. El evento ocurrió en dirección a Texcoco y el motociclista se dio a la fuga.

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Un motociclista que presuntamente evadió el pago de peaje provocó daños a un vehículo que circulaba detrás de él, luego de activar el sistema antievasión de una caseta de la autopista Peñón-Texcoco, durante la mañana de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el motociclista circulaba con dirección hacia Texcoco y, al llegar a la zona de cobro, decidió adelantarse y cruzar la caseta sin realizar el pago correspondiente.

El hecho ocasionó que se activara el sistema de seguridad instalado en el punto de cobro. Como parte del mecanismo antievasión, la rampa de la caseta se levantó de manera repentina después del paso de la motocicleta.

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Sin embargo, detrás del motociclista circulaba otro vehículo, cuyo conductor no habría tenido oportunidad de evitar el impacto con la estructura que se activó tras la evasión del peaje.

La barrera terminó golpeando al automóvil y ocasionándole daños materiales. El incidente generó una situación de riesgo para los usuarios que transitaban por la autopista, además de afectar momentáneamente la circulación en la zona de la caseta.

Motociclista se da a la fuga tras evadir el pago

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Tras provocar el incidente, el motociclista señalado como responsable continuó su camino y se dio a la fuga con dirección hacia Texcoco, sin detenerse para hacerse responsable de los daños ocasionados al vehículo.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la identidad del motociclista ni sobre su posible localización.

Los hechos fueron reportados durante la mañana del martes y generaron atención debido a que la evasión del pago no solamente habría ocasionado una pérdida por el peaje, sino que también desencadenó la activación del sistema antievasión y terminó afectando a otro usuario de la vía.

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Este tipo de sistemas son utilizados en las plazas de cobro para evitar que automovilistas y motociclistas atraviesen los carriles sin realizar el pago correspondiente. Las barreras están diseñadas para activarse cuando se detecta el cruce de un vehículo sin completar el proceso de cobro.

Ya se registraron varios casos

Un taxi de la Ciudad de México, aparece impactado contra barreras de acero en una caseta de peaje. El incidente ocurre en la autopista Peñón-Texcoco, donde el vehículo quedó inclinado sobre las estructuras de contención. La grabación, vista desde una motocicleta, muestra el sistema antievasión de la caseta y a dos personas en el área. Las luces de tráfico se ven en rojo. El vehículo presenta daños visibles en su parte inferior y lateral.

Desde el 19 de agosto, fecha en que empezó a funcionar el sistema antievasión en las tres casetas de cobro, más de diez conductores han afectado sus unidades al no querer pagar la cuota correspondiente, como fue un taxista de la CDMX o un trailero que dañó sus tanques de gasolina, derramando parte del diésel en la vía.

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Los automovilistas deben estar conscientes de las multas a las que son acreedores por intentar “saltarse” la caseta. Ya que rondan de 16 y 20 UMAs, es decir, de mil 876 a dos mil 346 pesos.

A estos costos se le debe sumar el pago de la grúa para retirar la unidad y, en su caso, pagar los daños a sistema antievasión en caso de que estuviera dañado por el golpe.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer un reporte oficial sobre personas lesionadas por este incidente. Tampoco se ha informado si el propietario del automóvil afectado presentó una denuncia o si las autoridades ya iniciaron acciones para localizar al motociclista.

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Las autoridades podrían recurrir a cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de la caseta para intentar identificar la motocicleta y al conductor involucrado.

El caso también evidencia la falta de seguridad por parte de los elementos de la Guardia Nacional o estatales, quienes deberían estar atentos a este tipo de casos.

La autopista Peñón-Texcoco es una de las principales vías de comunicación entre el oriente del Estado de México y la zona de Texcoco, por lo que registra diariamente un importante flujo de vehículos particulares, motocicletas y unidades de transporte.