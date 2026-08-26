¿Fraude en La Casa de los Famosos México? Hermana de Yanet García acusa a producción tras su eliminación

Prisma García señala un presunto fraude en La Casa de los Famosos México tras la eliminación de su hermana Yanet García. (YouTube / X)

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La eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026 quedó marcada por una acusación de posible filtración de resultados. Minutos antes de que Galilea Montijo anunciara oficialmente la salida de la conductora, su hermana, Prisma García, aseguró en redes sociales que ya conocía el desenlace y señaló directamente a la producción del reality.

El episodio ocurrió durante la gala de eliminación del martes, después de una dinámica en la que los habitantes tuvieron que decidir quiénes regresarían de El Exilio. Ese Pérez y Luis Chaparro obtuvieron los votos necesarios para volver a la competencia, mientras Yanet quedó fuera.

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Sin embargo, antes de que se conociera públicamente el resultado, Prisma García publicó un mensaje que encendió la polémica:

“Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet... Ella será la eliminada, son un fraude total”.

Aunque la publicación fue eliminada, posteriormente, la hermana de Yanet replicó un mensaje parecido en su cuenta de Instagram.

Una publicación en la red social X cita un mensaje atribuido a Prisma García referente a la eliminación de Yanet García. (X)

Hasta el momento, no se ha presentado evidencia pública que permita confirmar que la producción de La Casa de los Famosos México haya filtrado el resultado a la familia de la participante. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el origen de la información que recibió Prisma García.

Polémica por críticas hechas por Galilea Montijo previo a la eliminación de Yanet García

La salida de Yanet ocurrió después de varios días de tensión entre la producción y los habitantes por la conversación digital en torno a la cuarta temporada.

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Galilea Montijo había cuestionado públicamente la falta de estrategia y confrontación dentro de la casa. La conductora incluso defendió las críticas hacia quienes eran considerados “muebles”, término utilizado para describir a los participantes que generan poco contenido.

Durante Hoy, Montijo explicó: “Es que ser un mueble, mira, yo voy a defender siempre este proyecto porque soy la cara de 800 personas de producción”.

Prisma García compartió una publicación en redes sociales en la que denuncia presuntas irregularidades en el programa La Casa de los Famosos México. (Instagram: Prisma García)

La conductora también recordó que los participantes conocían las características del formato antes de aceptar ingresar al programa.

“No te dijeron: ‘Vas a ir a la casa de la amistad, a la casa del spa’ (...) No se trata de pelear, nadie está diciendo violencia, pero sí hay maneras de poner a la gente en un lugar”.

El señalamiento alcanzó directamente a Yanet García después de que ella cuestionara el perfil de los integrantes del elenco y planteara que quizá habría sido necesario incorporar personas más conflictivas.

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Montijo respondió de forma contundente: “Si no te gusta el formato, tienes las puertas abiertas de la misma manera 24/7, solamente es cosa de pedirlo”.

Yanet, por su parte, sostuvo que su comportamiento dentro del reality respondía a una decisión personal y a los valores que había establecido antes de ingresar.

“No soy conflictiva porque no me gusta el conflicto y yo eso lo dije desde el inicio (...) De verdad prefiero irme antes de romper mis valores. No lo voy a hacer. No me gusta echar mierda y así soy”.

La controversia por la supuesta filtración se suma así a una temporada que ya había generado cuestionamientos sobre la estrategia de la producción y el comportamiento de los habitantes.