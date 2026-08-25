México
Agregar Infobae enGoogle

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 25 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE
Guardar

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 16,94 pesos mexicanos, lo que representa una leve disminución del -0,02% respecto al precio de cierre anterior de 16,95 pesos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,71%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -7,71%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, lo que indica un debilitamiento de la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,05%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7,42%, lo que sugiere una situación de relativa estabilidad en este período.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

PUBLICIDAD

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 25 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 25 de agosto

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto

Fans recuerdan la polémica expulsión de Niurka Marcos en Big Brother VIP, previo a su entrada a La Granja VIP 2026

Ningún concursante había roto la regla del aislamiento como lo hizo la llamada “mujer escándalo” en 2004

Fans recuerdan la polémica expulsión de Niurka Marcos en Big Brother VIP, previo a su entrada a La Granja VIP 2026

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán debutó como streamer en dicha plataforma con una transmisión de cinco horas junto a los influencers Lonche y Willito

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

Las pruebas que desmontaron la versión de Fausto Corrales sobre la muerte de Héctor Cuén: del testimonio del yerno de ‘El Mayo’ a un video en YouTube

Quién era Carlos Beltrán Olmeda, el exasesor de Rocha Moya hallado en una fosa y señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de agosto: Sinaloa suspende sesión para elegir a nuevo gobernador interino

Fiscalía de Sonora niega investigación contra Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exfuncionario que fue hallado en fosa clandestina

ENTRETENIMIENTO

Fans recuerdan la polémica expulsión de Niurka Marcos en Big Brother VIP, previo a su entrada a La Granja VIP 2026

Fans recuerdan la polémica expulsión de Niurka Marcos en Big Brother VIP, previo a su entrada a La Granja VIP 2026

Emma Coronel revela cómo fue su boda con “El Chapo” Guzmán al debutar como streamer en Kick

La Casa de los Famosos México en vivo: Masad es el nuevo líder de la semana y compartirá la suite con Yahir

Quién es la primera nominada de la quinta semana en La Casa de los Famosos México 2026

Hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán cumplieron XV años: así fueron sus vestidos diseñados por April Black Diamond

DEPORTES

Club América revela reporte médico de una de sus figuras tras cirugía

Club América revela reporte médico de una de sus figuras tras cirugía

Por esta razón el Club Puebla se disculpó con Santos tras la Jornada 5

César Huerta se queda sin equipo en Europa pero le hace el feo a la Liga MX

Sheffield Wednesday vs Wolverhampton: cuándo y dónde ver el encuentro de Raúl Jiménez por la Carabao Cup desde México

Solar II, luchador mexicano, fallece a los 66 años de edad: “Una leyenda de la Arena México”