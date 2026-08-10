¿Cómo puedo votar por mi habitante favorito de La Casa de los Famosos 2026 en cada ronda de eliminación?

Una persona emite su voto a través de un teléfono inteligente para seleccionar a los participantes de un reality show televisivo como La Casa de los Famosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las decisiones de los habitantes no son las únicas que definen el rumbo de La Casa de los Famosos México 2026. Después de cada nominación, el público obtiene el poder de apoyar a los participantes que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia.

A diferencia de otros formatos, en este reality el voto es positivo. Esto significa que los seguidores deben seleccionar al habitante que desean salvar y no a la persona que quieren eliminar. Al concluir la ronda, el nominado que reciba menos votos debe abandonar la casa, salvo que la producción anuncie una dinámica especial.

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Para participar es necesario ingresar a los canales oficiales durante los horarios habilitados. Las votaciones no permanecen abiertas las 24 horas, por lo que los seguidores deben estar atentos a los anuncios realizados en las galas, pregalas y postgalas.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2026?

El procedimiento para apoyar a un habitante es sencillo y puede realizarse desde un teléfono celular, una tableta o una computadora con acceso a internet.

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De acuerdo con ViX, estos son los pasos que debes seguir:

ViX o al Ingresa a la aplicación deo al sitio oficial de La Casa de los Famosos México También puedes escanear el código QR que aparece en pantalla durante las galas. En la página de inicio, busca y selecciona la sección “Vota”. Revisa las fotografías y los nombres de los participantes nominados. Elige al habitante que quieres salvar. Presiona el botón “Enviar voto”. Espera unos segundos hasta que el sistema confirme que tu voto fue registrado.

Es importante entrar únicamente a las páginas oficiales. Las encuestas realizadas por cuentas de redes sociales, programas de espectáculos o páginas de fanáticos pueden reflejar tendencias, pero sus resultados no se suman a la votación del reality.

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¿Cuántas veces puedo votar por mi habitante favorito?

El número de votos disponibles depende del lugar desde el que participa el usuario y de si cuenta con una suscripción activa a ViX Premium.

Las reglas generales establecen lo siguiente:

Las personas ubicadas en México pueden emitir un voto gratuito.

Los suscriptores de ViX Premium pueden votar hasta 10 veces.

Los votos pueden concentrarse en un solo nominado o repartirse entre diferentes habitantes.

Fuera de México, la votación requiere una cuenta de ViX Premium en los países latinoamericanos habilitados.

Las votaciones no están disponibles en Estados Unidos ni Puerto Rico.

Después de emitir el primer voto, los suscriptores deben seleccionar la opción “Seguir votando” e iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña vinculados a su cuenta de ViX Premium. Posteriormente podrán continuar hasta alcanzar el límite autorizado.

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El sitio oficial del programa indica que cada voto tarda unos segundos en registrarse. Por ello, es recomendable no cerrar ni actualizar la página antes de recibir la confirmación.

¿Qué días y a qué hora se puede votar?

Las votaciones de La Casa de los Famosos México 2026 se habilitan en determinados momentos de la programación semanal. No es posible ingresar en cualquier horario y dejar un voto anticipado.

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De acuerdo con las reglas publicadas por ViX, los periodos habituales son:

Miércoles: después del anuncio de los nominados y hasta el final de la postgala.

Jueves: desde la pregala y hasta el cierre de la postgala.

Viernes: durante la pregala y hasta que concluya la postgala.

Domingo: desde la pregala de eliminación y hasta que la conductora anuncie el cierre de las votaciones.

Los horarios pueden modificarse por decisiones de la producción, cambios en la programación o dinámicas especiales. La apertura y el cierre son anunciados durante las transmisiones, por lo que conviene revisar las redes y plataformas oficiales del reality antes de intentar votar.

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El domingo representa la última oportunidad para salvar a los habitantes que continúan en la placa. Una vez que se anuncia el cierre, ya no es posible registrar nuevos apoyos y comienza el proceso para revelar quiénes regresan a la casa.

¿El voto es para salvar o eliminar a un participante?

El voto de La Casa de los Famosos México 2026 es para salvar. Por ejemplo, si un seguidor desea que su habitante favorito continúe en el programa, debe seleccionar directamente su fotografía y enviar el voto.

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No se debe votar por el rival que se quiere ver fuera de la competencia. Hacerlo tendría el efecto contrario, pues ese voto se contabilizaría como apoyo para que la otra persona permanezca en el reality.

Al final de la gala, los habitantes que recibieron mayor respaldo regresan uno por uno a la casa. El participante con el menor número de votos se convierte en el eliminado de la semana, a menos que exista una sorpresa anunciada por la producción.

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¿Qué pasa cuando hay una votación especial?

Además de las eliminaciones ordinarias, el programa puede presentar dinámicas en las que el público tenga que decidir el regreso, permanencia o destino de determinados habitantes. Una de ellas es El Exilio, espacio al que fueron enviadas las primeras eliminadas de la temporada, Mariana Ochoa y Ximena Herrera.

En este tipo de votaciones pueden cambiar los días, el plazo y las condiciones para participar. Por ello, las reglas de la eliminación semanal no necesariamente se aplican de manera idéntica.

Cuando se anuncie una ronda extraordinaria, el público debe consultar la sección “Vota” y revisar las instrucciones específicas. La producción informará quiénes pueden participar, cuántos votos están disponibles y cuándo se revelará el resultado.

Recomendaciones para que tu voto sea válido

Antes de participar en cada ronda de eliminación, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Comprueba que estás dentro del periodo oficial de votación.

Verifica que la dirección corresponda al sitio oficial del programa.

Selecciona al habitante que quieres salvar, no al que deseas eliminar.

Espera la confirmación después de cada voto.

Inicia sesión en ViX Premium si quieres utilizar los votos adicionales.

No compartas tu contraseña ni datos bancarios con otras personas.

Desconfía de páginas que soliciten pagos adicionales para registrar votos.

Cada ronda representa una nueva oportunidad para modificar el rumbo de La Casa de los Famosos México 2026. Por ello, quienes quieran mantener a su participante favorito en la competencia deben votar dentro de los horarios habilitados y seguir únicamente las instrucciones difundidas por ViX y el sitio oficial del programa.