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Lila Abed, de corresponsal de la Casa Blanca a su escándalo por su posible designación de la SSPC en EEUU

La institución encabezada por Omar García Harfuch negó que la internacionalista forme parte de la dependencia o que esté contemplada para asumir algún cargo; la polémica alcanza a su esposo, Andrew Lloyd, vinculado a una firma contratada para deportaciones en Estados Unidos

Stephen Weymouth, Francisco Santos Calderón, Daniel Lansberg-Rodriguez, Pablo Coballasi
Abed se incorporó al Diálogo Interamericano, donde actualmente dirige el Programa de México. (Crédito: Infobae México)
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El nombre de Lila Abed, internacionalista especializada en la relación entre México y Estados Unidos, ha sido mencionado en medios como una de las personas consideradas para representar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Embajada de México en Estados Unidos. De acuerdo con estas versiones, la posible designación sería impulsada por el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

Sin embargo, tras la publicación de esa información, la SSPC negó que Abed se encuentre dada de alta como servidora de la dependencia o que esté contemplada para ocupar algún cargo dentro de la misma.

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Actualmente, Lila Abed dirige el Programa de México del Diálogo Interamericano, con sede en Washington, D.C., y cuenta con experiencia en el gobierno mexicano, la diplomacia, el periodismo y centros de análisis estadounidenses. Antes de ocupar su actual posición, dirigió el Mexico Institute del Wilson Center, donde se convirtió en la primera mujer en encabezar ese organismo.

Su trayectoria profesional también incluye cargos en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), trabajo en las embajadas de México en Canadá y Reino Unido, labores en la Cámara de Diputados y una etapa como corresponsal de la Casa Blanca para NTN24.

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Su experiencia en el gobierno mexicano

Abed desarrolló parte de su carrera en instituciones públicas mexicanas. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ocupó distintos puestos en la entonces PGR, vinculados con asuntos internacionales.

Fue directora general de Cooperación Internacional, además de desempeñarse como asesora de asuntos internacionales del procurador general y posteriormente como jefa de gabinete del titular de la dependencia.

Su experiencia dentro del servicio público también incluyó trabajo diplomático en las embajadas de México en Canadá y Reino Unido.

Posteriormente se incorporó al Poder Legislativo como asesora principal del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Abed también tuvo participación en la política partidista. Fue secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue candidata del PRI a diputada local por el Distrito XIII de la Ciudad de México.

Lila Abed
Lila Abed fue designada por el Woodrow Wilson Center como directora del Instituto México en 2024. (Foto: Facebook/LilaAbedRuiz)

Su paso por Washington y los medios

En Estados Unidos, Abed trabajó como asesora de políticas públicas para América Latina en Covington & Burling, despacho internacional con sede en Washington, D.C.

Posteriormente se incorporó al periodismo como corresponsal de la Casa Blanca para NTN24, canal internacional de noticias. Desde esa posición cubrió la política estadounidense y asuntos relacionados con América Latina.

Su experiencia como analista también la llevó a participar en medios de comunicación de ambos países. Ha aparecido en NPR, CBS, PBS, CNN, Telemundo, Univision, Al Jazeera y BBC, además de colaborar con medios mexicanos como Radio Fórmula, ADN40, El Heraldo de México y Opinión51.

Esta etapa le permitió mantener una presencia constante en la discusión sobre la política estadounidense y la relación de Washington con México y otros países de América Latina.

La primera mujer en dirigir el Mexico Institute

La trayectoria de Abed en asuntos internacionales la llevó posteriormente al Woodrow Wilson International Center for Scholars, conocido como Wilson Center, uno de los centros de análisis con sede en Washington.

Lila Abed
Lila Abed se desempeñó como directora interina del Instituto México del Wilson Center antes de ser directora general (Foto: Facebook/LilaAbedRuiz)

Se incorporó al Mexico Institute como directora adjunta y posteriormente asumió la dirección del organismo.

En 2024, el Wilson Center anunció oficialmente su nombramiento como directora. Antes había ocupado el cargo de manera interina.

Con su nombramiento se convirtió en la primera mujer en dirigir el Mexico Institute, desde donde participó en análisis y encuentros relacionados con la relación entre México y Estados Unidos.

Durante su gestión abordó asuntos como seguridad, migración, comercio, inversión y cooperación bilateral, además de participar en discusiones sobre el futuro del T-MEC.

¿Qué hace actualmente?

Después de su paso por el Wilson Center, Abed se incorporó al Diálogo Interamericano, donde actualmente dirige el Programa de México.

Desde esa posición participa en el análisis de la relación entre México y Estados Unidos y en discusiones sobre asuntos que involucran a América del Norte.

Su trabajo comprende temas como seguridad, migración, comercio, inversión, política exterior, Estado de derecho y cooperación regional.

En 2026 ha participado en foros sobre la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, incluida la revisión del T-MEC y los retos de seguridad y Estado de derecho en la región.

Su actividad también incluye encuentros con funcionarios, académicos, especialistas y representantes de distintos sectores que participan en el análisis de la relación bilateral.

Formación académica

Abed estudió en Boston College, donde se graduó con honores. Cursó estudios en Estudios Internacionales y Estudios Hispánicos, además de una subespecialización en chino.

Posteriormente obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno por Georgetown University, en Washington, D.C.

Su formación académica está vinculada con las áreas en las que ha desarrollado su carrera: relaciones internacionales, política pública, estudios latinoamericanos y asuntos de Estados Unidos.

Una trayectoria entre México y Estados Unidos

La carrera de Abed se ha desarrollado en distintos ámbitos profesionales. Ha ocupado cargos en instituciones públicas mexicanas, trabajado en representaciones diplomáticas, participado en el sector privado y ejercido como periodista y analista en Washington.

Esa combinación de experiencias la ha llevado a especializarse en la relación entre México y Estados Unidos y a participar en foros donde se discuten asuntos de seguridad, comercio, migración y política exterior.

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