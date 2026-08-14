México
Agregar Infobae enGoogle

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de agosto en Monterrey

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este viernes 14 de agostoen Monterrey.

El clima para este viernes 14 de agosto en Monterrey alcanzará los 37.8 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20.6 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 2%, durante el día, además de una nubosidad del 12%, a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 14.8 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Monterrey

La mejor temporada parair a la la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su nivel más alto entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

PUBLICIDAD

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido veces en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura más baja en la historia de Monterrey fue la de 1983, cuando el termómetro bajó a -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día más caluroso se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De las pistas a la alberca: Checo Pérez presume su descanso durante las vacaciones de la Fórmula 1

El piloto mexicano se olvida de los autos y los motores para disfrutar de momentos inolvidables con su familia antes de reiniciar la temporada 2026

De las pistas a la alberca: Checo Pérez presume su descanso durante las vacaciones de la Fórmula 1

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

La lona fue localizada la mañana de este jueves en un puente peatonal del sector Montebello, sobre la avenida Álvaro Obregón, y contiene acusaciones contra el teniente apodado “El Brujo” por presuntamente dejar en libertad a integrantes de La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Dan 45 años de prisión a una pareja por matar a una recién nacida en un hotel de Sonora

El tribunal también fija multas de $325,710 para cada responsable tras probar que ambos asfixiaron a la recién nacida y dejaron su cuerpo en un contenedor en Caborca, Sonora

Dan 45 años de prisión a una pareja por matar a una recién nacida en un hotel de Sonora

Organizan primera batalla de “farmear aura” en Veracruz: de qué trata la tendencia

La moda que parece un meme traído a la vida real ya llegó a México

Organizan primera batalla de “farmear aura” en Veracruz: de qué trata la tendencia

Tres formas de comer el huevo y por qué sí es saludable desayunarlo todos los días

Este alimento es delicioso y está lleno de nutrientes

Tres formas de comer el huevo y por qué sí es saludable desayunarlo todos los días
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Ricardo Thompson obtiene amparo que frena apertura a juicio oral por huachicol fiscal

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Localizan narcolaboratorio de metanfetamina con más de 6 mil litros de químicos en Culiacán: golpe supera los mil 900 mdp

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: ya casi empieza la gala de robo de salvación

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: ya casi empieza la gala de robo de salvación

Flor acusa de traición a Arantza Ruíz en La Casa de los Famosos México 2026

Organizan primera batalla de “farmear aura” en Veracruz: de qué trata la tendencia

Yanet ignora a Karina Torres en La Casa de los Famosos México y fans la acusan de maleducada

Eugenio Derbez se sorprende al ver a Alessandra Rosaldo lavando platos después del concierto de Sentidos Opuestos

DEPORTES

Cruz Azul vs Chicago Fire EN VIVO: la Máquina pierde el partido de la Leagues Cup en los últimos minutos

Cruz Azul vs Chicago Fire EN VIVO: la Máquina pierde el partido de la Leagues Cup en los últimos minutos

América consigue clasificar en la Leagues Cup pese a perder en tanda de penales

De las pistas a la alberca: Checo Pérez presume su descanso durante las vacaciones de la Fórmula 1

Estadio Azteca aumenta el costo del estacionamiento para aficionados

Efraín Juárez pierde otra vez en Turquía y le dice adiós a las competiciones europeas