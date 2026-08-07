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Euro hoy en México: cotización de cierre del 7 de agosto

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 19,8 pesos mexicanos, registrando una disminución del -0,55% en comparación con el precio de 19,91 pesos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,88%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 6,86%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa sostenida durante el último día.

La volatilidad actual se sitúa en 3,21%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,55%, lo que indica un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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