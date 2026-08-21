Florida demanda a casinos online y busca recuperar pérdidas de jugadores

La Fiscalía de Florida busca frenar las apuestas ilegales y recuperar el dinero perdido por los jugadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estado de Florida presentó dos acciones civiles contra operadores de casinos en línea a los que acusa de ofrecer apuestas ilegales bajo la apariencia de plataformas de entretenimiento social. La ofensiva judicial apunta contra Stake y contra VGW, firma vinculada a Chumba Casino, LuckyLand y Global Poker, con el objetivo de frenar sus operaciones en el estado y reclamar la devolución del dinero que habrían perdido los usuarios, tal y como informó CBS News.

La medida fue anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien sostuvo que estas plataformas funcionan en los hechos como casinos tradicionales, aunque se presenten como sitios de sweepstakes o juegos sociales. En declaraciones recogidas por CBS News, el funcionario afirmó que si una plataforma “parece un casino, acepta dinero real como un casino y paga como un casino, entonces es un casino y es ilegal bajo la ley de Florida”.

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Las demandas fueron presentadas ante el Tribunal de Circuito del condado de Hillsborough e incluyen también a compañías que, de acuerdo con la acusación, habrían facilitado pagos y otras operaciones financieras vinculadas con esa actividad.

El eje de la demanda contra Stake y VGW

La presentación judicial sostiene que los sitios investigados permiten a residentes de Florida participar en juegos como tragamonedas, blackjack, ruleta y póker mediante sistemas de créditos virtuales que luego pueden convertirse en efectivo, tarjetas de regalo o criptomonedas. Para la Fiscalía, ese esquema encubre una operación de juego con dinero real.

En el caso de VGW, la acusación describe un modelo basado en dos monedas virtuales: Gold Coins y Sweeps Coins. Las primeras se usan dentro de la experiencia de juego, mientras que las segundas son las que habilitan premios con valor económico. CBS News detalló que el estado considera que esas Sweeps Coins operan en la práctica como fichas de casino, ya que guardan una relación cercana con el dólar y pueden canjearse por dinero.

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Uno de los ejemplos incluidos en la demanda indica que una compra de 20 dólares puede otorgar millones de Gold Coins junto con unas 20,50 Sweeps Coins, cuyo valor de rescate ronda esos mismos 20,50 dólares. Para las autoridades, ese mecanismo demostraría que el usuario sí está pagando por créditos que después apuesta.

La Fiscalía además aseguró que las plataformas fueron promocionadas entre residentes del estado como juegos “gratis”, “100% seguros” y “100% legales”. Esa publicidad, afirmó la acusación citada por CBS News, habría sido reforzada con tarjetas de crédito como medio de pago, acceso permanente y campañas con influencers.

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Qué dice la ley de Florida sobre el juego por internet

Florida cuestionó el modelo de VGW porque las Sweeps Coins pueden convertirse en efectivo y operarían como fichas de casino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ofensiva legal se apoya en varias disposiciones de la legislación estatal. Entre ellas aparece el Capítulo 849 de los Estatutos de Florida, que regula actividades de juego y contempla restricciones severas para las tragamonedas y otros dispositivos de azar fuera de ámbitos autorizados.

La demanda remarca que Florida no permite la operación libre de casinos por internet solo porque una empresa los presente como sorteos o entretenimiento social. También recuerda que las tragamonedas están habilitadas únicamente en circunstancias específicas y en instalaciones sujetas a regulación estatal, como ocurre en ciertos establecimientos autorizados de Miami-Dade y Broward.

Además, la acusación invoca la Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act (FDUTPA), norma central en materia de prácticas comerciales engañosas o desleales. A juicio del estado, presentar estas plataformas como gratuitas, seguras o legales podría constituir una forma de engaño si detrás existe una actividad de apuestas no autorizada.

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Uthmeier también planteó que operar por fuera del sistema regulado permitiría a estas compañías evitar exigencias que sí rigen para la industria habilitada. Entre ellas figuran controles estatales, revisión de antecedentes de directivos, programas de juego responsable, medidas contra el lavado de dinero y protocolos de privacidad y seguridad.

El dinero perdido por usuarios, en el centro del reclamo

El estado de Florida busca recuperar el dinero perdido por usuarios en el caso de apuestas ilegales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos más relevantes del caso es el intento del estado por recuperar fondos para los consumidores. El fiscal general aseguró, en declaraciones reproducidas por CBS News, que la intención oficial es “recuperar cada dólar que los consumidores perdieron bajo las leyes de Florida para la recuperación de pérdidas de juego”.

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Para sostener ese reclamo, la Fiscalía citó las secciones 849.12 y 849.29 de los estatutos estatales, que permiten impulsar acciones civiles para reclamar dinero o bienes asociados a apuestas ilegales y ampliar responsabilidades sobre quienes administran, promueven u organizan esas operaciones.

Las demandas también solicitan órdenes judiciales permanentes para impedir que los acusados continúen captando clientes en Florida, además de restitución para consumidores, devolución de ganancias presuntamente obtenidas de forma ilícita, sanciones civiles y cobertura de costos legales.

La acción contra VGW supera el umbral jurisdiccional de 50.000 dólares, aunque esa cifra no representa el total que el estado busca recuperar. Por ahora, se trata de alegaciones civiles que deberán ser evaluadas por los tribunales. Mientras ese proceso avance, el caso abre un nuevo frente en la discusión sobre el alcance de los casinos en línea y los límites legales de los modelos de sweepstakes en Estados Unidos.

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