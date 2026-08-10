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Apoyo Bienestar CDMX para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad: único día para registrarte para recibir 3 mil 500 pesos

El carácter limitado del registro busca agilizar la entrega del beneficio y garantizar una asignación eficiente de los recursos

El gobierno de la Ciudad de México abrió un registro para recibir un apoyo del Bienestar dirigido a hombres y mujeres de 18 a 64 años para acceder a 3,500 pesos en agosto de 2026.
El gobierno de la Ciudad de México abrió un registro para recibir un apoyo del Bienestar dirigido a hombres y mujeres de 18 a 64 años para acceder a 3,500 pesos en agosto de 2026.
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El gobierno de la Ciudad de México abrió un registro para recibir un apoyo del Bienestar dirigido a hombres y mujeres de 18 a 64 años para acceder a 3,500 pesos en agosto de 2026. La iniciativa es gestionada por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y tendrá un periodo de inscripción exprés de solo 24 horas, por lo que quienes busquen acceder al apoyo económico deben estar atentos a la fecha de apertura y cumplir en tiempo y forma con los requisitos que se publiquen en la plataforma oficial.

La convocatoria indica que el apoyo será de 3,500 pesos por persona. El monto será entregado a quienes cumplan con el proceso de inscripción en la fecha y hora establecidas. El carácter limitado del registro busca agilizar la entrega del beneficio y garantizar una asignación eficiente de los recursos.

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(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

Se espera una alta demanda, por lo que las autoridades recomiendan que los interesados tengan listos sus documentos oficiales y estén pendientes de los avisos que se difundan por los canales institucionales. El Seguro de Desempleo 2026 en la Ciudad de México representa una alternativa para quienes han perdido su empleo, ofreciendo un apoyo económico.

El Seguro de Desempleo 2026 en la Ciudad de México representa una alternativa para quienes han perdido su empleo, ofreciendo un apoyo económico (X@TrabajoCDMX)
El Seguro de Desempleo 2026 en la Ciudad de México representa una alternativa para quienes han perdido su empleo, ofreciendo un apoyo económico (X@TrabajoCDMX)

Requisitos y pasos a seguir para asegurar el apoyo

A diferencia de entregas anteriores, en esta ocasión las inscripciones estarán habilitadas únicamente el martes 11 de agosto de 2026, desde la medianoche hasta las 23:59 horas. El proceso se realiza exclusivamente en línea, en la plataforma oficial (https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/).

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Para solicitar el apoyo monetario, es necesario cumplir con ciertos requisitos: residir en la Ciudad de México, tener entre 18 y 64 años con nueve meses cumplidos al momento de inscribirse, y haber trabajado formalmente al menos seis meses para una persona física o moral con domicilio fiscal en la ciudad. Además, quienes ya reciben algún otro programa social local no podrán participar en este beneficio.

Este video presenta una advertencia sobre fraudes relacionados con los Programas para el Bienestar. Muestra mensajes de texto que afirman que el ingreso a estos programas es gratuito y que nunca se solicita efectivo o transferencias para trámites. Una mano con billetes bajo un símbolo de prohibido y una mano con una tarjeta de crédito ilustran las advertencias. El contenido instruye a los espectadores a no caer en fraudes y sugiere seguir las cuentas oficiales de los programas de bienestar. Es un anuncio de servicio público.

¿Cómo hacer el registro al Seguro de Desempleo 2026?

La plataforma solicitará subir documentos clave, entre ellos: identificación oficial vigente con fotografía y firma, comprobante de domicilio reciente, CURP, evidencia de la pérdida del empleo formal, así como dos cartas: una de compromiso y otra bajo protesta de decir verdad.

Una vez finalizado el registro, el sistema proporcionará un comprobante o número de folio. Este documento será fundamental para rastrear el estatus de la solicitud y confirmar si la persona resultó beneficiaria del programa.

El gobierno capitalino señaló que el objetivo de este programa es ofrecer un respaldo directo a personas en edad productiva que atraviesan situaciones vulnerables o requieren apoyo económico para solventar gastos inmediatos.

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