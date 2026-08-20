Operación de caseta y carretera de CAPUFE contamina suelos y mantos freáticos, denuncian pobladores en Oaxaca

Las denuncias derivaron en tres días de movilizaciones en la Plaza de Cobro 78 Huitzo. Las protestas terminaron después de que autoridades firmaron una minuta para atender 15 demandas de la comunidad.

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“Nuestra tierra no es un lugar de paso. Es nuestro hogar”: con este mensaje, jóvenes de San Pablo Huitzo, Oaxaca, se sumaron a las acciones comunitarias para denunciar posibles afectaciones al agua, los suelos y el territorio relacionadas con la operación de una caseta de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la autopista 135D.

Por medio del colectivo OCCAMA, las juventudes de esta población reivindicaron su derecho a participar en las decisiones que puedan tener consecuencias ambientales para la comunidad. También demandaron información sobre las condiciones de los arroyos y pozos de la zona, ante los señalamientos por descargas de aguas negras, acumulación de basura y abandono de materiales carreteros.

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Las denuncias derivaron en tres días de movilizaciones en la Plaza de Cobro 78 Huitzo, donde pobladores permitieron el paso libre de automovilistas, cerraron temporalmente algunos establecimientos y realizaron bloqueos intermitentes. Las protestas terminaron después de que autoridades y representantes de CAPUFE firmaron una minuta para atender 15 planteamientos formulados por la comunidad.

Jóvenes de San Pablo Huitzo se suman a la defensa de la tierra y el agua

El colectivo OCCAMA manifestó su respaldo a las acciones emprendidas “en defensa por la tierra, el agua, medio ambiente y el territorio” de San Pablo Huitzo, municipio ubicado en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.

En su posicionamiento, la organización señaló que los habitantes llevan años alertando sobre posibles afectaciones al suelo y a las fuentes de agua relacionadas con la infraestructura carretera que atraviesa el territorio comunal.

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“Como juventudes, no queremos heredar problemas que pudieron prevenirse”, expresó el colectivo. Además, planteó tres demandas centrales: conocer qué está sucediendo en la zona, participar en las decisiones que afectan el territorio y conseguir que las autoridades escuchen las denuncias y actúen para proteger los recursos naturales.

La participación de los jóvenes amplió el sentido de la movilización. La protesta no se concentró únicamente en exigir reparaciones inmediatas, sino también en defender el derecho de las nuevas generaciones a recibir un territorio libre de contaminación y con fuentes de agua aptas para el consumo humano y las actividades agrícolas.

Los mensajes difundidos durante las movilizaciones presentaron a San Pablo Huitzo como una comunidad que busca decidir sobre el uso, protección y conservación de su territorio. Los participantes insistieron en que la autopista no debe operar sin considerar sus impactos sobre la vida comunitaria, los cauces naturales y las tierras cercanas.

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Pobladores denuncian aguas negras, basura y afectaciones en arroyos

Habitantes y autoridades comunitarias atribuyeron las afectaciones a deficiencias en el manejo de las aguas residuales generadas en instalaciones administradas por CAPUFE, así como a la falta de limpieza y mantenimiento del derecho de vía de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Huitzo, Jesús Cruz López, denunció que la planta de tratamiento vinculada con la caseta funcionaba presuntamente como un depósito de aguas negras, las cuales eran vertidas hacia el arroyo Cañada Corazón y llegaban posteriormente a un bordo.

De acuerdo con los pobladores, la contaminación habría alcanzado pozos que abastecen de agua a habitantes de la Tercera Sección. La comunidad también reportó la posible presencia de coliformes fecales en fuentes de abastecimiento, por lo que pidió estudios técnicos independientes que permitan determinar el alcance del problema y los riesgos para la salud.

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Entre las principales afectaciones señaladas por los habitantes se encuentran:

Descargas de aguas residuales hacia arroyos, cañadas y barrancas.

Posible contaminación de pozos de agua potable .

Acumulación de basura, llantas y desechos en el derecho de vía.

Presencia de gravilla, escombro y residuos de asfalto en los cauces.

Arrastre de materiales contaminantes durante la temporada de lluvias.

Falta de mantenimiento y cierre frecuente de sanitarios en las casetas.

Afectaciones a terrenos agrícolas ubicados en las inmediaciones de la carretera.

Las autoridades locales afirmaron que el cierre de los baños provocó que algunos conductores utilizaran las inmediaciones de la autopista para realizar sus necesidades, lo que generó condiciones insalubres y nuevos focos de contaminación.

Los comuneros también acusaron que los residuos abandonados en el tramo carretero son arrastrados por las lluvias hacia los afluentes del río Atoyac, lo que extendería las consecuencias ambientales más allá del área inmediata de la caseta.

Tres días de protestas para exigir respuestas a CAPUFE

La asamblea general de San Pablo Huitzo había decidido movilizarse después de considerar insuficientes los resultados de las reuniones sostenidas con autoridades. Los representantes comunitarios aseguraron que participaron en alrededor de 10 mesas de trabajo, pero los compromisos sobre limpieza, saneamiento y mantenimiento no se habían materializado.

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El lunes 17 de agosto comenzó la protesta en la caseta de Huitzo. Los habitantes permitieron el paso gratuito a los automovilistas para visibilizar sus demandas y colocaron pancartas en defensa del agua y el territorio.

Durante los días siguientes, la movilización se extendió a las instalaciones sanitarias y tiendas de conveniencia de la zona. También se registraron bloqueos temporales sobre la autopista, mientras la comunidad exigía la presencia de funcionarios con capacidad para establecer acuerdos y plazos concretos.

La protesta fue presentada como una acción pacífica ante la falta de soluciones. Los habitantes sostuvieron que no buscaban obtener un privilegio, sino obligar a las autoridades a cumplir sus responsabilidades ambientales y reparar los daños que, presuntamente, ha provocado la operación de la infraestructura federal.

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CAPUFE firma minuta para atender 15 demandas comunitarias

Después de tres jornadas de movilización, representantes de la comunidad y de CAPUFE instalaron una mesa de diálogo el miércoles 19 de agosto en las oficinas del Centro SICT Oaxaca.

En la reunión también participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades estatales y locales.

Las partes revisaron los 15 planteamientos que San Pablo Huitzo había presentado desde el 13 de agosto. Como resultado, CAPUFE aceptó retirar en un plazo máximo de un mes los materiales acumulados en el derecho de vía entre los kilómetros 215 y 220.

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Los acuerdos contemplan además las siguientes acciones:

Retirar el material acumulado en el derecho de vía entre los kilómetros 215 y 220 de la autopista, en un plazo máximo de un mes.

Realizar un recorrido conjunto con habitantes para identificar los sitios afectados y programar las labores correspondientes.

Inspeccionar los arroyos donde la población denunció acumulación de escombro y gravilla , con el objetivo de determinar los trabajos de limpieza y desazolve.

Solicitar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) un diagnóstico sobre las condiciones de los arroyos y cañadas señalados por la comunidad.

Revisar con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alternativas técnicas para la construcción de un vado y la instalación de tubería.

Informar a la población sobre los avances de las gestiones y establecer plazos para los compromisos que requieren estudios especializados.

Según la minuta, CAPUFE deberá presentar el martes 25 de agosto información sobre la solicitud del diagnóstico al IMTA y las acciones que podrían realizarse a partir de sus resultados. La comunidad, por su parte, liberó la plaza de cobro alrededor de las 18:00 horas del miércoles. Medios locales oaxaqueños dieron cuenta de estos compromisos.

La dependencia se comprometió además a detener cualquier descarga de aguas residuales mientras se desarrollan los trabajos necesarios y a elaborar un proyecto integral para su tratamiento. Para la Plaza de Cobro Bis 12, donde fue reportado un derrame de aguas negras, propuso construir una planta de tratamiento y clausurar temporalmente los baños.

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La minuta contempla también inspecciones conjuntas en los arroyos afectados por escombro y gravilla, labores de limpieza y desazolve, así como la revisión de alternativas para construir un vado e instalar tubería.

Otro de los acuerdos consiste en solicitar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) un diagnóstico técnico de las condiciones de los cauces. CAPUFE deberá informar el 25 de agosto sobre los avances de esta gestión y las acciones que podrían emprenderse a partir de sus resultados.

Comunidad suspende bloqueos, pero vigilará el cumplimiento

Tras la firma de la minuta, los habitantes liberaron la Plaza de Cobro 78 durante la tarde del miércoles. La decisión no significó el cierre definitivo del conflicto, pues la comunidad advirtió que dará seguimiento a los trabajos y verificará el cumplimiento de cada compromiso.

En medio de las movilizaciones, el Congreso de Oaxaca también exhortó a CAPUFE a atender de manera integral la problemática. El llamado incluyó la realización de una investigación técnica independiente sobre la posible contaminación por coliformes fecales en pozos, bordos, arroyos y barrancas.

El Legislativo estatal solicitó medidas de prevención, contención, saneamiento y restauración ambiental, además de una mesa permanente de diálogo con evaluaciones de laboratorio, fechas delimitadas e indicadores de cumplimiento.

Para los defensores del territorio y los jóvenes de San Pablo Huitzo, la minuta representa solamente el comienzo de una ruta de atención. El resultado dependerá de que los acuerdos se traduzcan en obras, limpieza de cauces, suspensión efectiva de las descargas y estudios capaces de determinar el impacto ambiental sobre el agua y los suelos de la comunidad.