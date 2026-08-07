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Aspirantes de la UNAM ya reciben citas para el examen de control presencial en el Palacio de los Deportes de CDMX

La DGAE habilitó el sistema para consultar los datos de la evaluación, con sedes programadas en la capital así como en León, Tijuana y Oaxaca

UNAM habilita citas para el examen de control; aspirantes ya consultan sus sedes.
UNAM habilita citas para el examen de control; aspirantes ya consultan sus sedes.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó este viernes 7 de agosto el sistema para que los aspirantes convocados al Examen de Control Presencial consulten la cita que deberán atender como parte del proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que los participantes ya pueden ingresar a la plataforma “TU SITIO”, ubicada dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura, utilizando su clave personal.

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En el portal podrán conocer los detalles de la aplicación que les corresponde.

Examen de control UNAM 2026: ¿cómo consultar la cita?

De acuerdo con la información difundida por la universidad, el sistema permitirá a cada aspirante consultar de manera individual los datos relacionados con su evaluación. Entre ellos se encuentran la fecha, el horario y la sede asignada.

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Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

Además, el comprobante incluye un croquis para ubicar el lugar de aplicación y la documentación que deberá presentarse para poder ingresar.

La publicación de las citas comenzó a generar reportes entre aspirantes de la Ciudad de México, quienes señalaron que ya recibieron asignaciones para presentar la evaluación en el Palacio de los Deportes, una de las sedes contempladas por la UNAM para atender la demanda de participantes.

Palacio de los Deportes, entre las sedes para aspirantes en CDMX

La aplicación presencial se llevará a cabo en distintas entidades para atender a alrededor de 58 mil aspirantes. En la capital del país, las evaluaciones están programadas para los días 17, 18 y 19 de agosto.

palacio de los deportes
Aspirantes comenzaron a recibir citas para presentar el examen de control en este recinto de la Ciudad de México. CRÉDITO: FB/MetrobusCDMX

Las demás fechas establecidas por la universidad son:

  • León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.
  • Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.
  • Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.
  • Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

Cada participante deberá acudir exclusivamente en la fecha, horario y sede que aparezcan en su comprobante. La UNAM recomendó revisar con anticipación la documentación solicitada y la ubicación correspondiente para evitar contratiempos.

¿Quiénes presentan el examen de control de la UNAM?

La evaluación presencial no representa un nuevo concurso de selección, sino un mecanismo de control para verificar los resultados obtenidos durante la prueba de admisión aplicada en línea.

La convocatoria contempla a quienes fueron admitidos y a los aspirantes que alcanzaron un puntaje mínimo equivalente al más bajo requerido en los concursos de selección realizados entre 2021 y 2026.

Pese a la polémica con el examen de admisión, la UNAM no modificará su calendario escolar. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro
La evaluación está dirigida a alrededor de 58 mil aspirantes como parte del mecanismo implementado por la Universidad para verificar los resultados del examen en línea. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

En total, la medida alcanza aproximadamente a 58 mil personas.

La decisión fue tomada después de que la institución detectara comportamientos atípicos en los resultados de la evaluación virtual, incluidos puntajes inusualmente elevados.

La universidad señaló que el procedimiento busca comprobar la validez de los resultados y garantizar condiciones equitativas para los participantes.

UNAM busca confirmar resultados tras irregularidades en examen virtual

La implementación del examen de control surgió luego de la revisión realizada por una comisión técnica de la UNAM, que identificó inconsistencias en los resultados de la prueba en línea.

Entre las hipótesis analizadas por la institución se encuentra el posible uso de herramientas tecnológicas o ayuda externa durante la evaluación virtual.

Sala de control moderna con un video wall que muestra el logo de la UNAM, datos sísmicos y mapas de México. Operadores trabajan en escritorios.
La Universidad implementó una evaluación presencial para verificar que los resultados obtenidos en línea correspondan al desempeño de cada aspirante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, el ejercicio presencial permitirá contrastar el desempeño de los aspirantes y reforzar la certeza del proceso de admisión.

La universidad también ha señalado que el objetivo es preservar la transparencia y asegurar que los lugares obtenidos correspondan al desempeño de cada participante.

Aspirantes deben revisar “TU SITIO” antes del examen

La DGAE pidió a los aspirantes mantenerse atentos a los canales oficiales y consultar directamente su información personal en “TU SITIO”, debido a que la cita es individual y contiene los requisitos específicos para cada participante.

Quienes tengan dudas o detecten alguna inconsistencia pueden recurrir a los mecanismos de atención habilitados por la DGAE. La recomendación de la universidad es verificar cuanto antes la cita, preparar los documentos solicitados y ubicar previamente la sede asignada.

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