La “tierra del vino y el queso”: el pueblo mágico de Querétaro con viñedos, mercados de artesanías y queserías perfecto para un fin de semana después de los 50

La fachada de la parroquia es de estilo neoclásico con columnas de cantera y data de 1874. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México/ Infobae)

Guardar

Tequisquiapan es un Pueblo Mágico de Querétaro con viñedos, queserías, mercados de artesanías y aguas termales, todo a aproximadamente dos horas de distancia de la Ciudad de México.

Su clima agradable a lo largo del año y sus calles de apariencia virreinal que se recorren a pie lo convierten en una escapada de fin de semana accesible para quienes buscan ritmo de provincia sin exigencias físicas.

PUBLICIDAD

Las calles de Tequisquiapan son coloridas y en ellas se puede apreciar la vida cotidiana de provincia. (Facebook / Portal oficial de Turismo Tequisquiapan)

Vinos, quesos y 18 viñedos: el municipio que dio origen a la Ruta del Queso y el Vino

El municipio no solo vende vino y queso: los produce. Con 18 viñedos, Tequisquiapan es el mayor productor de vid del estado, según la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2025.

Ese mismo año, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó a la región la Indicación Geográfica Protegida “Vinos de la Región Vitivinícola de Querétaro”, el primer reconocimiento de ese tipo para el vino nacional.

PUBLICIDAD

El municipio de Tequisquiapan concentra 18 viñedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conocer esa tradición de cerca, el Museo del Queso y el Vino, en el Centro Histórico, ofrece recorridos con maridaje.

Algunas queserías locales permiten ver el proceso completo de maduración del queso y ofrece recorridos con degustaciones de vino o cerveza artesanal, según la Secretaría de Turismo (SECTUR).

PUBLICIDAD

La tradición vitivinícola de Querétaro se remonta a la época colonial, cuando los misioneros promovieron el cultivo de la uva en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una plaza colonial rodeada de artesanos que trabajan vara y mimbre desde hace generaciones

El corazón del pueblo es la Plaza Miguel Hidalgo, rodeada por arcos de cantera donde se concentran restaurantes, cafés y tiendas de artesanías.

A un lado está la Parroquia Santa María de la Asunción, construida en 1874 con fachada neoclásica de columnas de cantera.

El centro histórico conserva su traza colonial y se recorre completamente a pie. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

El Mercado Telesforo Trejo es el espacio donde los artesanos exhiben y venden canastas, sombreros y decoraciones elaboradas en vara y mimbre.

El portal oficial de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, señala que el municipio cuenta con tres mercados artesanales, una Casa del Artesano y 14 talleres integrados en un corredor artesanal.

PUBLICIDAD

Minas de ópalo, globos aerostáticos y la Vieja Estación de Bernal

Las Minas de Ópalo ofrecen recorridos donde el visitante sigue el proceso completo: desde la extracción de la piedra semipreciosa hasta la elaboración de joyería artesanal que puede adquirirse en el lugar.

La Vieja Estación de Bernal, hoy convertida en mirador, conserva una locomotora de principios del siglo XX y es uno de los puntos para ver el amanecer y el atardecer sobre el pueblo.

PUBLICIDAD

Los vuelos en globo aerostático al amanecer son una de las experiencias más solicitadas del municipio. (Imagen Ilustrativa Gobierno de Querétaro)

Los vuelos en globo aerostático son una de las experiencias más solicitadas. La Sectur comparte que muchas parejas se han comprometido durante esos recorridos mientras admiran la belleza del lugar.

La cocina de Tequisquiapan va de las gorditas de maíz a las tablas de queso con vino local

La cocina local incluye enchiladas queretanas, mole, barbacoa de chivo, consomé, carnitas de cerdo y gorditas de maíz quebrado.

Alrededor del Jardín Principal hay puestos de nieves y dulces artesanales como charamuscas, dulces de leche y pepitorias.

Tequisquiapan es sede del Museo del Queso y el Vino, donde el visitante conoce la cultura quesera de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuestión de bebidas, el pulque y los curados de tuna son las bebidas características del municipio.

Para quienes prefieren otra oferta, el pueblo tiene restaurantes de cocina española, italiana y mediterránea, así como cafeterías y tablas de queso y carnes frías.

PUBLICIDAD

Aguas termales, temazcales y spas: la otra cara de Tequisquiapan

La Sectur describe a Tequisquiapan como “territorio de aguas termales”. El municipio cuenta además con diversos balnearios, algunos a no más de 10 minutos del centro del pueblo.

La oferta también incluye temazcales de tradición prehispánica y spas disponibles para quienes buscan descanso y relajación sin alejarse del pueblo.

La infografía ilustra las opciones de relajación como aguas termales, temazcales y spas, junto con la gastronomía y bebidas típicas de Tequisquiapan, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina local incluye barbacoa de chivo, consomé, mole, carnitas de cerdo, gorditas y tostadas de maíz quebrado. Entre los dulces típicos están las charamuscas, los dulces de leche y las pepitorias. El pulque y los curados de tuna son las bebidas características del municipio.

PUBLICIDAD